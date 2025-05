Windows 11 fait l'objet d'une refonte majeure du menu Démarrer et Microsoft a partagé les retours qui ont conduit à cette refonte, ainsi que certains des concepts qui ont été mis de côté

Un moment de déjà-vu

L'étincelle

Quatre étoiles directrices

Les applications, en un coup d'œil : Toute votre bibliothèque, qu'elle soit épinglée, installée ou fraîchement découverte, doit être à portée de main.

Faites-la vôtre : Le menu Démarrer doit donner l'impression d'avoir grandi sur votre bureau, en ne proposant que ce que vous voulez et dans la mesure où vous le voulez.

Accélérez la journée : Chaque pixel doit gagner sa place, ce qui permet de gagner quelques secondes sur les actions de routine afin de donner une longueur d'avance à la créativité.

Honorer l'icône : Respectez trois décennies de mémoire musculaire. Mettez à jour, ne bouleversez pas.

L'aventure de l'artisanat

Explorer

Valider

Affiner

L'expérience finale : un nouveau menu Démarrer

Recommandations dynamiques

Des vues plus nombreuses et de meilleure qualité pour toutes les applications

Du contenu mobile, mélangé en douceur

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

L'initiative intervient alors que Microsoft teste une version remaniée du menu Démarrer de Windows 11 avec des catégories d'applications, des options de mise en page et une mise à l'échelle des icônes de la barre des tâches.Microsoft a mis l'accent sur le design de Windows 11 lors de la sortie du système d'exploitation en 2021, rompant ainsi avec le langage de conception de Windows 10, qui n'était lui-même qu'une adaptation du langage de conception de Windows 8 datant de 2012. Depuis lors, Microsoft a continué à modifier le design du logiciel par bribes, à la fois pour les applications individuelles et pour les éléments fondamentaux de l'interface utilisateur tels que la barre des tâches, la barre d'état système et l'explorateur Windows.Microsoft teste actuellement une version remaniée du menu Démarrer de Windows 11, qui reprend la plupart des éléments familiers du design actuel, mais en les réorganisant et en offrant aux utilisateurs quelques options de personnalisation supplémentaires. Le 9 mai dernier, sur son blog Microsoft Design, l'entreprise a présenté le nouveau design et montré certaines des idées qui ont été essayées et rejetées au cours du processus.Dans son article de blog, Microsoft a invité les lecteurs à se remémorer leur première rencontre avec le menu Démarrer. « Repensez à la toute première fois où vous avez appuyé sur le menu Démarrer », débute l'article, évoquant les souvenirs de l'emprunt de l'ordinateur portable d'un parent pour jouer au Démineur ou de la lutte pour respecter un délai en utilisant PowerPoint.L'article évoque la promesse durable faite par ce premier clic : « tout ce dont vous avez besoin, ici, prêt à l'emploi. »Trente ans plus tard, l'entreprise indique que cette promesse demeure, tout en reconnaissant l'évolution du paysage numérique, où « les téléphones clignotent, les tâches s'estompent, les écrans se multiplient ».Afin de tenir cette promesse initiale et la faire vivre en 2025, l'équipe Microsoft Design a dévoilé un menu Démarrer remanié, conçu pour être « plus léger, plus agréable au toucher et, surtout, pour être le vôtre ». La mise à jour s'aligne sur la philosphie plus large de Windows 11, qui consiste en « une technologie calme et centrée sur l'humain ».Selon Microsoft, une bonne conception commence généralement par un murmure, pas par un coup de tonnerre.Par le biais de divers canaux, notamment des discussions autour d'un café, des notes du Feedback Hub et des entretiens à distance approfondis, Microsoft a indiqué avoir reçu le même refrain : « Aidez-moi à trouver mes applications plus rapidement. Laissez-moi adapter le menu Démarrer à ma façon de travailler. Et s'il vous plaît, gardez la magie, ne perdez pas l'âme ».Ces informations ont considérablement influencé les décisions en matière de conception, déclare l'entreprise.Selon l'équipe Microsoft Design, la nouvelle conception du menu Démarrer repose sur les points suivantes :Microsoft explique dans son article que chaque parcours de conception de Windows, qu'il s'agisse de nouvelles fonctionnalités nettes ou de refontes, est profondement ancré dans l'artisanat et suit trois étapes clés : Explorer, Valider et Affiner.Microsoft évoque dans son article qu'elle a esquissé une pléthore de mises en page, qu'il s'agisse de tableaux blancs, de cadres Figma ou de prototypes papier du sol au plafond, et s'est laissée aller à la fantaisie et à la découverte avant d'appliquer le stylo de la rédaction.Microsoft indique que plus de 300 adeptes de Windows 11 ont participé à des études sans modérateur, et des dizaines d'entre eux ont pris part à des appels de co-création en direct. « Nous avons regardé les cartes thermiques d'eye-tracking tournoyer, compté les roues de défilement et écouté les « oh ! » de plaisir pour savoir où nous touchions la cible », précise l'équipe Microsoft Design.A la requête des utilisateurs pour une découverte plus facile des applications, Microsoft a créé l'option « Toutes les applications » ramenée au niveau supérieur, dans trois vues, y compris une grille de catégories qui hiérarchise les applications les plus utilisées - comme sur un téléphone, plus de défilement marathon.A la demande de suggestions plus intelligentes, Microsoft a ajouté des recommandations spécialement conçues pour l'utilisateur, qui apprennent en temps réel, et un moyen de les masquer si l'utilisateur ne les trouve pas utiles.A la demande de plus de contrôle, Microsoft a conçu des commutateurs rapides pour afficher « Plus d'épingles », « Plus de recommandations » ou un mélange parfaitement équilibré.Finalement, à la demande d'une séparation claire entre les mobiles, Microsoft a ajouté un « panneau de téléphone » fin qui glisse sur le bord de l'écran - présent quand vous en avez besoin, absent quand vous n'en avez pas besoin.Les fichiers et les applications font surface au moment opportun : l'enregistrement de la réunion manquée d'hier à 9 heures du matin, les groupes d'instantanés pour vous remettre dans le bain tout au long de la journée, l'application que vous ouvrez toujours vers 14 heures, l'application dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin au moment où vous en avez besoin.Plus besoin de creuser pour trouver vos applications. Elles sont désormais placées au premier niveau et vous pouvez choisir entre des catégories logiques, une grille ordonnée ou la liste habituelle de A à Z. Chacune de ces catégories est facile à parcourir et à utiliser. Chacune d'entre elles est facile à parcourir et s'adapte à la molette de défilement.Prenez une photo WhatsApp ou une tâche à accomplir depuis votre téléphone Android sans perdre la fluidité de votre bureau. Gardez le cap sur les derniers messages de votre iPhone. Le panneau du téléphone rattaché au menu Démarrer respecte l'espace disponible sur l'écran et votre capacité d'attention....