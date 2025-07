« Nous nous excusons », s’incline Microsoft à propos d’une erreur en lien avec la grosse mise à jour Windows 11 24H2

L’expérience utilisateur sous Windows les pousse de plus en plus vers Linux

Windows 11 traîne une liste tellement longue de cas de bogues que même des employés de Microsoft s’accordent à dire Windows n’est plus aussi bon qu’avant

Cette situation est de nature à expliquer le passage de Linux de 3 à 5 % de parts de marché dans des pays comme la France



Windows crée toujours un cache lors de l'installation des mises à jour Windows. Ce dernier jour le rôle de lieu de stockage temporaire pour les fichiers d'installation. Ce qui n'est pas normal, c'est que le cache ne puisse pas être supprimé après l'application de la mise à jour.C’est pourtant ce que des retours d’utilisateurs ont mis en avant suite à une précédente mise à jour dans le cadre de la 24H2. Les utilisateurs pouvaient sélectionner le cache à supprimer et lancer le processus de suppression, mais ce dernier demeurait. D'autres méthodes de suppression du cache de mise à jour de Windows avaient fait l’objet de tests et avaient échoué. Ces rapports font état de ce qu’il ne s'est effacé qu'après une installation de Windows.C’est sans compter les rapports d’utilisateurs qui font état de l’apparition d’écran bleus dus aux jeux et pilotes Intel et la disparition de curseurs de souris.En fait, la situation dans l’écosystème Windows est telle que même d’anciens employés de Microsoft s’accordent à déclarer que Windows n’est plus aussi bon que ce qu’il était autrefois : « Windows n’est plus bon aussi bon que ce qu’il était autrefois est l’essentiel de ce que la sortie d’Andy Young à propos de Windows 11 suggère d’en tirer . C’est une prise de position similaire à celle d’un utilisateur de l’OS dans un retour d’expérience sur un forum dédié DVP : « Il y a pas mal de choses qui ne vont pas bien dans cette mouture de Windows. »Linux a atteint la barre de 5 % de parts de marché sur le desktop aux Etats-Unis. En un an, l’OS est passé de 3 % à 4,28 % de parts en France, d’après les dernières données de Statcounter. C’est une croissance qui trouve son explication dans le malaise des utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 dont certains se plaignent du chantage technologique que Microsoft leur fait subir.Les appels au passage à Linux se multiplient donc compte tenu de cette situation. Face à cette situation, l'initiative Endof10 propose des solutions pour continuer à utiliser le même PC en changeant le système d'exploitation. Parmi ces OS, il y a Zorin OS qui serait conçu pour être le remplaçant idéal de Windows 10. Selon les développeurs de Zorin OS, il donne à votre ordinateur un nouveau souffle avec une expérience rapide, conviviale et sécurisée. Vous pouvez mettre à jour votre ordinateur vers Zorin OS gratuitement et continuer à l'utiliser avec des mises à jour pendant des années.Ils ont notamment déclaré : "Pourquoi dépenser des centaines ou des milliers d'euros dans un nouvel ordinateur pour obtenir Windows 11 alors que vous pouvez libérer le potentiel de votre ordinateur actuel avec Zorin OS ?"Récemment, The Document Foundation, créateur de LibreOffice, s'est également joint à l'initiative Endof10. Selon The Document Foundation, la fin de Windows 10 ne marque pas la fin du choix, mais le début d'une nouvelle ère . Elle affirmait : "Il est temps de changer. Linux et LibreOffice sont prêts — 2025 est l'année idéale pour choisir la liberté numérique !"Source : Microsoft Ces rapports sont-ils cohérents avec la réalité à propos de Windows 11 dont vous êtes au fait ?Les développements en cours dans l’écosystème Windows vous inspirent-ils une certaine nostalgie d’une précédente mouture de Windows ? Quel système d’exploitation de Windows vous a marqué au point de remonter dans votre souvenir dans ce contexte de multiplications de critiques contre Windows 11 ? Windows 98 ? Windows XP ? Windows 2000 ? Windows 7 ?Comment expliquer que Linux continue à essuyer un échec face à Windows dans la filière des ordinateurs de bureau, dans un tel contexte ? Linux est-il trop compliqué pour l’utilisateur moyen en comparaison à Windows ?