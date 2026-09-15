Microsoft publie des patchs pour Windows 11 et provoque des dysfonctionnements dans l'audio, l'accès à distance et la fonction de collage dans Excel. Des utilisateurs préconisent un passage au noyau Linux.

Ce que lon sait de ces pannes et leurs statuts actuels
Windows Update KB5124008/build 26200.9445 left me with a defective OS. Had to hand fix it. I hate automatic updates. pic.twitter.com/cGqXJg7cUh— Steve Kirsch (@stkirsch) September 10, 2026
Pour ce qui est de la gestion de laudio, le patch de sécurité est entré en conflit avec la norme USB Audio Class 1.0 (un standard ancien mais toujours très utilisé sur de nombreux casques de jeu, enceintes externes, micros et DAC USB).
La panne se manifeste par une coupure totale du son ou du microphone après le redémarrage. Le Gestionnaire de périphériques affiche une erreur « Code 10 » indiquant que le pilote n'a pas pu démarrer. Les paramètres de volume restent bloqués à zéro ou deviennent inaccessibles.
Les appareils configurés en audio multicanal (7.1, 8 canaux) ou avec des effets 3D sont les plus touchés. Une mesure de contournement possible est de basculer temporairement la configuration de l'appareil en mode classique stéréo (2 canaux) permet parfois de récupérer le son.
Quant à ce qui concerne laccès à distance, le correctif a profondément déstabilisé les services de Bureau à distance (RDS / RDP), créant une situation critique pour les administrateurs système et le télétravail.
La panne se manifeste par une coupure brutale des connexions à distance après seulement quelques minutes. Les utilisateurs se retrouvent déconnectés et l'authentification échoue lors des tentatives de reconnexion.
Les serveurs touchés (y compris sous Windows Server 2019 à 2025) restent parfois bloqués indéfiniment sur le message « Veuillez patienter pendant la configuration du Bureau à distance ». Des outils essentiels comme l'Explorateur de fichiers ou la console de gestion (MMC) se figent également. Une mesure de contournement possible est de redémarrer ou désallouer complètement la machine virtuelle concernée.
En parallèle, les mises à jour de sécurité mensuelles de la suite Office ont touché les versions d'Excel 2016, 2019, 2021 et 2024. La fonction copier-coller échoue silencieusement. L'utilisateur tente de coller des données, mais rien ne se produit, sans qu'aucun message d'erreur ou signal sonore ne s'affiche pour expliquer le blocage. La cellule source reste simplement détourée en pointillé.
Face à la grogne des entreprises et des utilisateurs, Microsoft a réagi en urgence
Pour le Bureau à distance (Remote Desktop) et l'Audio : Microsoft a déployé le 14 septembre 2026 des mises à jour d'urgence hors-bande (Out-Of-Band). Ces patchs correctifs ont stabilisé la majorité des connexions RDP et restauré l'audio USB Class 1.0. Cependant, l'éditeur reconnaît que certains périphériques audio affichent encore le « code 10 » et que des instabilités persistent sur les environnements d'entreprise (comme des crashs d'Explorer.exe).
Pour Excel : Aucun correctif officiel n'a encore été finalisé au moment de la publication de ces informations. La seule solution radicale pour retrouver le copier-coller consiste à désinstaller la mise à jour Office concernée, ce qui expose malheureusement l'ordinateur aux failles de sécurité nouvellement découvertes.
La multiplication de ces bogues s'explique par plusieurs changements structurels profonds opérés par la direction dans sa culture d'ingénierie
@ariaupdated for your info we are seeing trust relationship & secure channel issues with Win11 25H2 machines today following reboots after installing KB5124008— Ross (@lwolive) September 10, 2026
Had to roll back on all devices so far, this has been reported by someone else here: https://t.co/3MvWOi0G6d
Depuis le virage vers les méthodes Agiles et le modèle DevOps, Microsoft a largement licencié ses corps de testeurs professionnels traditionnels au profit de tests automatisés et de la télémétrie. Ce sont désormais les ingénieurs développeurs qui testent leur propre code, complétés par le programme grand public Windows Insider.
