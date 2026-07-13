Copilot de Windows 11 vous indique désormais ce qui ralentit votre PC, tout en utilisant lui-même 1 Go de RAM sans rien faire, car Copilot est fourni avec une instance privée de Microsoft Edge

Microsoft Copilot est un chatbot basé sur lintelligence artificielle générative développé par Microsoft AI, une division de Microsoft. Sappuyant sur le grand modèle de langage Microsoft Prometheus, il a été lancé en 2023 pour remplacer principalement Cortana, dont le développement a été arrêté. Microsoft a lancé lapplication Microsoft 365 Copilot en janvier 2025, qui était une version rebaptisée de lapplication Microsoft 365. Cette application fonctionne différemment de la version grand public de Copilot, car elle sadresse davantage aux utilisateurs professionnels, aux entreprises et au secteur de léducation.
Microsoft exploite Copilot selon un modèle freemium. Les utilisateurs de la version gratuite ont accès à la plupart des fonctionnalités, tandis que laccès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités, notamment la création de chatbots personnalisés, est réservé aux abonnés payants dans le cadre des services dabonnement payants. Plusieurs chatbots par défaut sont disponibles dans la version gratuite de Microsoft Copilot, notamment le chatbot Copilot standard ainsi que Microsoft Designer, qui est orienté vers lutilisation de son Image Creator pour générer des images à partir de consignes textuelles.
Alors que Microsoft fait ses adieux à Windows 10 et se prépare à célébrer les 40 ans de son système d'exploitation, l'entreprise se tourne vers l'avenir de Windows. Microsoft n'est peut-être pas encore prête à annoncer Windows 12, mais elle souhaite clairement transformer chaque PC Windows 11 en un PC IA contrôlé par Copilot et avec lequel les utilisateurs peuvent dialoguer. « Nous pensons être à l'aube d'une nouvelle évolution, où l'IA ne se limite plus à ce chatbot, mais s'intègre naturellement dans les centaines de millions d'expériences que les gens utilisent chaque jour », a déclare Yusuf Mehdi, vice-président exécutif et directeur marketing grand public chez Microsoft, lors d'une réunion d'information en octobre 2025. « Notre vision est la suivante : réécrivons l'ensemble du système d'exploitation autour de l'IA et construisons ce qui deviendra véritablement le PC IA. »
Dans ce contexte, une nouvelle fonctionnalité de Copilot vous indique ce qui pourrait ralentir votre PC, tout en accaparant une bonne partie de la mémoire vive de votre système. Si vous demandez à Microsoft Copilot sil sagit dune application web, il répond par la négative. Techniquement, comme le souligne lIA, Copilot interagit désormais avec vous via une application web basée sur Edge installée sur votre PC Windows 11, mais le modèle réside ailleurs, dans le cloud.
Et selon Windows Latest, cette application Copilot bénéficie dune nouvelle fonctionnalité très utile, baptisée « PC Insights ». Celle-ci lui permettra de se connecter aux API Windows et danalyser le matériel de votre système, afin de répondre à des questions telles que « Quelle est lutilisation actuelle de mon processeur ? » et de vous aider à identifier ce qui pourrait ralentir votre PC. Parmi les autres exemples de requêtes recensés par Windows Latest, on trouve notamment : « Ai-je suffisamment despace pour un jeu de 100 Go ? », « Quelle est ma carte graphique ? » et « Mon antivirus est-il en cours dexécution ? ».
Cette fonctionnalité serait actuellement en cours de déploiement auprès des utilisateurs américains de Copilot, et semble plutôt utile, même si elle ne peut pas résoudre directement les problèmes de performances de lordinateur à elle seule. Malheureusement, lapplication web peut savérer assez gourmande en mémoire vive, ce qui soulève la possibilité que Copilot lui-même contribue au ralentissement de votre ordinateur sur une machine disposant dune mémoire vive limitée.
Windows Latest a enregistré une consommation de 791,7 Mo de RAM par lapplication Copilot au repos, ce qui suggère quelle peut atteindre jusquà 1 Go de RAM système au total. Un autre rapport montre que lapplication Copilot ouverte en arrière-plan peut consommer environ 560 Mo, ce qui en fait une application plus gourmande en RAM. Cela peut sembler anodin, mais toute personne utilisant Copilot pour repérer les applications gourmandes en ressources sexécutant en arrière-plan pourrait bien découvrir que cest lapplication elle-même qui accapare la plus grande partie de cette précieuse mémoire vive. Et ce nest pas comme si nous vivions dans un monde où la mémoire vive supplémentaire est bon marché et facile à obtenir.
Bien que Microsoft se soit engagé à rendre Windows 11 plus léger et plus performant en réponse aux critiques des utilisateurs ces derniers mois, il donne toujours limpression dêtre un système dexploitation surchargé par rapport à presque tous les autres systèmes dexploitation auxquels on peut penser. Et même si lidée que Copilot puisse bientôt aider les utilisateurs peu versés en informatique à détecter déventuels problèmes système soit intéressante, il semble que lune des choses les plus utiles quil pourrait faire pour améliorer les performances serait de séteindre complètement.
Cette nouvelle fonctionnalité intervient alors que Microsoft peine à convaincre ses clients de souscrire à la version payante de Copilot. Malgré lintégration massive de l'IA dans ses outils de productivité et de Windows, les données révèlent que moins de 5 % des utilisateurs de Microsoft 365 ont adopté ce service, tandis qu'une infime fraction l'utilise de manière hebdomadaire. Parallèlement à ce faible engagement, Microsoft a imposé des hausses tarifaires, justifiées par l'ajout forcé de fonctionnalités d'IA dont beaucoup de professionnels n'ont pas l'usage. Cette stratégie de ventilation forcée se heurte à la concurrence féroce de rivaux comme Anthropic ou Google, qui gagnent du terrain sur le marché.
En avril 2026, Microsoft a mis à jour les conditions d'utilisation de ses outils d'IA Copilot. La société indique que Copilot est destiné « uniquement à des fins de divertissement » et que son utilisation se fait à vos propres risques. Il semble que les nouvelles conditions dutilisation visent à transférer la responsabilité des éventuelles inexactitudes commises par Copilot. Microsoft ne vous demande pas exactement de cesser complètement d'utiliser Copilot pour votre travail. Elle souhaite plutôt que vous utilisiez Copilot comme un outil, et non comme un décideur. L'entreprise souhaite que les utilisateurs vérifient les informations fournies par Copilot avant de s'y fier pour tout travail important.
Source : Windows Latest
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