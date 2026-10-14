Microsoft annonce la sortie de WinUI Gallery 3.0 avec de nouveaux contrôles expérimentaux, notamment des commandes comme TableView, Charts, InkCanvas et bien plus encore

Ouvrir la voie à l'expérimentation

Fournir plus rapidement aux utilisateurs des exemples de code. Lorsquune nouvelle version expérimentale de WinUI est publiée, la Galerie peut immédiatement proposer des exemples correspondants. Les utilisateurs peuvent ouvrir lapplication, tester un nouveau contrôle et copier le code XAML et C# fonctionnel dans leur propre projet.

Recueillir les retours des utilisateurs plus rapidement. Selon Microsoft, les API expérimentales sont encore susceptibles dêtre modifiées. Plus tôt les utilisateurs les testeront et feront part de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, meilleure sera la version stable.

Expérience utilisateur

Navigation avec la souris : les boutons « Précédent » et « Suivant » de la souris permettent désormais de naviguer dans la Galerie, exactement comme dans un navigateur ;

Amélioration de la recherche : chaque page de contrôle dispose désormais de mots-clés de recherche ; ainsi, la recherche de termes tels que « menu contextuel », « carrousel » ou « WCAG » permet de trouver la bonne page même lorsque la requête ne correspond pas au nom du contrôle ;

Gestion des recherches sans résultat : lorsqu'une recherche ne donne aucun résultat, les utilisateurs voient désormais s'afficher leur requête, quelques conseils de recherche et un bouton permettant d'afficher tous les exemples.

Nouveaux exemples

TableView (expérimental)

TableViewSource

Charts (expérimental)

Microsoft.UI.Xaml.Controls.Charts

ObservableCollection

WrapPanel et LayoutPanel (expérimental)

Layout

NonVirtualizingLayout

PagerControl (expérimental)

InkCanvas et InkToolbar (expérimental)

Nouvelles API de gestion des fenêtres

Améliorations supplémentaires et corrections de bogues

Accessibilité : plus de dix corrections ont été apportées concernant les annonces du narrateur, la navigation au clavier, la visibilité du focus, le contraste des couleurs et les noms accessibles, ainsi qu'une mise à jour d'Axe.Windows pour les vérifications automatisées.

Exemples de code : correction dun code XAML mal formé dans 13 extraits de code, ainsi que des corrections apportées aux extraits AppBarButton et SystemBackdrop.

Navigation : les éléments qui nouvrent pas de page ne restent plus sélectionnés après avoir cliqué dessus, et la catégorie « Statut et informations » dispose désormais de sa propre icône dinformation au lieu dune deuxième bulle de dialogue.

Supprimé : l'exemple ListBox a été supprimé. Microsoft recommande d'utiliser ListView à la place.



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L'application WinUI Gallery 3 est la vitrine interactive par excellence des contrôles, styles et fonctionnalités de WinUI 3. Que vous soyez un développeur souhaitant explorer la conception moderne des applications Windows ou à la recherche d'inspiration, cette application propose des exemples concrets et des extraits de code illustrant comment créer des applications de bureau, fluides et performantes, à l'aide du SDK Windows App.« Aujourdhui, nous sommes ravis dannoncer la sortie de WinUI Gallery 3.0, la première version de la Galerie développée sur le canal expérimental du SDK Windows App. Cela signifie que vous pouvez tester les futurs contrôles et API WinUI dans la Galerie dès leur publication dans une version expérimentale », a annoncé Microsoft.Jusquà présent, les nouveaux contrôles apparaissaient généralement dans WinUI Gallery une fois quils avaient atteint une version stable du SDK Windows App. À ce stade, les API étaient pour la plupart figées, et il ne restait plus beaucoup de marge de manuvre pour les modifier en fonction des retours des utilisateurs. À partir de la version 3.0, WinUI Gallery s'appuie sur le SDK expérimental Windows App (actuellement en version 2.5.4-experimental) et est fournie sous forme d'application autonome ; les utilisateurs n'ont donc rien d'autre à installer.Microsoft indique avoir pris cette décision pour deux raisons :Les pages expérimentales sont signalées par un badge « Expérimental » dans le volet de navigation, et les exemples expérimentaux s'accompagnent d'un avertissement dans leur panneau de code source. Microsoft précise que les API expérimentales sont susceptibles d'être modifiées ou supprimées dans les prochaines versions ; l'équipe déconseille donc de les utiliser pour le moment dans des applications de production.Quelques améliorations apportées à l'expérience utilisateur rendent WinUI Gallery plus agréable à utiliser au quotidien :Cette version inclut des exemples pour un ensemble de commandes et d'API qui seront bientôt disponibles dans WinUI.TableView est un nouveau contrôle natif permettant d'afficher et de modifier de grands ensembles de données tabulaires. La nouvelle page présente cinq exemples, chacun axé sur une fonctionnalité spécifique : le tri, la sélection et le redimensionnement des colonnes avec une première colonne figée ; le filtrage et le regroupement à l'aide d'une sourcepartagée ; les modèles de cellules personnalisés ; la modification avec validation ; et les options de densité, de lignes de quadrillage et de mise en évidence des lignes avec 1 000 lignes virtualisées.La nouvelle page « Charts » présente. Elle commence par la configuration App.xaml nécessaire, puis propose un exemple par concept : graphiques linéaires et à barres, légendes, catégories triées, plages daxes, lignes de quadrillage et repères, séries combinées sur des axes partagés, styles de ligne, marqueurs de données et étiquettes, données date-heure intégrées dans le code, ainsi quune série mise à jour en temps réel à partir duneWrapPanel organise les éléments en lignes ou en colonnes et les fait passer à la ligne lorsqu'ils manquent d'espace. Ses exemples permettent aux utilisateurs de modifier l'orientation et l'espacement, et d'étirer le dernier élément pour qu'il occupe toute la ligne. LayoutPanel permet d'utiliser un objet, comme ceux utilisés par ItemsRepeater, pour organiser les éléments enfants d'un panneau. L'exemple intègre unpersonnalisé.PagerControl permet aux utilisateurs de parcourir une collection de pages numérotées. Les exemples présentent un paginateur de base, les différents modes d'affichage, ainsi que des paginateurs sans limite lorsque le nombre total de pages est inconnu.InkCanvas et InkToolbar font leur apparition dans WinUI 3. La nouvelle page explique comment dessiner à l'aide d'un stylet, du doigt ou de la souris sur un InkCanvas, comment personnaliser une InkToolbar avec des stylos, des crayons, des surligneurs et une gomme, et comment enregistrer et restaurer des traits à l'encre.La nouvelle page « Window » explique comment créer une fenêtre XAML de niveau supérieur et définir sa taille à l'aide des nouvelles propriétés expérimentales de la fenêtre : Width, Height, MinWidth, MinHeight, MaxWidth et MaxHeight. Les utilisateurs peuvent tester différentes valeurs en temps réel à l'aide des champs de saisie NumberBox et visualiser le code XAML et C# correspondant. Microsoft a également renommé la section « Windowing » en « Window » et classé ses pages par ordre alphabétique.Les utilisateurs peuvent télécharger WinUI Gallery 3.0 depuis le Microsoft Store et tester les nouvelles commandes dès à présent.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés proposées par cette version de WinUI Gallery ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?