Durant l'édition 2019 de la conférence Ignite, Microsoft va publier une version Alpha de WinUI 3.0, La plateforme d'interface utilisateur native pour Windows 10 0PARTAGES 6 0 Microsoft progresse dans la réalisation de son objectif, qui est de réduire la fracture entre la plateforme Windows universelle (UWP) et Win32. À l’occasion de la conférence Microsoft Ignite (qui aura lieu du 3 au 7 novembre 2019), la société envisage de publier une version alpha de WinUI 3.0, sa plateforme d’interface utilisateur de nouvelle génération pour Windows. Cette information vient de Ginny Caughey qui a déclaré dans un tweet que « WinUI Alpha Preview arrive la semaine prochaine ! Bien entendu, à ce niveau il s'agit d'une version test alors ne l'utilisez pas en production ».





Une application de plateforme Windows universelle (UWP) est décrite comme étant :

Sécurisée : les applications UWP déclarent à quelles ressources d’appareil et à quelles données elles ont accès. L’utilisateur doit autoriser cet accès.

Offrant la possibilité d’utiliser une API commune sur tous les appareils qui exécutent Windows 10.

Offrant la possibilité d’utiliser des fonctionnalités spécifiques des appareils et d’adapter l’interface utilisateur à plusieurs tailles d’écran, résolutions et valeurs PPP.

Disponible à partir du Microsoft Store sur tous les appareils (ou uniquement ceux que vous spécifiez) qui s’exécutent sur Windows 10. Le Microsoft Store offre plusieurs moyens de gagner de l’argent sur votre application.

Offrant la possibilité d’installation et de désinstallation sans risque pour l’ordinateur et sans « détérioration» de ce dernier.

Attrayante : possibilité d’utiliser des vignettes dynamiques, des notifications push et des activités des utilisateurs qui interagissent avec la Chronologie de Windows et la fonctionnalité Pick Up Where I Left Off de Cortana pour fidéliser les utilisateurs.

de Cortana pour fidéliser les utilisateurs. Programmable en C#, C++, Visual Basic et JavaScript. Pour l’interface utilisateur, possibilité d’utiliser DirectX, HTML ou XAML.





WinUI est la plateforme d'interface utilisateur native pour Windows 10, plateforme qui est en cours de développement actif par une équipe de développeurs Microsoft. Avec WinUI 3, Microsoft se concentre sur l'activation de trois cas d'utilisation principaux:

Moderniser les applications Win32 existantes

Vous permettant d'étendre les applications Win32 existantes (WPF, WinForms, MFC ..) avec une interface utilisateur Windows 10 moderne à votre rythme, à l'aide de la dernière version de Xaml Islands

Création de nouvelles applications Windows

Vous permettre de créer facilement de nouvelles applications Windows modernes "à la carte" avec votre choix de modèle d'application (Win32 ou UWP) et de langage (.NET Core ou C ++)

Activer d'autres frameworks

Fournir l'implémentation native pour d'autres infrastructures telles que React Native lors de l'exécution sous Windows



Les API UWP Xaml existantes fournies avec le système d'exploitation ne recevront plus de nouvelles mises à jour de fonctionnalités. Elles continueront de recevoir les mises à jour de sécurité et les correctifs critiques en fonction du cycle de vie de la prise en charge de Windows 10. La plateforme Windows universelle comprend plus que la structure Xaml (par exemple, un modèle d’application et de sécurité, un pipeline de supports, des intégrations de shell Xbox et Windows 10, une prise en charge étendue de périphériques) et continuera à évoluer. Toutes les nouvelles fonctionnalités Xaml seront juste développées et intégrées à WinUI.





Avantages de WinUI 3



WinUI 3 apportera de nombreux avantages par rapport au framework UWP Xaml actuel, WPF, WinForms et MFC, qui feront de WinUI le meilleur moyen de créer une interface utilisateur pour les applications Windows:

La plateforme d'interface utilisateur native de Windows :



WinUI est la plateforme d’interface utilisateur native hautement optimisée utilisée pour créer Windows lui-même, désormais plus largement disponible pour une utilisation par des développeurs ciblant Windows. Il s'agit d'une plateforme d'interface utilisateur testée et éprouvée qui alimente l'environnement du système d'exploitation et les expériences essentielles de plus de 800 millions de PC Windows 10, XBox One, HoloLens, Surface Hub et autres périphériques. Le dernier design Fluent



WinUI est l’axe principal de Microsoft pour les commandes et l’interface utilisateur Windows natives et accessibles, et constitue la source définitive du système Fluent Design System sous Windows. Il prendra également en charge les dernières innovations en matière de composition et de rendu de niveau inférieur, telles que les animations vectorielles, les effets, les ombres et l’éclairage.

