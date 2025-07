Des problèmes avec Office 365 sous Windows 10 ? La réponse de Microsoft sera «passez à la version 11». Microsoft va geler les évolutions d'Office 365 sur Windows 10 pour accélérer la transition vers Windows 11

Des problèmes avec Office 365 sous Windows 10 ? La réponse de Microsoft sera bientôt « passez à la version 11 ».

Microsoft va geler les évolutions d’Office 365 sur Windows 10 pour accélérer la transition vers Windows 11

Même si des applications telles que Word continueront à fonctionner après la fin du support de Windows 10, l'utilisation d'un système d'exploitation non supporté peut entraîner des problèmes de performance et de fiabilité lors de l'exécution de Microsoft 365 Apps. Si votre organisation utilise Microsoft 365 Apps sur des appareils fonctionnant sous Windows 10, ces appareils doivent passer à Windows 11.



Pour aider à maintenir la sécurité pendant la transition vers Windows 11, Microsoft continuera à fournir des mises à jour de sécurité pour Microsoft 365 Apps sur Windows 10 pendant trois ans après la fin de la prise en charge de Windows 10. Ces mises à jour seront diffusées via les canaux de mise à jour standard et prendront fin le 10 octobre 2028.



Les appareils exécutant Microsoft 365 Apps sur Windows 10 recevront des mises à jour de fonctionnalités jusqu'à la sortie de la version 2608 aux dates suivantes :

Août 2026 pour le canal courant (y compris toutes les versions pour les individus et les familles)

13 octobre 2026 pour le canal d'entreprise mensuel

12 janvier 2027 pour le canal d'entreprise semestriel.

Microsoft 365 est régi par la politique du cycle de vie moderne. Cette politique exige que les clients restent à jour conformément aux exigences de service et de système pour le produit ou le service. Ces exigences comprennent l'utilisation des applications Microsoft 365 sur un système d'exploitation Windows pris en charge.

La carotte et le bâton : une incitation déguisée à migrer vers Windows 11 ?

Windows 10 : 54,94 %

Windows 11 : 41,07 %

Windows 7 et autres : < 4 % cumulés

Windows 10 est stable, éprouvé et bien intégré dans les environnements professionnels ;

Windows 11 impose des exigences matérielles strictes (TPM 2.0, Secure Boot, processeurs récents) ;

Des coûts de migration élevés sont à prévoir pour de nombreuses structures, notamment les PME et les établissements publics ;

Certaines applications ou configurations métier sont encore incompatibles ou non optimisées pour Windows 11.

Microsoft 365 : une offre d’abonnement amputée de sa valeur sur Windows 10

Peut-on encore justifier un abonnement au prix fort pour un service dont l’évolution est volontairement limitée ?

Les utilisateurs seront-ils informés clairement de cette perte de valeur ?

Cette politique ne constitue-t-elle pas une forme de vente forcée déguisée (migrer à Windows 11 pour accéder à ce que vous avez déjà payé) ?

Les clients disposant d'un abonnement Microsoft 365 valide continueront à pouvoir ouvrir des dossiers d'assistance auprès de Microsoft. Toutefois, les limitations suivantes en matière de service et d'assistance à la clientèle s'appliqueront aux incidents impliquant des applications Microsoft 365 fonctionnant sous Windows 10 après le 14 octobre 2025 :

Si le problème survient uniquement avec Microsoft 365 Apps sur Windows 10, avec ou sans Windows 10 Extended Security Updates, et ne se produit pas sur Windows 11, le support demandera au client de passer à Windows 11.

Si le client n'est pas en mesure de passer à Windows 11, le service d'assistance ne fournira qu'une aide au dépannage ; les solutions techniques peuvent être limitées ou indisponibles.

Les incidents de support pour Microsoft 365 Apps fonctionnant sous Windows 10, avec ou sans Extended Security Updates, n'incluent pas l'option d'enregistrer un bogue ou de demander d'autres mises à jour de produits.



Une transition mal vécue par les utilisateurs professionnels

Compatibilité logicielle : de nombreux logiciels métiers n’ont pas encore été testés ou validés sous Windows 11.

Infrastructures obsolètes : des milliers de machines en fonctionnement ne répondent pas aux exigences techniques de Windows 11.

Coût de renouvellement : acheter de nouveaux PC conformes représente des millions d’euros pour certaines organisations.

Formation : chaque mise à niveau nécessite des sessions de formation, de tests et d’adaptations internes.

