Rechercher le Panneau de configuration dans le menu Démarrer

Utilisez le raccourci clavier +R, tapez control et appuyez sur Entrée.

Leest une fonction qui fait partie de Windows depuis longtemps. Il offre un emplacement centralisé pour afficher et manipuler les paramètres et les commandes du système. Grâce à une série d'applets, vous pouvez ajuster diverses options allant de l'heure et de la date du système aux paramètres du matériel, en passant par la configuration du réseau, etc. Le panneau de configuration est en train d'être supprimé au profit de l'application, qui offre une expérience plus moderne et rationalisée.bien que le panneau de configuration existe toujours pour des raisons de compatibilité et pour permettre l'accès à certains paramètres qui n'ont pas encore été transférés, nous vous encourageons à utiliser l'application Paramètres, dans la mesure du possible.Pour ouvrir le panneau de configuration, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes :