Windows 11 est la version majeure actuelle du système d'exploitation Windows NT de Microsoft, sortie le 5 octobre 2021, en tant que successeur de Windows 10 (2015). Windows 11 a introduit des exigences système nettement plus élevées que celles des mises à jour habituelles de système d'exploitation, ce que Microsoft a attribué à des considérations de sécurité. Le système d'exploitation nécessite des fonctionnalités telles que l'UEFI, le Secure Boot et le Trusted Platform Module (TPM) version 2.0. La prise en charge officielle est limitée aux appareils équipés d'un processeur Intel Core de huitième génération ou plus récent, d'un processeur AMD Ryzen de deuxième génération ou plus récent, ou d'un système sur puce Qualcomm Snapdragon 850 ou plus récent.
En mai 2026, Microsoft a discrètement supprimé un document sur Windows 11 recommandant 32 Go de RAM pour les jeux après la polémique, car Windows 11 souffre d'un problème de mémoire, principalement dû aux applications basées sur Electron et à WebView2. Pour rappel, l'entreprise avait discrètement recommandé 32 Go de RAM alors que l'acquisition d'un tel kit coûte au moins 200 $ pour la DDR4, et entre 360 $ et 400 $, voire plus, pour les kits DDR5. Pour un joueur lambda qui assemble un nouveau PC, l'achat d'un kit de DRAM aussi coûteux est pratiquement hors de portée.
Récemment, Microsoft a affirmé que des mois de travail ont permis de rendre Windows 11 jusquà 20 % plus réactif et quune meilleure gestion de la mémoire fait une différence notable sur les PC équipés de 8 Go de RAM. Le seul test pratique publié a constaté des gains sur les machines dotées de 16 Go de RAM ou plus, mais aucun sur un PC à 8 Go. Navjot Virk, vice-président corporate chargé de lexpérience Windows, a écrit dans un article publié par Microsoft que Windows peut conserver jusquà 2 Go de données actives supplémentaires en mémoire au lieu de les déplacer vers un stockage plus lent.
Les widgets ne se chargent désormais quune fois ouverts, ce qui, selon Virk, libère plus de 200 Mo sur les machines dotées de 8 Go de mémoire ou moins. Le menu Démarrer, lExplorateur de fichiers, la recherche, loutil de capture décran et Edge ont tous été modifiés. La barre des tâches peut enfin être placée sur les côtés ou en haut de lécran. La connexion via Windows Hello est plus rapide, et lappairage des AirPods seffectue jusquà 15 secondes plus vite, sur une autre version.
Cette promesse nest pas nouvelle. Pavan Davuluri avait déclaré en août que Microsoft allait optimiser Windows pour les machines dotées de 8 Go de mémoire, en citant lallocateur de mémoire, WinUI 3 et WebView2. Microsoft a effectivement publié une référence. Les 20 % comparent la version 26300.9550 à la version 26200.7628, en chronométrant la recherche, le menu Démarrer, le clic droit, les Paramètres, loutil de capture décran et lExplorateur de fichiers. Aucun de ces tests ne porte sur la mémoire.
La partie du plan consacrée à la fiabilité a déjà fait ses preuves. La mise à jour de juin a corrigé 208 failles et entraîné une cascade de bugs, notamment laffichage décrans de récupération BitLocker sur certains ordinateurs HP et Dell. Les affirmations concernant la mémoire ne sappuient sur aucune mesure de ce type. Leur note de bas de page indique simplement quelles reposent sur des améliorations apportées à la même version. Selon un test, un ordinateur portable de 16 Go utilisait environ 2 Go de moins, et un PC de 8 Go nen utilisait pas du tout, restant à 96 %.
Cest le prix qui est à lorigine de tout cela. Google a déclaré en juillet quil remaniait Android pour quil nécessite moins de RAM, citant les chiffres de Morgan Stanley : 2,80 dollars par gigaoctet en 2025 contre 12 dollars actuellement. Les fabricants de mémoire ont réorienté leur production vers la mémoire à haute bande passante destinée aux centres de données dIA. Samsung ne prévoit pas damélioration avant 2028.
