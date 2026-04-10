Microsoft commence à supprimer Copilot des applications Windows 11 : la dernière mise à jour Insider du Bloc-notes sur Windows 11 supprime le bouton Copilot ainsi que d'autres références à l'IA

Microsoft a commencé à supprimer les références à Copilot des applications Windows 11, dans le cadre d'une initiative plus large visant à répondre aux préoccupations des utilisateurs concernant l'intégration de l'intelligence artificielle (IA). Dans la dernière mise à jour du Bloc-notes publiée via le programme Windows Insider, le bouton Copilot a été remplacé par une icône dédiée aux outils d'écriture assistée par l'IA. La section « Fonctionnalités IA » des paramètres du Bloc-notes a été rebaptisée « Fonctionnalités avancées » et un bouton unique dans cette section permet désormais de désactiver les expériences alimentées par l'IA. Ces changements font suite à une demande croissante des utilisateurs de disposer d'un meilleur contrôle des fonctionnalités d'IA dans l'ensemble du système d'exploitation.
Le Bloc-notes de Windows (communément appelé simplement « Bloc-notes ») est un éditeur de texte simple pour Windows ; il permet de créer et de modifier des documents en texte brut et convient notamment à l'édition de fichiers de configuration, de scripts ou de code source. Il a été lancé pour la première fois en 1983 afin de promouvoir l'utilisation de la souris d'ordinateur sous MS-DOS.
Ce repositionnement intervient peu après la publication par Microsoft d'un plan détaillé, porté par son vice-président exécutif Pavan Davuluri, visant à « relever le niveau de qualité » de Windows 11, après deux années marquées par des mises à jour jugées instables et une intégration jugée excessive de Copilot. Ce plan prévoit notamment une refonte complète de l'Explorateur de fichiers, des mises à jour moins intrusives, le retour d'une barre des tâches déplaçable et une réduction de la présence de l'IA dans les applications natives de l'OS.
Microsoft a en effet fortement investi dans lintégration de lIA au cur des applications historiques de Windows. Le Bloc-notes a ainsi été enrichi d'une fonctionnalité baptisée « Rewrite » permettant de reformuler un texte, d'en ajuster le ton ou la longueur à l'aide de l'IA générative. Cette fonctionnalité, également disponible dans d'autres outils comme Paint, visait à démocratiser des fonctions avancées d'édition auparavant réservées à des logiciels spécialisés.
Cependant, les utilisateurs ne cessent de demander à Microsoft d'adopter une approche plus prudente concernant les fonctionnalités d'IA et Copilot dans l'ensemble du système d'exploitation. Microsoft s'est engagé à le faire, et les premiers signes montrant que l'entreprise tient sa promesse sont désormais visibles.
La dernière mise à jour du Bloc-notes dans le programme Windows Insider supprime le bouton Copilot. À la place, on trouve désormais une icône dédiée aux outils d'écriture, qui aide les utilisateurs à mieux comprendre sa fonction. Lorsqu'on clique sur ce nouveau bouton, le Bloc-notes propose une liste des fonctionnalités disponibles, notamment la réécriture, la synthèse, la modification du ton, et bien plus encore.
Les changements ne concernent pas seulement la barre doutils. Dans la section Paramètres, Microsoft a renommé « fonctionnalités IA » en « fonctionnalités avancées ». Un bouton unique dans cette section permet aux utilisateurs de désactiver les expériences alimentées par l'IA s'ils ne les souhaitent pas. La mise à jour a été repérée par @phantomofearth sur X :
Latest Notepad app update for Insiders (11.2512.28.0) removes Copilot branding from the write/rewrite/summarize tools. They're now simply called "Writing Tools" and the icon is now a sparkly pen. pic.twitter.com/kD0Dw9GdvB— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) April 9, 2026
Microsoft na pas encore annoncé la mise à jour, mais les utilisateurs peuvent sy attendre prochainement, très probablement avec les prochaines versions préliminaires de Windows Insider, qui sortent généralement chaque vendredi. Cependant, pour ceux qui ne souhaitent pas attendre, il est possible d'obtenir la dernière version de Notepad sans s'inscrire au programme Insider. Voici comment procéder :
- Allez sur store.rg-adguard.net et sélectionnez Product ID dans le premier menu déroulant.
- Collez 9msmlrh6lzf3 dans la zone de recherche et sélectionnez Fast dans le menu déroulant suivant.
- Cliquez sur le bouton avec la coche pour trouver lapplication.
- Téléchargez le fichier Microsoft.WindowsNotepad_11.2512.28.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.msixbundle.
- Ouvrez le fichier téléchargé. Si le Bloc-notes est déjà installé, Windows 11 vous demandera de le mettre à jour.
Une fois le Bloc-notes mis à jour, les utilisateurs verront apparaître le nouveau bouton dans la barre d'outils ainsi que la section « Paramètres » mise à jour.
Alors que Microsoft cherche à apaiser les inquiétudes des utilisateurs concernant lintégration de lIA, cette initiative survient à un moment où lentreprise a enregistré sa pire performance boursière depuis 2008, avec une baisse de 23 % de son action au premier trimestre 2026. Ladoption limitée de Copilot et les doutes sur la rentabilité de lIA alimentent en effet les inquiétudes des investisseurs, qui ont du mal à être convaincus. Bien que les revenus de Microsoft provenant dAzure ont progressé, ces résultats mettent en lumière des failles dans la stratégie dIA de Microsoft : Copilot est à la traîne par rapport à la concurrence et Windows 11 accumule les lacunes.
Cette situation sinscrit dans un contexte où Microsoft traverse une période tumultueuse. Alors que la société procède à la retraite discrète de Copilot sur Windows 11, Microsoft brandit la menace d'un procès contre Amazon et OpenAI concernant leur accord cloud de 50 milliards de dollars, afin de protéger un monopole cloud que son ancien partenaire cherche activement à fuir. Par ailleurs, dans le domaine des outils de codage, les développeurs se tournent massivement vers la concurrence, comme Claude Code dAnthropic. Microsoft semble donc senfoncer dans une crise où lIA, qui était initialement vue comme un levier stratégique, devient une véritable pierre dachoppement pour lentreprise.
Source : Microsoft
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