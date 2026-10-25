Microsoft publie PowerToys 0.102 avec de nouveaux utilitaires de verrouillage du bouton de la souris et de masquage du curseur, des améliorations apportées à la palette de commandes et plus encore

Verrouillage du bouton de la souris et masquage du curseur

La palette de commandes dispose d'une barre d'accès rapide

Alt+1

Alt+9

Alt+Maj+chiffre

Recherche dans les paramètres : la recherche approximative trouve les options, extensions, commandes, alias et raccourcis attribués, puis vous y mène directement.

Dock accessible au clavier : appuyez sur Win+Alt+J pour mettre le dock au premier plan et naviguer entre ses éléments à laide du clavier.

pour mettre le dock au premier plan et naviguer entre ses éléments à laide du clavier. Prise en charge de la touche Copilot : choisissez la palette de commandes comme application associée à la touche Copilot dans les Paramètres Windows, puis appuyez à nouveau sur cette touche pour afficher ou masquer la palette.

Horloges multiples : épinglez plusieurs horloges dans le Dock, chacune avec son propre fuseau horaire et son propre format.

Langue et liens : choisissez la langue de lapplication pour la palette de commandes, et copiez des liens qui ouvrent une page, exécutent une commande ou accèdent à un paramètre spécifique.

Polissage : icônes dapplications plus nettes, navigation plus rapide dans la grille et la galerie, résultats qui continuent de se charger à la fin dune liste, et menus imbriqués plus clairs.

ZoomIt intègre la dictée lors de la capture d'écran

Nouveaux outils en ligne de commande

Collage avancé : exécutez des actions intégrées et personnalisées sans ouvrir l'interface utilisateur, à l'aide de fichiers, des entrées stdin/stdout ou du presse-papiers. Les actions IA utilisent les fournisseurs et les politiques que vous avez configurés.

Light Switch : vérifiez l'état, définissez ou activez/désactivez le thème et gérez les programmations, avec une sortie au format JSON.

Paramètres : consultez la liste des utilitaires activés et activez-les ou désactivez-les, même lorsque PowerToys n'est pas en cours d'exécution.

Peek : prévisualisez plusieurs fichiers et dossiers depuis la ligne de commande.

PowerDisplay : la sortie au format JSON Lines facilite lexploitation des résultats et des erreurs depuis les scripts.

Dans votre PATH : les commandes FancyZones, Image Resizer, File Locksmith et PowerDisplay fonctionnent désormais depuis nimporte quel dossier du terminal.

Keyboard Manager propose désormais des remappages par simple pression et une édition simplifiée

