« Nous avons ajouté la prise en charge de la création d'archives 7-zip et TAR en plus de ZIP via le menu contextuel de l'explorateur de fichiers. Nous avons également ajouté un nouvel assistant de compression qui vous permet de choisir encore plus de formats et de spécifier encore plus de détails. Vous pouvez compresser des fichiers individuels avec gzip/bzip2 (et plus encore) ou ajouter plusieurs fichiers à des archives dans différents formats tar avec différents types de compression. Vous pouvez également modifier le niveau de compression et les types de données stockées dans chaque archive », écrit Microsoft.Redmond a annoncé que Windows 11 prendrait en charge des formats d'archives supplémentaires lors de la conférence Build 2023, dans un billet de blog de mai présentant le nouveau centre de contrôle Dev Home Windows.« Nous avons ajouté la prise en charge native de formats d'archives supplémentaires, notamment tar, 7-Zip, RAR, gz et bien d'autres en utilisant le projet open-source libarchive », avait déclaré Panos Panay, l'ancien directeur des produits de Microsoft. « Vous pouvez désormais améliorer les performances des fonctions d'archivage lors de la compression sous Windows. »Les formats d'archive tels que ZIP, 7-Zip et RAR sont largement utilisés sur les systèmes Windows, ZIP étant le choix le plus répandu.Cependant, bien que Windows ait intégré la prise en charge des archives ZIP depuis 1998, des applications tierces telles que 7-Zip et WinRAR étaient nécessaires pour traiter les fichiers 7-Zip (.7z), RAR (.rar) ou gz (.gz).Le format d'archive .gz est plus communément associé à Linux par le biais de l'utilitaire GNU Zip (gzip). Néanmoins, il devrait devenir beaucoup plus utile aux utilisateurs de Windows grâce à la popularité croissante du Windows Subsystem for Linux.Source : Microsoft Comment accueillez-vous la disponibilité de cette fonctionnalité sous Windows 11 ?