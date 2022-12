La réaction des internautes

Plus tôt cette année, Microsoft a finalement ajouté des onglets à l'explorateur de fichiers sur Windows 11 après les commentaires d'initiés qui le demandaient depuis des années. La fonctionnalité permet aux utilisateurs d'ouvrir plusieurs dossiers et répertoires sous une seule fenêtre, tout comme la façon dont un navigateur Web permet aux utilisateurs d'ouvrir plusieurs pages Web sous une seule fenêtre.Maintenant que l'explorateur de fichiers a des onglets, il semble que Microsoft souhaite ajouter la fonctionnalité à une autre application Windows 11 intégrée.En effet, un employé de Microsoft a partagé une capture d'écran sur Twitter qui représente une version mise à jour de l'application Bloc-notes, avec deux onglets ouverts. On ne sait pas si l'ajout d'onglets viendra dans la prochaine mise à jour Moment pour Windows 11, mais c'est quelque chose qui fait l'objet de tests internes.C'est très loin d'être une annonce officielle de Microsoft. La capture d'écran qui a été tweetée a non seulement été supprimée, mais le contenu de l'image montre clairement que l'entreprise n'était pas encore prête à rendre la nouvelle publique.Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessous, la version à onglets du Bloc-notes porte un avertissement indiquant « Confidentiel. Ne discutez pas des fonctionnalités et ne faites pas de captures d'écran ».Tout comme les onglets dans l'Explorateur de fichiers (et la plupart des autres applications avec onglets), les onglets eux-mêmes apparaissent en haut de l'application et permettent à l'utilisateur d'ouvrir plusieurs fichiers .txt dans la même fenêtre. En supposant que la fonctionnalité soit sur la bonne voie pour être livrée à un moment donné, il n'est pas exclu que cette nouvelle version du Bloc-notes sera annoncée dans les prochaines semaines pour les Windows Insiders en avant-première.Si Microsoft annonce officiellement l'arrivée des onglets sur le Bloc-notes, ce sera la première application intégrée à obtenir une interface à onglets après que Microsoft a ajouté des onglets à l'Explorateur de fichiers plus tôt cette année.En novembre 2017, Microsoft a présenté une fonctionnalité majeure d'une mise à jour de Windows*10, qui devrait être livrée en avril 2018 : «*Sets*».Microsoft la décrit comme «*un moyen plus facile d'organiser vos activités et de revenir à ce que vous faisiez.*» Comme le font les navigateurs, Sets vous permet de lancer des applications dans différents onglets, au sein d'une même fenêtre. Avec la fonctionnalité activée, quand vous lancez une application, elle s'ouvre dans un onglet avec bouton qui vous permet d'ouvrir un nouvel onglet dans la même fenêtre. Lorsque vous cliquez sur le bouton «*Ouvrir un nouvel onglet*», s'ouvre une nouvelle page qui liste les applications les plus fréquemment utilisées, les documents récents et une barre de recherche pour rechercher des fichiers locaux, sur le Web ou dans OneDrive.Les applications que vous lancez ensuite s'affichent juste à côté, dans un nouvel onglet, dans la même fenêtre. Ainsi, comme le montre la vidéo suivante, si vous avez commencé avec un document Word, vous pourriez facilement avoir un fichier PowerPoint, des pages Web, et votre application Mail à ses côtés. La vidéo montre également que les Sets peuvent être sauvegardés, de sorte que vous soyez en mesure de reprendre votre travail là où vous vous étiez arrêté, même depuis une autre machine.Cette fonctionnalité vise à faciliter le multitâche. Au lieu de jongler entre plusieurs fenêtres sur votre ordinateur, vous aurez toutes vos applications ouvertes dans une seule fenêtre. La fonctionnalité Sets (ce n’est pas encore son nom définitif) pourrait donc fondamentalement changer la façon dont nous travaillons avec Windows*10.Pour le début, les Sets fonctionneront avec les applications Windows universelles telles que Mail, Calendrier et Microsoft Edge. Après cela, Microsoft travaillera pour l'intégration d'applications plus simples telles que Notepad, et développera une version d'Office compatible avec les Sets. La prise en charge d'applications plus complexes et éventuellement des applications tierces prendra encore plus de temps. Il devrait également être possible d'accéder à Sets dans les applications mobiles de Microsoft. En outre, vous serez en mesure de désactiver les Sets dans votre Panneau de configuration. Microsoft prévoit également d'offrir un contrôle granulaire de la fonctionnalité*; ce qui vous permet par exemple de la désactiver pour des applications spécifiques.En clair, Microsoft a initialement testé les onglets dans toutes les applications Windows*10 il y a quelques années dans cette fonctionnalité nommée Sets. Cela incluait la prise en charge des onglets dans le Bloc-notes et l'Explorateur de fichiers, mais Microsoft a finalement annulé le projet et ne l'a jamais fait parvenir aux utilisateurs de Windows 10.L'ajout d'onglets dans le Bloc-notes pourrait signaler une évolution vers des onglets apparaissant dans davantage d'applications Windows intégrées. Microsoft a peut-être annulé sa fonctionnalité Sets pour Windows 10, mais cela n'a pas empêché les utilisateurs expérimentés de Windows d'utiliser des outils et des applications tiers pour donner vie aux onglets dans diverses parties du système d'exploitation.Plusieurs se demandent pourquoi Microsoft ne le fait que maintenant comme celui-ci qui déclare « Il ne leur a fallu que vingt ans pour ajouter des onglets à l'explorateur de fichiers. Un vieil homme de Microsoft devait avoir la haine des onglets... et il a finalement pris sa retraite », ou cet autre qui indique « C'est comme si quelqu'un de Microsoft venait de découvrir Notepad++ et il s'est dit "mince, j'ai une idée"... ». D'ailleurs plusieurs internautes ont évoqué Notepad++.De manière générale, cette direction a été appréciée par les internautes, même s'ils se sont demandé pourquoi il a fallu autant de temps à Microsoft.Source : Plusieurs comptes Twitter passionnés de WindowsSur quel système d'exploitation êtes-vous en entreprise, pour vos activités personnelles ?L'ajout des onglets sur le Bloc-Note vous intéresse-t-il ?Cette fonctionnalité pourrait-elle faire une différence dans vos interactions avec le système d'exploitation de Microsoft ?