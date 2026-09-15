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Microsoft publie des patchs pour Windows 11 et provoque des dysfonctionnements dans l'audio, l'accès à distance et la fonction de collage dans Excel. Des utilisateurs préconisent un passage au noyau Linux.

Le , par Patrick Ruiz
2 commentaires

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11  0 
Les récentes mises à jour de sécurité de Microsoft, publiées lors du Patch Tuesday du 8 septembre 2026 (notamment la mise à jour KB5124008 pour Windows 11 versions 24H2 / 25H2 et KB5124012), ont introduit de sévères dysfonctionnements. Bien que ce patch historique corrigeait près de 1000 failles de sécurité, il a simultanément dégradé la gestion de l'audio, les accès distants (RDP) et le copier-coller dans Excel. Certains utilisateurs préconisent un passage au noyau Linux comme base pour le développement de Windows, en raison de la recrudescence de ces situations.

Ce que lon sait de ces pannes et leurs statuts actuels

Pour ce qui est de la gestion de laudio, le patch de sécurité est entré en conflit avec la norme USB Audio Class 1.0 (un standard ancien mais toujours très utilisé sur de nombreux casques de jeu, enceintes externes, micros et DAC USB).

La panne se manifeste par une coupure totale du son ou du microphone après le redémarrage. Le Gestionnaire de périphériques affiche une erreur « Code 10 » indiquant que le pilote n'a pas pu démarrer. Les paramètres de volume restent bloqués à zéro ou deviennent inaccessibles.

Les appareils configurés en audio multicanal (7.1, 8 canaux) ou avec des effets 3D sont les plus touchés. Une mesure de contournement possible est de basculer temporairement la configuration de l'appareil en mode classique stéréo (2 canaux) permet parfois de récupérer le son.

Quant à ce qui concerne laccès à distance, le correctif a profondément déstabilisé les services de Bureau à distance (RDS / RDP), créant une situation critique pour les administrateurs système et le télétravail.

La panne se manifeste par une coupure brutale des connexions à distance après seulement quelques minutes. Les utilisateurs se retrouvent déconnectés et l'authentification échoue lors des tentatives de reconnexion.

Les serveurs touchés (y compris sous Windows Server 2019 à 2025) restent parfois bloqués indéfiniment sur le message « Veuillez patienter pendant la configuration du Bureau à distance ». Des outils essentiels comme l'Explorateur de fichiers ou la console de gestion (MMC) se figent également. Une mesure de contournement possible est de redémarrer ou désallouer complètement la machine virtuelle concernée.

En parallèle, les mises à jour de sécurité mensuelles de la suite Office ont touché les versions d'Excel 2016, 2019, 2021 et 2024. La fonction copier-coller échoue silencieusement. L'utilisateur tente de coller des données, mais rien ne se produit, sans qu'aucun message d'erreur ou signal sonore ne s'affiche pour expliquer le blocage. La cellule source reste simplement détourée en pointillé.

Face à la grogne des entreprises et des utilisateurs, Microsoft a réagi en urgence

Pour le Bureau à distance (Remote Desktop) et l'Audio : Microsoft a déployé le 14 septembre 2026 des mises à jour d'urgence hors-bande (Out-Of-Band). Ces patchs correctifs ont stabilisé la majorité des connexions RDP et restauré l'audio USB Class 1.0. Cependant, l'éditeur reconnaît que certains périphériques audio affichent encore le « code 10 » et que des instabilités persistent sur les environnements d'entreprise (comme des crashs d'Explorer.exe).

Pour Excel : Aucun correctif officiel n'a encore été finalisé au moment de la publication de ces informations. La seule solution radicale pour retrouver le copier-coller consiste à désinstaller la mise à jour Office concernée, ce qui expose malheureusement l'ordinateur aux failles de sécurité nouvellement découvertes.

La multiplication de ces bogues s'explique par plusieurs changements structurels profonds opérés par la direction dans sa culture d'ingénierie

Depuis le virage vers les méthodes Agiles et le modèle DevOps, Microsoft a largement licencié ses corps de testeurs professionnels traditionnels au profit de tests automatisés et de la télémétrie. Ce sont désormais les ingénieurs développeurs qui testent leur propre code, complétés par le programme grand public Windows Insider.

La course effrénée pour intégrer des fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle (comme Copilot ou Recall) et satisfaire les investisseurs pousse à des cycles de livraison extrêmement courts. Le code est produit et déployé plus vite, laissant moins de temps pour l'analyse des effets de bord sur les architectures héritées.

Windows 11 superpose des décennies de code (le panneau de configuration classique cohabite toujours avec les nouveaux menus Paramètres). Modifier une brique de sécurité pour colmater une faille moderne brise fréquemment une ancienne compatibilité (comme l'USB Audio 1.0 datant de la fin des années 1990).