La course effrénée pour intégrer des fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle (comme Copilot ou Recall) et satisfaire les investisseurs pousse à des cycles de livraison extrêmement courts. Le code est produit et déployé plus vite, laissant moins de temps pour l'analyse des effets de bord sur les architectures héritées.
Windows 11 superpose des décennies de code (le panneau de configuration classique cohabite toujours avec les nouveaux menus Paramètres). Modifier une brique de sécurité pour colmater une faille moderne brise fréquemment une ancienne compatibilité (comme l'USB Audio 1.0 datant de la fin des années 1990).
Consciente de la crise de confiance, la direction de Microsoft a nommé début 2026 un directeur de la qualité de l'ingénierie rattaché au CEO et a déployé des équipes d'intervention d'urgence pour stabiliser le cur du système au détriment des gadgets visuels.
Cest dans ce contexte que Windows est jugé par les utilisateurs comme de « moins en moins bon. »
Les utilisateurs, rejoints par d'anciens et actuels ingénieurs de la firme, s'accordent sur un déclin de l'OS pour des raisons précises :
- L'OS transformé en support publicitaire : Windows n'est plus perçu comme un outil neutre, mais comme un véhicule de services de cloud et d'abonnements. L'affichage intempestif de publicités dans le menu Démarrer, le forcing pour utiliser Edge / Bing, et l'obligation d'avoir un compte Microsoft en ligne exaspèrent la communauté technique.
- Le sentiment d'être des "bêta-testeurs" : Le sentiment dominant est que le système manque de finition. Les mises à jour mensuelles (Patch Tuesday) agissent comme une loterie où une correction de sécurité peut paralyser un outil de travail du jour au lendemain
- L'obsolescence forcée du matériel : Les exigences matérielles strictes de Windows 11 (ex: puce TPM 2.0 obligatoire), qui condamnent des millions de PC parfaitement fonctionnels (notamment avec la fin programmée de Windows 10), ont brisé le contrat historique de rétrocompatibilité de la marque.
Linux comme alternative viable ? Certains utilisateurs préconisent le passage au noyau Linux comme base de développement pour Windows
Dans ce contexte de frustrations pour les utilisateurs de Windows, le système d'exploitation Linux apparaît comme une alternative à explorer avec plus de sérieux en raison de divers facteurs :
Microsoft should seriously consider phasing out the development of Windows and restarting afresh using the Linux Kernel.— Chris Winslow (@chris_saturn) September 12, 2026
- Stabilité et contrôle absolu : Contrairement à Windows, Linux ne force pas ses mises à jour au milieu d'une journée de travail et n'intègre pas de télémétrie invasive ou d'applications publicitaires cachées. L'utilisateur garde le contrôle total de sa machine.
- Le modèle Open Source face aux pannes : Lorsqu'une faille ou un bogue critique surgit sous Linux, la transparence du code permet à la communauté mondiale (et souvent à des ingénieurs de grandes entreprises, y compris Microsoft) d'identifier, de documenter et de patcher publiquement l'anomalie en quelques heures, sans dépendre du calendrier opaque d'un éditeur unique.
- Une compatibilité logicielle et gaming révolutionnée : Historiquement rejeté pour son manque d'applications, Linux profite aujourd'hui d'avancées majeures (comme la couche Proton de Valve pour le jeu vidéo ou la standardisation des applications via Flatpak). De plus, pour les développeurs, exécuter des conteneurs ou du code nativement sous Linux évite les frictions de traduction incessantes imposées par Windows.
Sources : Microsoft 1, Microsoft 2
Et vous ?
Que pensez-vous de la situation actuelle dans lécosystème Windows faite de recrudescence de bogues provoqués par des mises à jour incessantes ?
Avez-vous suivi lévolution en matière de développement de Windows ? Quels sont les changements au sein de Microsoft qui ont conduit à la situation actuelle ?
Quelle est votre expérience personnelle avec Linux ? Y voyez-vous aussi une alternative viable à Windows ? Partagez vos anecdotes.
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