Développement de bureau plus facile "à la carte"



WinUI 3 vous permettra de mélanger plus facilement la bonne combinaison de:

Langage : .NET (C #, Visual Basic), C ++

Modèle d'application: UWP, Win32

Conditionnement: MSIX, AppX pour le Microsoft Store, aucun package

Interop: utilisez WinUI 3 pour étendre les applications WPF, WinForms et MFC existantes avec une interface utilisateur Fluent moderne Compatibilité ascendante pour les nouvelles fonctionnalités :



Les nouvelles fonctionnalités de WinUI continueront à être rétro-compatibles avec une large gamme de versions de Windows: vous pouvez commencer à créer et à livrer des applications avec de nouvelles fonctionnalités dès leur publication, sans avoir à attendre que vos utilisateurs mettent à jour Windows.

Support de développement natif :



WinUI peut être utilisé avec .NET, mais ne dépend pas de .NET: WinUI est 100% C ++ et peut être utilisé dans des applications Windows non gérées, par exemple, en utilisant le standard C ++ 17 via C ++ / WinRT.

Mises à jour plus fréquentes :



WinUI continuera à livrer de nouvelles versions stables 3 fois par an, avec des versions mensuelles de Preview.

Développement Open Source et engagement communautaire



WinUI continuera à être développé en tant que projet open source sur GitHub. Microsoft a déjà rendu WinUI 2 open source et prévoit d’ajouter le framework complet WinUI 3 Xaml.

Vous pouvez dialoguer directement avec l'équipe d'ingénierie principale de Microsoft et contribuer à la création de rapports de bogues, d'idées de fonctionnalités et même de code.

Vous pouvez également essayer les versions mensuelles des Preview pour voir les nouvelles fonctionnalités en cours de développement et les aider à définir leur forme finale.

Une cible Windows native pour les infrastructures Web et multiplateformes :



WinUI 3 est mieux optimisé pour les bibliothèques et les infrastructures. Par exemple, Microsoft prévoit de baser la nouvelle implémentation C++ hautes performances React Native Windows sur WinUI 3.





Présentation conceptuelle de WinUI 3

Nouvelles fonctionnalités de WinUI 3.0



Microsoft explique que son objectif principal pour WinUI 3.0 est de découpler le framework UWP UI (Xaml, composition et entrée) tout en maintenant une compatibilité élevée avec les API et les comportements UWP existants afin de faciliter la mise à jour vers WinUI 3.0 pour les applications UWP existantes.



Cela signifie que Microsoft ne va pas ajouter beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans la première version de WinUI 3.0.



Cependant, l'éditeur prévoit au moins quelques nouvelles fonctionnalités, notamment:

Prise en charge de niveau inférieur (compatibilité ascendante) de toutes les fonctionnalités existantes: les nouvelles fonctionnalités Xaml et Composition ajoutées à la mise à jour Windows de mai 2019 fonctionnent désormais avec Creators Update et les versions plus récentes!

Un nouveau contrôle Web Edge Xaml de Microsoft Edge (Chromium)

Support de validation d'entrée

Nouveaux modèles d'application Visual Studio 2019 pour différentes combinaisons de type d'application (Win32, UWP) et de langage (.NET, C ++)



Une Preview plus complète prévue pour le premier semestre 2020



WinUI 3.0 alpha est donc une version destinée aux tests et aux commentaires. Selon la feuille de route de l'équipe, une préversion plus complète de WinUI 3.0 est prévu pour la première moitié de 2020. La version finale de WinUI 3.0 sera également disponible l'année prochaine. Parmi les fonctionnalités non encore implémentées, nous pouvons citer WebView.



Les développeurs pourront créer de nouvelles applications WinUI à l'aide du nouveau modèle de projet dans Visual Studio 2019. Pour les applications UWP Xaml existantes, Microsoft reconnait que certaines mises à jour seront nécessaires lors de la migration vers WinUI 3.0.



WinUI 3.0 aura pour effet de découpler entièrement la plateforme d’interface utilisateur native Windows 10 du kit de développement logiciel UWP. Cela signifie que les utilisateurs qui souhaitent créer de nouvelles applications Windows auront le choix d'utiliser Win32 ou UWP et .NET Core ou C ++. Microsoft activera également d'autres infrastructures telles que React Native lors de son exécution sous Windows. Les développeurs qui souhaitent toujours moderniser leurs applications Win32 existantes avec l'interface utilisateur de Windows 10 peuvent le faire à leur rythme en utilisant la dernière version de Xaml Islands.



Microsoft envisage de remplacer finalement WinUI 2 par WinUI 3. Microsoft informe les développeurs que les interfaces de programmation UWP Xaml existantes livrées avec le système d’exploitation ne recevront plus de mises à jour de fonctionnalités dans le cadre du passage à WinUI 3.0; au lieu de cela, ils recevront uniquement les mises à jour de sécurité et les correctifs critiques. La feuille de route indique que les toutes nouvelles fonctionnalités de Xaml seront juste développées et intégrées à la place dans WinUI.