Consciente de la crise de confiance, la direction de Microsoft a nommé début 2026 un directeur de la qualité de l'ingénierie rattaché au CEO et a déployé des équipes d'intervention d'urgence pour stabiliser le cur du système au détriment des gadgets visuels.


Cest dans ce contexte que Windows est jugé par les utilisateurs comme de « moins en moins bon. »

Les utilisateurs, rejoints par d'anciens et actuels ingénieurs de la firme, s'accordent sur un déclin de l'OS pour des raisons précises :




Linux comme alternative viable ? Certains utilisateurs préconisent le passage au noyau Linux comme base de développement pour Windows

Dans ce contexte de frustrations pour les utilisateurs de Windows, le système d'exploitation Linux apparaît comme une alternative à explorer avec plus de sérieux en raison de divers facteurs :

  • Stabilité et contrôle absolu : Contrairement à Windows, Linux ne force pas ses mises à jour au milieu d'une journée de travail et n'intègre pas de télémétrie invasive ou d'applications publicitaires cachées. L'utilisateur garde le contrôle total de sa machine.
  • Le modèle Open Source face aux pannes : Lorsqu'une faille ou un bogue critique surgit sous Linux, la transparence du code permet à la communauté mondiale (et souvent à des ingénieurs de grandes entreprises, y compris Microsoft) d'identifier, de documenter et de patcher publiquement l'anomalie en quelques heures, sans dépendre du calendrier opaque d'un éditeur unique.
  • Une compatibilité logicielle et gaming révolutionnée : Historiquement rejeté pour son manque d'applications, Linux profite aujourd'hui d'avancées majeures (comme la couche Proton de Valve pour le jeu vidéo ou la standardisation des applications via Flatpak). De plus, pour les développeurs, exécuter des conteneurs ou du code nativement sous Linux évite les frictions de traduction incessantes imposées par Windows.

Sources : Microsoft 1, Microsoft 2

Et vous ?

Que pensez-vous de la situation actuelle dans lécosystème Windows faite de recrudescence de bogues provoqués par des mises à jour incessantes ?
Avez-vous suivi lévolution en matière de développement de Windows ? Quels sont les changements au sein de Microsoft qui ont conduit à la situation actuelle ?
Quelle est votre expérience personnelle avec Linux ? Y voyez-vous aussi une alternative viable à Windows ? Partagez vos anecdotes.
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2 commentaires
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e-ric
Avatar de e-ric
Membre expert https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 16:27
Que pensez-vous de la situation actuelle dans lécosystème Windows faite de recrudescence de bogues provoqués par des mises à jour incessantes ?
Rien, c'est un trait culturel de cette entreprise.

Avez-vous suivi lévolution en matière de développement de Windows ? Quels sont les changements au sein de Microsoft qui ont conduit à la situation actuelle ?
Le fric, le fric, le fric et une arrogance hors du commun, presque pire qu'Apple.

Quelle est votre expérience personnelle avec Linux ? Y voyez-vous aussi une alternative viable à Windows ? Partagez vos anecdotes.
Je l'utilise chez moi, j'ai viré M$ depuis belle lurette et je m'en félicite:
  • Debian est très stable (pas parfaite certes, quoique...)
  • Les mises à jour ne m'ont que rarement posé problème et sont exceptionnellement de longue durée (j'ai eu une galère avec Thunderbird une fois, mais bon Debian n'y était pour rien).
  • Le nombre de logiciels disponibles est juste hallucinant, leur ergonomie est parfois perfectible, mais c'est Open Source, respect aux développeurs de l'Open Source.
  • Le vrai point noir demeure le support des périphériques, cela a déjà bien évolué, les développeurs font ce qu'ils peuvent.
  • à titre personnel, c'est plutôt Windows qui n'est plus une alternative viable (cher, bugué - parfois à dessein, mises à jour très lourdes - on a parfois l'impression que le système complet est remplacé)

J'en ai profité pour convertir un copain à Linux il y a quelques temps.

NB: au travail c'est Windows, j'adore (sic) les pertes de temps liées aux mises à jour très longues surtout avec plusieurs machines virtuelles.
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e-ric
Avatar de e-ric
Membre expert https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 16:08
Salut

M$ reste fidèle à lui-même (livrer des bugs pour remplacer les choses qui marchaient), c'est l'essentiel, comme cela les utilisateurs ne sont pas dépaysés.
En faisant une petite synthèse (un peu malhonnête, j'avoue), le copier-coller dans Excel était une faille de sécurité, M$ sauve une fois de plus le monde .

(vous l'aurez compris, je ne suis pas fan de M$, je ne conteste pas tant ses produits que ses agissements).
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