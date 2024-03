La vérification orthographique dans le Bloc-notes commence à être déployée pour les utilisateurs de Windows Insiders



Bonjour Windows Insiders, nous commençons aujourd'hui à déployer une mise à jour du Bloc-notes pour les Windows Insiders des canaux Canary et Dev sur Windows 11. Cette mise à jour introduit le correcteur orthographique dans le Bloc-notes.



Bloc-notes (version 11.2402.18.0)



Avec cette mise à jour, le Bloc-notes met désormais en évidence les mots mal orthographiés et fournit des suggestions afin que vous puissiez facilement identifier et corriger les erreurs. Nous introduisons également la correction automatique qui corrige les fautes de frappe courantes au fur et à mesure que vous tapez.



L'utilisation du correcteur orthographique dans le bloc-notes est facile, car les mots mal orthographiés sont automatiquement soulignés en rouge. Pour corriger une faute d'orthographe, cliquez, tapez ou utilisez le raccourci clavier Maj + F10 sur le mot mal orthographié pour voir les orthographes suggérées. La sélection d'une suggestion met immédiatement le mot à jour. Vous pouvez également choisir d'ignorer des mots dans un seul document ou de les ajouter au dictionnaire, afin qu'ils ne soient plus signalés comme une erreur. La vérification orthographique du Bloc-notes prend en charge plusieurs langues.



Cette fonction est activée par défaut pour certains types de fichiers, mais elle est désactivée par défaut dans les fichiers journaux et les autres types de fichiers généralement associés au codage. Vous pouvez activer ou désactiver ce paramètre globalement ou pour certains types de fichiers dans les paramètres de l'application Bloc-notes ou temporairement pour le fichier actuel dans le menu contextuel. Nous avons également organisé la page des paramètres afin de faciliter la recherche et le réglage des paramètres de l'application Notepad. Bonjour Windows Insiders, nous commençons aujourd'hui à déployer une mise à jour du Bloc-notes pour les Windows Insiders des canaux Canary et Dev sur Windows 11. Cette mise à jour introduit le correcteur orthographique dans le Bloc-notes.Avec cette mise à jour, le Bloc-notes met désormais en évidence les mots mal orthographiés et fournit des suggestions afin que vous puissiez facilement identifier et corriger les erreurs. Nous introduisons également la correction automatique qui corrige les fautes de frappe courantes au fur et à mesure que vous tapez.L'utilisation du correcteur orthographique dans le bloc-notes est facile, car les mots mal orthographiés sont automatiquement soulignés en rouge. Pour corriger une faute d'orthographe, cliquez, tapez ou utilisez le raccourci clavier Maj + F10 sur le mot mal orthographié pour voir les orthographes suggérées. La sélection d'une suggestion met immédiatement le mot à jour. Vous pouvez également choisir d'ignorer des mots dans un seul document ou de les ajouter au dictionnaire, afin qu'ils ne soient plus signalés comme une erreur. La vérification orthographique du Bloc-notes prend en charge plusieurs langues.Cette fonction est activée par défaut pour certains types de fichiers, mais elle est désactivée par défaut dans les fichiers journaux et les autres types de fichiers généralement associés au codage. Vous pouvez activer ou désactiver ce paramètre globalement ou pour certains types de fichiers dans les paramètres de l'application Bloc-notes ou temporairement pour le fichier actuel dans le menu contextuel. Nous avons également organisé la page des paramètres afin de faciliter la recherche et le réglage des paramètres de l'application Notepad.

La fonction de vérification orthographique, similaire à celle de Microsoft Word, souligne en rouge les mots mal orthographiés et propose des suggestions d'orthographe. Une fonction d'autocorrection est également introduite, qui corrigera automatiquement les erreurs au fur et à mesure qu'elles sont tapées. Le correcteur orthographique prendra en charge plusieurs langues et permettra aux utilisateurs d'ignorer certains mots ou de les ajouter à un dictionnaire personnalisé.Par défaut, le correcteur orthographique sera activé pour certains types de fichiers et désactivé pour d'autres, tels que les fichiers journaux et les fichiers de codage. Les utilisateurs peuvent modifier les paramètres de la vérification orthographique soit globalement, soit pour des types de fichiers spécifiques dans les paramètres de l'application Bloc-notes. Les paramètres peuvent être temporairement modifiés pour des fichiers individuels via le menu contextuel.La fonction de vérification orthographique fait partie d'une série d'améliorations apportées au Bloc-notes dans Windows 11, qui comprend un compteur de caractères, une option d'enregistrement automatique et un mode sombre. Microsoft a également ajouté des onglets, l'IA Copilot et une toupie virtuelle pour améliorer le Bloc-notes.Voici l'annonce de Microsoft :Quel est votre avis sur cette mise à jour de Bloc-notes ?