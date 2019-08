Microsoft publie la quatrième préversion de Windows Terminal qui introduit la copie au format HTML Et modifie le paramètre qui permet de personnaliser le titre de l'onglet 0PARTAGES 5 0 Au cours de l’édition 2019 de sa conférence Build dédiée aux développeurs, la firme de Redmond a présenté une nouvelle interface de ligne de commande pour Windows, baptisée Windows Terminal. Microsoft avait alors expliqué qu’elle est conçue pour être l’emplacement central pour l’accès à des environnements tels que PowerShell, Cmd et WSL (Windows Subsystem for Linux). Les développeurs peuvent la personnaliser de différentes manières et lui ajouter des thèmes ainsi que des extensions.



a fait son apparition en juin dernier. Elle a été suivie d’une seconde préversion en juillet. Au cours de ce mois d’aout, la firme de Redmond a publié non pas une, mais deux préversions de Windows Terminal :





Cette nouvelle préversion de Windows Terminal dispose de fonctionnalités, telles que la prise en charge de plusieurs onglets, des images d’arrière-plan et de l’opacité de l’arrière-plan et des jeux de couleurs et plus encore. Les paramètres sont stockés dans des fichiers JSON. Ils incluent notamment la définition des raccourcis clavier, du nombre initial de lignes et de colonnes, le réglage de la police et de la commande à exécuter à l’ouverture d’un nouvel onglet.



La quatrième préversion de Windows Terminal introduit également de nouvelles fonctionnalités et l’une des plus importantes concerne probablement la copie HTML. Désormais, lorsqu’une plage de texte est sélectionnée et copiée dans le presse-papiers, le Terminal écrit le texte sélectionné dans le presse-papiers au format HTML. Cela permettra de coller un contenu stylé de la console sur d’autres applications telles que Microsoft Outlook ou Word. Le presse-papiers copiera toujours les données HTML avec le texte normal.



Signalons en outre que le fichier profiles.json a été déplacé du dossier RoamingState vers le dossier LocalState afin d’empêcher les paramètres de migrer automatiquement vers vos autres appareils et résoudre certains problèmes occasionnant le crash du terminal. Par ailleurs, en cas de problème avec votre fichier profiles.json, le terminal affichera un message d’erreur décrivant ce qui est incorrect. Si votre fichier profiles.json ne peut pas être lu correctement, le terminal utilisera ses paramètres par défaut. Cependant, il ne remplacera pas votre fichier de paramètres existant.





Dans la version v0.3, Microsoft a introduit le paramètre « tabTitle » qui permettait aux utilisateurs de définir le titre de l’onglet de chaque profil dans les réglages. L’application de ce paramètre remplace le titre de l’onglet fourni par le Shell du profil. Microsoft a modifié cette fonctionnalité sur la version 0.4. Désormais, le titre de l’onglet sera défini par défaut sur le nom du profil plutôt que sur le chemin de l’exécutable. Si vous souhaitez modifier ce qui est utilisé comme titre par défaut, utilisez tabTitle pour remplacer le nom du profil dans l’onglet.



Vous pouvez désormais utiliser les combinaisons de touches incluant « AltGr, Ctrl et Alt » — AltGr est maintenant détectée —. La combinaison de touches par défaut fournie avec cette version pour ouvrir la liste déroulante est « Ctrl + Maj + Espace ». Consultez les notes de version pour découvrir l’ensemble des modifications et nouveautés accompagnant cette quatrième préversion de Windows Terminal.



Source :



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Quelles autres modifications souhaiteriez-vous que Microsoft apporte à Windows Terminal ?



Voir aussi



Build 2019 : Windows Terminal est une nouvelle interface de ligne de commande pour Windows qui prend en charge les emoji et les onglets

La MàJ WSL dans Windows 10 build 1903 vous donne accès aux fichiers Linux depuis Windows. Les outils en ligne de commande sont également améliorés Au cours de l’édition 2019 de sa conférence Build dédiée aux développeurs, la firme de Redmond a présenté une nouvelle interface de ligne de commande pour Windows, baptisée Windows Terminal. Microsoft avait alors expliqué qu’elle est conçue pour être l’emplacement central pour l’accès à des environnements tels que PowerShell, Cmd et WSL (Windows Subsystem for Linux). Les développeurs peuvent la personnaliser de différentes manières et lui ajouter des thèmes ainsi que des extensions. La première préversion du nouveau Windows Terminal a fait son apparition en juin dernier. Elle a été suivie d’une seconde préversion en juillet. Au cours de ce mois d’aout, la firme de Redmond a publié non pas une, mais deux préversions de Windows Terminal : la troisième préversion en début de mois et plus récemment Windows Terminal Preview v0.4, la quatrième préversion disponible depuis peu sur le Store de Microsoft et sur GitHub. Microsoft a l’intention de publier la version finale 1.0 de son nouvel utilitaire cet hiver et, dans cet intervalle, les préversions devraient se succéder rapidement.Cette nouvelle préversion de Windows Terminal dispose de fonctionnalités, telles que la prise en charge de plusieurs onglets, des images d’arrière-plan et de l’opacité de l’arrière-plan et des jeux de couleurs et plus encore. Les paramètres sont stockés dans des fichiers JSON. Ils incluent notamment la définition des raccourcis clavier, du nombre initial de lignes et de colonnes, le réglage de la police et de la commande à exécuter à l’ouverture d’un nouvel onglet.La quatrième préversion de Windows Terminal introduit également de nouvelles fonctionnalités et l’une des plus importantes concerne probablement la copie HTML. Désormais, lorsqu’une plage de texte est sélectionnée et copiée dans le presse-papiers, le Terminal écrit le texte sélectionné dans le presse-papiers au format HTML. Cela permettra de coller un contenu stylé de la console sur d’autres applications telles que Microsoft Outlook ou Word. Le presse-papiers copiera toujours les données HTML avec le texte normal.Signalons en outre que le fichier profiles.json a été déplacé du dossier RoamingState vers le dossier LocalState afin d’empêcher les paramètres de migrer automatiquement vers vos autres appareils et résoudre certains problèmes occasionnant le crash du terminal. Par ailleurs, en cas de problème avec votre fichier profiles.json, le terminal affichera un message d’erreur décrivant ce qui est incorrect. Si votre fichier profiles.json ne peut pas être lu correctement, le terminal utilisera ses paramètres par défaut. Cependant, il ne remplacera pas votre fichier de paramètres existant.Dans la version v0.3, Microsoft a introduit le paramètre « tabTitle » qui permettait aux utilisateurs de définir le titre de l’onglet de chaque profil dans les réglages. L’application de ce paramètre remplace le titre de l’onglet fourni par le Shell du profil. Microsoft a modifié cette fonctionnalité sur la version 0.4. Désormais, le titre de l’onglet sera défini par défaut sur le nom du profil plutôt que sur le chemin de l’exécutable. Si vous souhaitez modifier ce qui est utilisé comme titre par défaut, utilisez tabTitle pour remplacer le nom du profil dans l’onglet.Vous pouvez désormais utiliser les combinaisons de touches incluant « AltGr, Ctrl et Alt » — AltGr est maintenant détectée —. La combinaison de touches par défaut fournie avec cette version pour ouvrir la liste déroulante est « Ctrl + Maj + Espace ». Consultez les notes de version pour découvrir l’ensemble des modifications et nouveautés accompagnant cette quatrième préversion de Windows Terminal.Source : Microsoft Qu’en pensez-vous ?Quelles autres modifications souhaiteriez-vous que Microsoft apporte à Windows Terminal ?