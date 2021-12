La navigation sur le Web dans Microsoft Edge avec Narrator est désormais plus facile

Changements et améliorations

À partir de cette version, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur Démarrer pour accéder rapidement aux paramètres de démarrage et choisir l'option de mise en page "Plus d'épingles" ou "Plus de recommandations" pour afficher une rangée supplémentaire d'épingles ou de recommandations, respectivement.





Lorsqu'un moniteur secondaire est connecté, votre horloge et votre date seront désormais également affichées sur les barres des tâches du ou des moniteurs secondaires pour une meilleure visibilité. [Nous commençons à déployer ce changement, il n'est donc pas encore disponible pour tous les initiés car nous prévoyons de surveiller les commentaires avant de le diffuser à tout le monde.]

Pour les applications qui envoient des notifications pour les appels, les rappels ou les alarmes qui exploitent les notifications Windows dans le système d'exploitation, 3 notifications de haute priorité seront désormais affichées comme empilées et affichées en même temps. Cela signifie qu'à tout moment, vous pouvez voir jusqu'à 4 notifications en même temps – 3 notifications de haute priorité et une notification de priorité normale. [Nous commençons à déployer ce changement, il n'est donc pas encore disponible pour tous les initiés car nous prévoyons de surveiller les commentaires avant de le diffuser à tout le monde.]

Dans le cadre de nos efforts continus pour transférer les paramètres du Panneau de configuration dans l'application Paramètres*:

Nous avons déplacé les paramètres de partage avancés (tels que la découverte de réseau, le partage de fichiers et d'imprimantes et le partage de dossiers publics) vers une nouvelle page dans l'application Paramètres sous Paramètres réseau avancés. Nous avons apporté quelques mises à jour aux pages spécifiques à l'appareil sous Imprimantes et scanners dans les paramètres pour afficher plus d'informations sur votre imprimante ou votre scanner directement dans les paramètres lorsqu'ils sont disponibles. Certains des points d'entrée pour les paramètres du réseau et des périphériques dans le Panneau de configuration seront désormais redirigés vers les pages correspondantes dans Paramètres.

Ajout d'une nouvelle option à la page Applications installées dans Paramètres pour trier la liste de Nom (Z à A), et en conséquence, mise à jour de l'ancienne option « Alphabétiquement » pour qu'elle s'appelle désormais Nom (A à Z).

Nous nous souviendrons maintenant si vous activez Bluetooth ou Wi-Fi en mode avion. La prochaine fois que vous utiliserez le mode avion, les radios refléteront vos préférences et resteront allumées pour vous permettre de continuer à écouter plus facilement dans des écouteurs et de rester connectées pendant le voyage.

Windows Sandbox prend désormais en charge le redémarrage à l'intérieur de son environnement virtualisé (par exemple, si vous deviez cliquer sur l'option Redémarrer sous le bouton d'alimentation dans Démarrer).

Conclusion

Microsoft a annoncé aux Insiders la disponibilité de Windows 11 version 22509Microsoft a travaillé sur une série d'améliorations de la navigation Web avec Microsoft Edge et Narrator. Plus précisément, la saisie dans les champs d'édition devrait désormais être plus rapide, lors de la navigation sur le Web, des informations plus utiles sont fournies et, enfin, vous bénéficierez d'une expérience de navigation plus cohérente avec le Narrateur.« Nous avons simplifié la saisie des champs d'édition, tels que la barre d'adresse, car le mode d'analyse du Narrateur se désactive désormais plus rapidement. Plus précisément, si vous appuyez sur Ctrl + L pour accéder à la barre d'adresse, vous devriez pouvoir commencer à taper immédiatement, car le mode de numérisation s'éteindra plus tôt. Cette amélioration sera également utile lors du remplissage des champs de formulaire tels que la saisie de votre nom et de votre adresse dans différentes zones d'édition. En plus de faciliter la saisie dans les champs d'édition, nous avons également facilité la suppression dans les champs d'édition. Le narrateur lira maintenant le caractère sur lequel se trouve la position du curseur après la suppression d'un caractère. En d'autres termes, si le curseur est sur le "h" de "hello" et que vous appuyez sur supprimer, le Narrateur dira "e".« Vous obtiendrez également plus d'informations contextuelles lors de la navigation sur le Web. Par exemple, les boutons radio et les champs d'édition requis seront désormais lus comme requis, et plus d'informations sur les listes, y compris les niveaux de liste et les indices de liste précis, seront désormais lues« En plus d'obtenir plus d'informations, vous aurez une expérience de navigation plus cohérente avec Narrator. Cela inclut des améliorations dans la navigation par en-tête, une expérience de navigation en mode de balayage plus cohérente où le mode de balayage est moins susceptible de boucler entre les éléments et une expérience de lecture de lien hypertexte plus cohérente lors de la navigation vers l'avant et vers l'arrière ».Ces dernières modifications sont les bienvenues et interviennent après des tentatives de s'éloigner du Panneau de configuration de Windows 10. Microsoft a initialement introduit une application Paramètres distincte dans Windows 8, afin de remanier son Panneau de configuration traditionnel. Les deux ont existé côte à côte pour des raisons de support héritées, tout comme Microsoft avait deux navigateurs (Internet Explorer et Microsoft Edge) dans Windows 10.L'application Paramètres a été conçue pour être un nouveau balai qui nettoie, mais il existe encore de nombreux paramètres qui vous obligent à accéder au panneau de configuration. Windows 10 a amélioré les choses et Windows 11 offre une vision encore plus moderne de la façon dont les utilisateurs contrôlent leur PC.Microsoft décrit ces dernières modifications comme un «*effort continu pour transférer les paramètres du Panneau de configuration dans l'application Paramètres*». Il est donc clair que Microsoft s'engage à nettoyer cette zone de Windows et, à terme, à rendre le Panneau de configuration redondant.Windows 11 a été en grande partie une tentative de modernisation et de simplification d'un système d'exploitation Windows qui a été utilisé de la même manière pendant des décennies.Source : Microsoft Que pensez-vous de cette décision ?Utilisez-vous le panneau de configuration ? À quelle fréquence ?