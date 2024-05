Présentation de Microsoft

Autres nouveautés ou améliorations pour les développeurs

Conclusion

WinUI 3, la bibliothèque d'interface utilisateur de Windows, fait partie intégrante du Windows App SDK et se distingue comme le composant de plateforme UI natif de choix pour les applications de bureau. Avec des mises à jour récentes, Microsoft a accéléré l'utilisation de WinUI 3 dans ses propres applications, telles que l'Explorateur de fichiers, Photos et Phone. Ces améliorations visent à offrir une expérience utilisateur plus fluide et intégrée, en phase avec l'esthétique moderne de Windows 11.Parallèlement, WPF, un framework éprouvé pour les applications de bureau, reçoit également une attention particulière. Microsoft a mis à jour WPF avec des thèmes Windows 11 et une prise en charge des ligatures basées sur des traits d'union pour .NET 9, renforçant ainsi son engagement envers les développeurs qui continuent à utiliser cette technologie.Pour les applications impliquant des graphiques et du multimédia, WinUI 3 est recommandé, tandis que WPF est préférable pour les applications nécessitant une large gamme de contrôles et de bibliothèques de développeurs tiers. Cette recommandation souligne la flexibilité et la diversité des outils disponibles pour les développeurs Windows.Windows est une plateforme ouverte et polyvalente qui prend en charge un large éventail de technologies d'interface utilisateur. Si vous souhaitez développer des applications Windows natives à l'aide de notre langage de développement d'interface utilisateur préféré, XAML, nous vous recommandons d'utiliser WinUI 3 ou WPF.WinUI 3 comprend un compositeur natif moderne et excelle dans les applications grand public et commerciales axées sur les médias et le graphisme. WPF a une histoire plus longue et peut profiter d'un écosystème profond de produits commerciaux ainsi que de projets gratuits et open source, dont beaucoup sont axés sur les scénarios d'entreprise et de données intensives. Nous vous recommandons d'envisager d'abord WinUI 3 et, si cela répond aux besoins de votre application, de l'adopter pour bénéficier de l'expérience la plus moderne. Sinon, WPF est un excellent choix. WinUI 3 et WPF peuvent tous deux tirer parti de tout ce que Windows a à offrir, y compris les nouvelles fonctionnalités et API du Windows App SDK, de sorte que vous pouvez créer en toute confiance une application moderne dans l'une ou l'autre technologie.Avec les dernières mises à jour du Windows App SDK 1.5+, nous avons livré plusieurs fonctionnalités demandées par les développeurs, notamment la prise en charge de .NET 8, avec son démarrage plus rapide, son encombrement réduit et ses nouvelles fonctionnalités d'exécution. Nous avons également apporté à WinUI 3 l'une des fonctionnalités les plus demandées, le contrôle Maps, alimenté par WebView 2 et Azure Maps. Pour en savoir plus sur les contrôles et les fonctionnalités de WinUI 3, consultez l'application interactive WinUI 3 Gallery App.Les applications Microsoft telles que Photos et File Explorer ont migré vers WinUI 3, tout comme des développeurs tels qu'Apple (Apple TV, Apple Music, iCloud, Apple Devices) et Yair A (Files App), qui ont également adopté WinUI 3.Nous savons que la création d'expériences d'IA exceptionnelles commence par la productivité des développeurs. C'est pourquoi nous sommes ravis d'annoncer de nouvelles fonctionnalités dans Dev Home, des améliorations de performance pour DevDrive et des améliorations pour votre outil préféré PowerToys.L'année dernière, lors de la conférence Build, nous avons annoncé Dev Home et depuis lors, nous avons fait évoluer Dev Home pour en faire le guichet unique pour la configuration de votre machine Windows pour le développement. Nous avons apporté quelques améliorations clés à Dev Home afin d'accroître encore la productivité des développeurs. Dev Home est désormais installé sur chaque machine Windows, ce qui facilite la prise en main. Nous introduisons les environnements, la personnalisation