Source : feuille de route



Et vous ?



Que pensez-vous de la plateforme d'interface utilisateur native pour Windows 10 ?

Que pensez-vous des améliorations apportées par Microsoft, notamment le fait que les développeurs auront l'opportunité de moderniser leurs applications Win32 existantes ? Microsoft progresse dans la réalisation de son objectif, qui est de réduire la fracture entre la plateforme Windows universelle (UWP) et Win32. À l’occasion de la conférence Microsoft Ignite (qui aura lieu du 3 au 7 novembre 2019), la société envisage de publier une version alpha de WinUI 3.0, sa plateforme d’interface utilisateur de nouvelle génération pour Windows. Cette information vient de Ginny Caughey qui a déclaré dans un tweet que « WinUI Alpha Preview arrive la semaine prochaine ! Bien entendu, à ce niveau il s'agit d'une version test alors ne l'utilisez pas en production ».Une application de plateforme Windows universelle (UWP) est décrite comme étant :WinUI est la plateforme d'interface utilisateur native pour Windows 10, plateforme qui est en cours de développement actif par une équipe de développeurs Microsoft. Avec WinUI 3, Microsoft se concentre sur l'activation de trois cas d'utilisation principaux:Les API UWP Xaml existantes fournies avec le système d'exploitation ne recevront plus de nouvelles mises à jour de fonctionnalités. Elles continueront de recevoir les mises à jour de sécurité et les correctifs critiques en fonction du cycle de vie de la prise en charge de Windows 10. La plateforme Windows universelle comprend plus que la structure Xaml (par exemple, un modèle d’application et de sécurité, un pipeline de supports, des intégrations de shell Xbox et Windows 10, une prise en charge étendue de périphériques) et continuera à évoluer. Toutes les nouvelles fonctionnalités Xaml seront juste développées et intégrées à WinUI.WinUI 3 apportera de nombreux avantages par rapport au framework UWP Xaml actuel, WPF, WinForms et MFC, qui feront de WinUI le meilleur moyen de créer une interface utilisateur pour les applications Windows:Microsoft explique que son objectif principal pour WinUI 3.0 est de découpler le framework UWP UI (Xaml, composition et entrée) tout en maintenant une compatibilité élevée avec les API et les comportements UWP existants afin de faciliter la mise à jour vers WinUI 3.0 pour les applications UWP existantes.Cela signifie que Microsoft ne va pas ajouter beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans la première version de WinUI 3.0.Cependant, l'éditeur prévoit au moins quelques nouvelles fonctionnalités, notamment:WinUI 3.0 alpha est donc une version destinée aux tests et aux commentaires. Selon la feuille de route de l'équipe, une préversion plus complète de WinUI 3.0 est prévu pour la première moitié de 2020. La version finale de WinUI 3.0 sera également disponible l'année prochaine. Parmi les fonctionnalités non encore implémentées, nous pouvons citer WebView.Les développeurs pourront créer de nouvelles applications WinUI à l'aide du nouveau modèle de projet dans Visual Studio 2019. Pour les applications UWP Xaml existantes, Microsoft reconnait que certaines mises à jour seront nécessaires lors de la migration vers WinUI 3.0.WinUI 3.0 aura pour effet de découpler entièrement la plateforme d’interface utilisateur native Windows 10 du kit de développement logiciel UWP. Cela signifie que les utilisateurs qui souhaitent créer de nouvelles applications Windows auront le choix d'utiliser Win32 ou UWP et .NET Core ou C ++. Microsoft activera également d'autres infrastructures telles que React Native lors de son exécution sous Windows. Les développeurs qui souhaitent toujoursleurs applications Win32 existantes avec l'interface utilisateur de Windows 10 peuvent le faire à leur rythme en utilisant la dernière version de Xaml Islands.Microsoft envisage de remplacer finalement WinUI 2 par WinUI 3. Microsoft informe les développeurs que les interfaces de programmation UWP Xaml existantes livrées avec le système d’exploitation ne recevront plus de mises à jour de fonctionnalités dans le cadre du passage à WinUI 3.0; au lieu de cela, ils recevront uniquement les mises à jour de sécurité et les correctifs critiques. La feuille de route indique que les toutes nouvelles fonctionnalités de Xaml seront juste développées et intégrées à la place dans WinUI.Source : Ginny Caughey Que pensez-vous de la plateforme d'interface utilisateur native pour Windows 10 ?Que pensez-vous des améliorations apportées par Microsoft, notamment le fait que les développeurs auront l'opportunité de moderniser leurs applications Win32 existantes ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Administrateur Système Information H/F ↳ CS Communication & Systèmes - France - Le Plessis-Robinson Développeur Web H/F ↳ Proservia - Bretagne - Cesson-Sévigné (35510) Consultant HR Access H/F ↳ Cogigroup - Ile de France - Paris (75019) Voir plus d'offres