Voici les principales choses à savoir pour ceux qui souhaitent continuer à utiliser Windows 10 après ce mois d'octobre

Si vous ou votre administrateur informatique ne faites rien, Windows 10 cessera d'être mis à jour le 14 octobre 2025.

Microsoft offre en quelques sortes une mise à niveau gratuite aux utilisateurs de Windows 10. Pour bénéficier de cette offre, et uniquement la première année , l'utilisateur doit être sur Windows 10 Home ou Pro et, s'il ne veut pas payer 30 dollars pour ce privilège, il doit se servir de Windows Backup pour synchroniser ses paramètres sur le cloud ou échanger 1 000 points Microsoft Rewards. Après octobre 2026, ces utilisateurs devront passer à Windows 11.

Les entreprises, les établissements d'enseignement et les autres grandes organisations peuvent obtenir jusqu'à trois ans d'ESU en payant un tarif par PC qui augmente chaque année.

Chaque version d'Office/Microsoft 365 cessera de recevoir de nouvelles mises à jour de fonctionnalités sur Windows 10 entre août 2026 et janvier 2027.

Les versions prises en charge de Microsoft Office et des applications Microsoft 365 pourront bénéficier de correctifs de sécurité uniquement sur Windows 10 jusqu'à la fin de l'année 2028, mais avec une prise en charge limitée des problèmes spécifiques à Windows 10.

Microsoft continuera à publier de nouvelles définitions pour son produit anti-malware Defender jusqu'à « au moins » octobre 2028.

Certaines applications tierces pourraient cesser de fonctionner sous Windows 10 à mesure que les entreprises publieront de nouvelles versions et que les développeurs commenceront à donner la priorité à Windows 11. Mais les principaux navigateurs web comme Chrome, Microsoft Edge et Firefox ont tendance à prendre en charge les anciennes versions de Windows aussi longtemps que Microsoft les met à jour.

Microsoft accusé de « chantage technologique »