Tab

Autres changements notables



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Microsoft PowerToys est un ensemble open source d'utilitaires système destinés aux utilisateurs avancés sous Windows. Ces programmes ajoutent ou modifient des fonctionnalités afin d'optimiser la productivité ou d'offrir davantage de possibilités de personnalisation. Les PowerToys sont disponibles pour Windows 95, Windows XP, Windows 10 et Windows 11 (et ne sont explicitement pas compatibles avec Windows Vista, 7, 8 ou 8.1). Les PowerToys pour Windows 10 et Windows 11 sont des logiciels gratuits et open source sous licence MIT, hébergés sur GitHub.Microsoft vient de publier la nouvelle version de PowerToys, la 0.102. Celle-ci propose deux nouveaux utilitaires pour la souris, « Mouse Button Lock » et « CursorHide », une barre daccès rapide optionnelle pour la palette de commandes, la dictée par capture décran dans ZoomIt, ainsi quun ensemble de nouveaux outils en ligne de commande pour automatiser PowerToys. Color Picker et Text Extractor passent également à WinUI 3, tandis que Keyboard Manager intègre enfin certaines fonctionnalités de remappage attendues depuis longtemps.Maintenir un bouton de souris enfoncé pendant un glissement ou une sélection prolongée peut être fatigant. Avec la fonctionnalité Verrouillage du bouton de la souris (Mouse Button Lock), il suffit dappuyer sur un bouton et de le maintenir enfoncé un instant, puis de le relâcher. Windows continue alors de considérer le bouton comme enfoncé, ce qui vous permet de poursuivre le glissement ou la sélection jusquà ce que vous cliquiez sur nimporte quel bouton. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les jeux, pour travailler dans des applications professionnelles nécessitant de nombreux glissements et sélections, et pour améliorer laccessibilité des utilisateurs qui ont des difficultés à maintenir un bouton de souris enfoncé pendant de longues périodes.CursorHide (masquage du curseur) est le deuxième nouvel utilitaire dédié à la souris. Il masque le pointeur de la souris lorsque vous tapez, après un certain temps d'inactivité, ou les deux, et le fait réapparaître dès que vous déplacez la souris.Avec le mode compact de la version 0.101, la palette de commandes restait masquée jusqu'à ce que vous ayez besoin de ses résultats. Désormais, vos commandes préférées sont également accessibles d'une simple touche. Activez la barre daccès rapide danspour afficher vos commandes préférées sous le champ de recherche lorsque la palette est réduite. Appuyez surpour les lancer, ou surpour en sélectionner une sans lexécuter. Faites glisser pour réorganiser, cliquez avec le bouton droit pour accéder à dautres actions, et affichez éventuellement les commandes et applications récentes à côté de vos favoris.Cette barre daccès rapide nest quune partie dune importante mise à jour de la palette de commandes :ZoomIt peut désormais enregistrer ce que vous dites en même temps que ce que vous capturez. Activez l'option « Capture avec dictée » (Snip with dictation) dans les paramètres de ZoomIt, puis appuyez sur la barre d'espace tout en dessinant le cadre de votre capture et en décrivant ce que vous capturez. ZoomIt transcrit votre discours sur votre appareil, et un simple collage permet d'insérer à la fois la capture d'écran et votre texte. La dictée utilise le microphone sélectionné dans la section « Enregistrement ».ZoomIt bénéficie également de transitions de zoom plus fluides, d'un meilleur rythme audio dans les enregistrements et d'une correction du problème d'enregistrements silencieux sur les appareils multicanaux et à audio spatial.D'autres fonctionnalités de PowerToys peuvent désormais être pilotées par script depuis le terminal :Le gestionnaire de clavier prend désormais en charge les remappages par simple pression. Appuyez sur une touche seule pour déclencher une action différente, tout en conservant son fonctionnement normal dans les raccourcis et les combinaisons avec la souris. La gestion des longues listes de remappages est également simplifiée grâce à des filtres de recherche, de modificateurs et d'applications, ainsi qu'à la suppression groupée.Le nouvel éditeur intègre également un sélecteur de touches avec fonction de recherche, ce qui vous permet de sélectionner n'importe quelle touche, y compris les touches multimédia ou celles dont votre clavier ne dispose pas, et de créer un raccourci complet à l'aide de la souris uniquement. L'enregistrement ne s'active désormais que lorsque l'éditeur est actif, et la touchevous permet de sortir de la zone d'enregistrement. Les administrateurs informatiques peuvent également déployer et exporter des profils de remappage avec DSC v3.Outre les nouveautés présentées plus haut, la version 0.102 de PowerToys apporte également les changements suivants :- Sélecteur de couleurs et extracteur de texte : les deux passent à WinUI 3, avec une nouvelle interface superposée, un nouvel éditeur et une nouvelle loupe pour le sélecteur de couleurs. Vos raccourcis et paramètres existants sont conservés.- FancyZones : faites défiler la molette de la souris tout en faisant glisser une fenêtre pour changer de disposition ; un indicateur facultatif affiche le nom de la disposition sélectionnée.- Peek : ajout daperçus SQLite en lecture seule, du nombre de fichiers et de sous-dossiers avec la progression de lanalyse des dossiers, dun affichage de secours en texte brut, ainsi que de la navigation Alt+Gauche/Alt+Droite entre les fichiers.- Règle décran : mesurez en pixels indépendants de lappareil pour tenir compte du facteur déchelle de chaque écran, avec une détection des bords améliorée.- Variables d'environnement : une nouvelle action « Supprimer les doublons » nettoie le PATH tout en conservant l'ordre d'origine.- Accents rapides : une référence de caractères consultable dans les Paramètres vous permet de parcourir les jeux de caractères et de copier directement des caractères.- Saisir et déplacer : excluez certaines applications afin quelles conservent le comportement normal de leurs touches de modification.- Guide des raccourcis : ajout de raccourcis pour Claude Desktop et Ableton Live, et amélioration de la résilience de lindexation face aux manifestes mal formés.- Espaces de travail : une confirmation est désormais demandée avant le lancement dune application non vérifiée configurée pour sexécuter en tant quadministrateur.- Veille : Windows peut désormais éteindre l'écran lorsque l'ordinateur est verrouillé, sans mettre fin à votre session de veille active.- Nouveau+ : correction d'une fuite de mémoire dans l'Explorateur de fichiers et amélioration de la gestion des chemins d'accès longs.- Paramètres : ajout d'une scène d'accueil animée et interactive, correction d'une fuite de mémoire lors du changement de page, et conservation des préférences d'activation/désactivation des modules lorsqu'un utilitaire ne parvient pas à se charger.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés proposées par cette version de PowerToys ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?