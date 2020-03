Microsoft promeut le framework WinUI avec un nouveau site Web, Qui énumère les avantages de la plateforme 0PARTAGES 3 0 Microsoft a lancé un nouveau site Web pour la bibliothèque Windows UI (WinUI) qui fournit plus d'informations sur les différents avantages des bibliothèques modernes pour le développement de Windows. Windows UI Library est l'interface utilisateur native officielle de Microsoft pour les applications Windows UWP (Universal Windows Platform). C’est la bibliothèque servant à regrouper tout ce qui peut servir à un développeur pour la construction d’une interface dans une application Windows. WinUI permet aux développeurs d'accéder et d'utiliser les contrôles Fluent, les styles et autres contrôles XAML UWP via les paquets NuGet.



Une application UWP est décrite comme étant, entre autres, une application : sécurisée, les applications UWP déclarant à quelles ressources d’appareil et à quelles données elles ont accès, et l’utilisateur devant autoriser cet accès ; offrant la possibilité d’utiliser une API commune sur tous les appareils qui exécutent Windows 10 ; offrant la possibilité d’utiliser des fonctionnalités spécifiques des appareils et d’adapter l’interface utilisateur à plusieurs tailles d’écran, résolutions et valeurs PPP.





Alors que les versions précédentes de WinUI se concentraient sur UWP, le géant de Redmond a élargi le framework, d’après le nouveau site Web. La feuille de route de la bibliothèque d'interface utilisateur publiée en décembre dernier sur GitHub donne les nouveautés dans la dernière version dont la preview 1 est disponible (nécessite une inscription au programme Insider). La version 3.0 de WinUI a apporté avec elle la prise en charge de l'intégralité de la plateforme native de Windows 10. La portée étendue de la plateforme signifie que les développeurs peuvent utiliser WinUI XAML avec leurs applications WPF, Windows Forms et Win32 existantes, selon le site Web. WinUI fournit également l'implémentation native pour d'autres cadres comme React Native lorsqu'il fonctionne sous Windows.



L’objectif de Microsoft est bien sûr de convaincre les développeurs Windows de garder leur base s’ils le souhaitent, mais de les amener à des technologies plus modernes pour tout ce qui touche à la présentation des informations. Selon Microsoft, WinUI est le moyen le plus simple de créer de superbes expériences de conception fluide pour Windows. Le site Web vante et met l’accent sur sept caractéristiques de la solution open source pour les développeurs qui sont les suivantes :



Des interfaces utilisateur modernes et transparentes



WinUI permet de créer facilement des interfaces utilisateur modernes et transparentes qui semblent naturelles à utiliser sur tous les appareils Windows. Il incarne le Fluent Design pour permettre des expériences intuitives, accessibles et puissantes et les derniers modèles d'interface utilisateur.



Des performances natives inégalées



WinUI est alimenté par un noyau C++ hautement optimisé qui offre des performances époustouflantes, une longue durée de vie des batteries et une interactivité adaptée que les développeurs professionnels exigent. Sa faible utilisation du système lui permet de fonctionner sur une plus grande variété de matériel, ce qui garantit que vos charges de travail sophistiquées s'exécutent facilement.



Les développeurs ont le contrôle



WinUI ne vous obligera jamais à faire une mise à jour - c'est vous qui choisissez quand adopter une nouvelle version, a écrit Microsoft sur son nouveau site Web consacré à WinUI.



Conçu pour Windows 10 et Windows 10X



Avec WinUI, vous pérennisez votre application, d’après Microsoft. Avec un milliard d'appareils fonctionnant sous Windows 10 et utilisés dans les applications industrielles de Microsoft, WinUI se développe continuellement pour répondre aux besoins de chaque appareil moderne, d’après le site Web.



L'avenir du développement de Windows



WinUI offre un cadre d'interface utilisateur de pointe pour toutes les applications Windows sous Win32 et UWP, a noté Microsoft. Il permet aux développeurs de faire migrer progressivement les applications existantes écrites dans des technologies familières comme MFC, Winforms, Silverlight et WPF, leur permettant de faire avancer ces applications à leur propre rythme. Il prend également en charge des langages familiers tels que C++, C#, Visual Basic et même JavaScript via React Native for Windows, d’après le site.



Fonctionne avec vos technologies multiplateformes préférées



Grâce à aux plateformes partenaires de l’éditeur, vous pouvez écrire votre application dans une variété de langues et la voir fonctionner comme si elle était native sur Windows, d'autres systèmes d'exploitation et le Web, lit-on sur le nouveau site.



Des ressources qui renforcent votre expérience de développement



Avec une documentation complète, des vidéos, des articles de blog et des appels communautaires mensuels enregistrés où vous obtenez des réponses à vos questions, WinUI est riche en matériel éducatif conçu pour vous permettre de prendre des décisions en matière de développement, a écrit Microsoft.





Les applications Win32 peuvent être exécutées sur Windows 10X par le biais de conteneurs. La majorité des applications Windows étant construites sur ce framework, il n'est donc pas surprenant que l'entreprise incite les développeurs à exploiter les technologies les plus récentes pour accroître l'adoption de son système d'exploitation moderne. Avec WinUI, l'objectif de l'entreprise serait donc de migrer progressivement les applications construites sur les anciennes plateformes vers ses offres modernes.



Que pensez-vous de Microsoft qui vante le framework WinUI ?

Que pensez-vous des caractéristiques de WinUI mises en avant par l’éditeur de logiciels ?