La date annoncée par Microsoft pour la fin du support de Windows 10 est le 14 octobre 2025 . Mais en réalité, l'entreprise réduira progressivement le support du système d'exploitation au cours des trois prochaines années. Microsoft aimerait vraiment que vous passiez à Windows 11, surtout si cela signifie aussi passer à un nouveau PC, mais elle ne veut pas non plus laisser des centaines de millions d'ordinateurs personnels et professionnels sans aucune protection.Ces objectifs concurrents ont donné lieu à de nombreuses annonces, ré-annonces et clarifications concernant les mises à jour de Windows 10 et des applications de productivité Office/Microsoft 365 que de nombreux utilisateurs de Windows exécutent sur leurs PC.Dans la pile s'ajoute des annonces s'ajoute la mise à jour d'un document d'assistance qui indique quand les PC Windows 10 vont cesser de recevoir de nouvelles fonctionnalités pour les applications Microsoft 365 continuellement mises à jour. La plupart des utilisateurs de la version grand public ne recevront plus de nouvelles fonctionnalités en août 2026, tandis que les utilisateurs professionnels utilisant les versions Enterprise peuvent s'attendre à ne plus voir de nouvelles fonctionnalités en octobre 2026 ou en janvier 2027, en fonction du produit qu'ils utilisent.Microsoft s'était déjà engagé à prendre en charge ses applications Office jusqu'en octobre 2028, qu'il s'agisse des versions Microsoft 365 ou des versions sous licence perpétuelle telles qu'Office 2021 et Office 2024, qui ne bénéficient pas de mises à jour permanentes. Ce calendrier ne change pas, mais il ne couvrira apparemment que les mises à jour de sécurité et de correction de bogues, plutôt que les mises à jour qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités.Cette nouvelle restriction s’inscrit dans une politique plus large de Microsoft visant à encourager, voire à forcer, l’adoption de Windows 11. Car malgré des efforts marketing importants, Windows 11 n’a toujours pas remplacé Windows 10 dans les usages courants, notamment dans les entreprises et les administrations.Néanmoins, selon les dernières données de StatCounter, Windows 11 a franchi un point décisif en juillet 2025 en dépassant Windows 10 avec environ 52 % de parts de marché contre 44,59 % pour son prédécesseur. Il s'agit d'un changement important par rapport au mois précédent où Windows 10 est resté en tête avec 48,76 % et Windows 11 avec 47,98 %. Windows 11 n'était donc pas loin d'avoir un point de pourcentage de retard en juin, mais il est maintenant en tête avec 7,4 %, soit un écart de près de 10 %.Cette bascule intervient à moins de quatre mois de la fin du support officiel de Windows 10 , programmée pour le 14 octobre 2025. Un tournant que l’on pouvait anticiper, Microsoft intensifiant ses efforts (notifications de mise à niveau, offres pour les nouveaux PC, incitations pour les entreprises) afin d’accélérer la migration.Il faut noter qu'en France, les statistiques montrent une résistance notable à cette tendance mondiale . D’après les chiffres actualisés de StatCounter pour la France en juin 2025, la situation est inversée :Plusieurs raisons peuvent expliquer la résistance au passage à Windows 11 :Dès lors, plutôt que de convaincre par les avantages intrinsèques de Windows 11, Microsoft resserre progressivement l’étau : en rendant Windows 10 incompatible avec les nouveautés d’Office, l’entreprise pousse les utilisateurs à changer de système d’exploitation sous peine de se retrouver bloqués dans un environnement figé.Microsoft 365 repose sur un modèle d’abonnement basé sur l’innovation continue. Les utilisateurs paient mensuellement ou annuellement pour accéder non seulement aux outils classiques (Word, Excel, PowerPoint...), mais aussi à de nouvelles fonctionnalités régulièrement déployées : intégration de l’intelligence artificielle (via Microsoft Copilot), outils de collaboration en temps réel, automatisations, intégrations cloud, etc.En supprimant l’accès à ces nouveautés sur Windows 10, Microsoft réduit la valeur de son offre pour une majorité de clients, sans pour autant réduire le prix. Cela soulève plusieurs questions :Microsoft se défend en arguant qu’aucune fonctionnalité ne sera retirée aux utilisateurs de Windows 10 et que le service restera « sécurisé et fonctionnel », mais il ne progressera plus. Un euphémisme qui masque mal une stratégie de désengagement progressif.Par ailleurs, le support client sera lui aussi limité :Cette évolution impacte de plein fouet les entreprises, les administrations et les écoles, qui représentent une part importante des clients Microsoft 365. Pour ces structures, le cycle de migration est long, coûteux, et souvent conditionné par des contraintes légales ou logicielles.Voici les principaux problèmes identifiés :Pour ces utilisateurs, geler les nouvelles fonctionnalités Office revient à les pénaliser doublement : ils paient toujours, mais reçoivent moins, et doivent en plus planifier une transition imposée sous contrainte.La stratégie de Microsoft, qui consiste à mettre fin au support de Windows 10 et à imposer des conditions strictes pour l'adoption de Windows 11, a été qualifiée de « chantage technologique » par KDE : les utilisateurs se voient contraints de choisir entre l'achat d'un nouvel ordinateur compatible ou le paiement d'un abonnement pour continuer à recevoir des mises à jour de sécurité.Et de déclarer : « Même si vous acceptez ce chantage technologique aujourd'hui, dans quelques années, ils recommenceront comme ils l'ont fait à maintes reprises dans le passé ».La campagne « W10 for Exiles » de KDE s'adresse aux millions d'utilisateurs de Windows 10 qui seront confrontés à la fin du support gratuit de leur système d'exploitation. KDE met en avant son environnement de bureau Plasma comme alternative gratuite, moderne et personnalisable, capable de fonctionner efficacement sur des machines plus anciennes.Cette initiative vise à offrir une solution aux utilisateurs dont les ordinateurs ne répondent pas aux exigences matérielles strictes de Windows 11, notamment l'absence de TPM 2.0 ou de processeurs récents.La page alarmante « Exiles » de KDE s'ouvre sur le texte « Votre ordinateur est bon pour la casse », suivi d'un avertissement selon lequel Microsoft veut transformer les ordinateurs fonctionnant sous Windows 10 en déchets à partir du 14 octobre : « Il peut sembler qu'il continue à fonctionner après cette date pendant un certain temps, mais lorsque Microsoft cessera de prendre en charge Windows 10, votre ordinateur en parfait état sera officiellement obsolète. »Source : Microsoft L’arrêt des fonctionnalités Office sur Windows 10 est-il justifiable alors que le système reste parfaitement fonctionnel ?Est-il acceptable de continuer à payer un abonnement Microsoft 365 sans bénéficier des nouvelles fonctionnalités ?Le modèle d’abonnement perd-il sa légitimité s’il dépend du système d’exploitation utilisé ?Microsoft respecte-t-il son contrat implicite envers les utilisateurs qui paient pour un service « évolutif » ?Cette stratégie marque-t-elle une nouvelle forme d’obsolescence logicielle imposée ?Êtes-vous prêts à sacrifier du matériel encore fonctionnel simplement pour suivre le rythme imposé par les éditeurs ?