de Windows et accueillons WSL et un sous-ensemble d'utilitaires PowerToys dans Dev Home.Pour les développeurs qui utilisent souvent des machines virtuelles et des environnements distants, Environments in Dev Home est fait pour vous. Grâce à la prise en charge des machines virtuelles Hyper-V et des boîtes de développement Microsoft dans le cloud, vous pouvez créer de nouveaux environnements, les configurer avec des référentiels, des applications et des paquets. Vous pouvez effectuer des actions rapides telles que la prise de snapshots, le démarrage et l'arrêt, et même épingler des environnements au menu Démarrer et à la barre des tâches, le tout à partir d'Environments in Dev Home. Pour rendre cette expérience encore plus puissante, elle est extensible et open source, ce qui vous permet d'ajouter vos propres environnements. Environments in Dev Home est disponible dès maintenant en avant-première.Nous savons que les développeurs ne veulent aucune distraction lorsqu'ils codent, et qu'il est essentiel de personnaliser votre machine de développement pour qu'elle atteigne l'état idéal pour la productivité. Nous savons également que les développeurs veulent plus de contrôle et d'agence sur leur appareil. C'est pourquoi nous lançons la fonctionnalité de personnalisation de Windows dans Dev Home.La personnalisation de Windows permet aux développeurs d'accéder aux informations de Dev Drive, aux paramètres avancés de l'Explorateur de fichiers, à la gestion des machines virtuelles et à la possibilité de désactiver les processus en arrière-plan, ce qui donne aux développeurs plus de contrôle sur leur machine Windows. Soumettez des demandes de fonctionnalités pour ce que vous voulez voir dans la personnalisation de Windows sur GitHub.Les fichiers de configuration WinGet sont un moyen facile de configurer votre machine pour le développement exactement comme vous le souhaitez. Pour une expérience simplifiée, essayez la nouvelle fonction d'exportation de Dev Home qui vous permet de générer un fichier de configuration basé sur les choix que vous avez faits dans le flux de configuration de la machine de Dev Home, vous permettant de créer rapidement des fichiers de configuration à partager avec vos coéquipiers pour une configuration cohérente de la machine.Enfin, lorsque vous clonez un dépôt dans Dev Home qui contient un fichier de configuration, Dev Home peut désormais détecter ce fichier et vous permettre de l'exécuter immédiatement, ce qui vous permet d'être prêt à coder encore plus rapidement qu'auparavant.En plus de ces nouvelles fonctionnalités, nous apportons WSL et un sous-ensemble d'utilitaires PowerToys à Dev Home, faisant vraiment de Dev Home votre guichet unique pour tous vos besoins de développement. Vous pouvez maintenant accéder à WSL directement depuis Dev Home dans l'onglet Environnements. De plus, un sous-ensemble d'utilitaires PowerToys tels que l'éditeur de fichiers Hosts, les variables d'environnement et la prévisualisation du registre sont accessibles dans le nouvel onglet Utilities de Dev Home. Ces fonctionnalités sont actuellement disponibles en avant-première.L'engagement de Microsoft envers WinUI 3 et WPF marque une étape importante dans l'évolution de la plateforme d'interface utilisateur native de Windows. En alignant ces technologies, Microsoft facilite la tâche des développeurs et pose les bases d'une expérience utilisateur Windows unifiée et avancée.Source : Microsoft ( 1 Quels avantages WinUI 3 offre-t-il par rapport aux anciennes méthodes de développement d'interface utilisateur sur Windows ?Comment l'intégration de WPF dans l'écosystème moderne de Windows affecte-t-elle les développeurs qui utilisent cette technologie depuis longtemps ?En quoi la mise à jour de WinUI 3 et WPF influence-t-elle votre expérience en tant qu'utilisateur final de Windows ?Quelles sont les implications de ces mises à jour pour l'avenir du développement d'applications sur Windows ?Comment Microsoft peut-il assurer une transition en douceur pour les développeurs lors de l'adoption de nouvelles technologies d'interface utilisateur comme WinUI 3 ?