Cest en Europe que la pression se fait le plus sentir. Les livraisons dordinateurs de bureau européens ont chuté denviron 20 % au troisième trimestre, et une baisse de près de 30 % est prévue pour le quatrième. Les ventes dordinateurs portables devraient reculer de 20 %. Selon un rapport, les achats enregistrés dans cette région étaient liés à la fin du support de Windows 10, et non aux fonctionnalités IA des PC. Les Européens ont remplacé leurs machines parce que les anciennes étaient hors dusage. Gartner prévoit que les PC à moins de 500 dollars auront pratiquement disparu dici 2028, et le prix moyen dun ordinateur aux États-Unis dépasse déjà les 1 000 dollars.
Microsoft optimise ses produits pour 8 Go, car cette capacité est en passe de devenir la limite maximale. En outre, en juillet, Microsoft a annoncé une nouvelle fonctionnalité de Copilot qui indique ce qui pourrait ralentir votre PC, tout en accaparant une bonne partie de la mémoire vive de votre système. Selon le rapport, l'application Copilot bénéficie dune nouvelle fonctionnalité, baptisée « PC Insights ». Celle-ci lui permettrait de se connecter aux API Windows et danalyser le matériel de votre système, afin de répondre à des questions telles que « Quelle est lutilisation actuelle de mon processeur ? ». Cependant lapplication Copilot au repos enregiste une consommation de 791,7 Mo de RAM, ce qui suggère quelle peut atteindre jusquà 1 Go de RAM système au total.
Voici l'annonce de Microsoft :
Nouveautés de Windows 11 : les expériences du quotidien, repensées
Chaque jour, votre PC vous aide à accomplir vos tâches, à rester connecté, à noter vos idées et à consacrer du temps à ce que vous aimez. Cest pourquoi Windows 11 continue dévoluer, en commençant par une expérience plus rapide, plus fiable et plus aboutie. Tout au long de lannée, nous avons collaboré avec la communauté Windows Insider pour apporter des améliorations à Windows qui commencent désormais à être déployées à grande échelle, et dautres sont à venir.
Ce même souci de qualité façonne nos dernières expériences Windows, en sappuyant sur ces améliorations fondamentales pour offrir de nouvelles possibilités qui rendent vos moments quotidiens sur votre PC plus simples et plus intuitifs. Des nouvelles fonctionnalités pour les gamers à une expérience « Photos » modernisée, en passant par une intégration plus fluide entre votre téléphone et votre PC, Windows est conçu pour vous accompagner dans votre façon de travailler, de créer, de jouer et de vous connecter.
Une expérience Windows plus rapide et plus réactive
La réactivité est au cur de presque toutes les expériences sur votre PC. Cest ce qui fait la différence entre rester dans le flux de votre travail et attendre que votre appareil rattrape son retard. Cest pourquoi nous avons continué à investir dans lensemble de Windows, de la plateforme et de linterface utilisateur aux applications que les utilisateurs emploient quotidiennement, afin de rendre Windows plus rapide, plus réactif et plus efficace. Le résultat : une expérience Windows jusquà 20 % plus réactive, avec des améliorations que vous pouvez constater dès le démarrage de votre PC et qui sétendent au menu Démarrer, à lExplorateur de fichiers, à la recherche, à loutil Capture décran, à Microsoft 365, à Edge et bien plus encore¹.
Une grande partie de ce travail consiste à utiliser plus intelligemment la mémoire et les ressources système. Nous avons amélioré la gestion et lefficacité de la mémoire dans lensemble de Windows afin de permettre à davantage de ressources de votre PC de se concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Ces améliorations peuvent faire une différence particulièrement notable sur les PC dotés de 8 Go de mémoire. Windows peut désormais conserver jusquà 2 Go de données actives supplémentaires en mémoire au lieu de les déplacer vers un stockage plus lent, ce qui aide votre PC à rester réactif lorsque vous ouvrez davantage dapplications ou donglets de navigateur. Windows apporte également dautres améliorations visant à économiser de la mémoire en réduisant lutilisation de la mémoire en arrière-plan. Par exemple, sur les PC dotés de 8 Go de mémoire ou moins, les widgets...
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