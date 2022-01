problèmes affectant l'utilisation des touches d'accès au clavier lors du basculement entre les différentes langues de saisie et lors de l'utilisation de l'IME japonais ;

dans certaines circonstances, vous pouvez remarquer un comportement inattendu lors de l'utilisation de "shift-clic" pour sélectionner du texte ou lors du défilement.

Le Bloc-notes est un élément essentiel de l'expérience Windows, et il a été fourni avec chaque version du système d'exploitation depuis Windows 1.0 en 1985. Cependant, il n'a connu qu'une poignée de modifications au fil des ans, c'est pourquoi cette nouvelle version est si importante. Il s'agit de la plus grande mise à jour de l'interface utilisateur que le Bloc-notes a connue depuis plus de dix ans. En octobre dernier, nous avons appris que Microsoft travaillait sur un Bloc-notes repensé et remanié pour Windows 11. Et il y a un mois, le nouvel éditeur a été publié pour les Insiders de Windows 11 dans le canal Dev uniquement.Mercredi, le géant de Redmond a annoncé qu'il sera maintenant déployé pour les Insiders dans le canal Beta. La société n'a toutefois pas annoncé une date de sortie générale sur Windows 11. « Nous savons à quel point Notepad est important pour un grand nombre de vos flux de travail quotidiens, c'est pourquoi nous avons conçu cette version moderne de l'application classique pour qu'elle soit fraîche, mais familière », a déclaré Microsoft dans un billet de blogue datant du 7 décembre. Le nouveau Bloc-notes propose de subtils effets Mica translucides, qui permettent à votre fond d'écran de s'estomper légèrement sur l'arrière-plan.Selon l'entreprise, cette conception moderne est construite sur l'application classique, de sorte que l'expérience sera familière, mais elle correspondra à l'aspect et à la convivialité de Windows 11. Le Bloc-notes de Windows 11 comporte des menus déroulants mis à jour qui comprennent trois options : Fichier, Modifier et Afficher. En revanche, la version de Windows 10 comprend deux options supplémentaires - Format et Aide. Microsoft a déplacé les options Format et Aide dans une nouvelle page de paramètres. Les menus déroulants Fichier et Édition contiennent toutes les options disponibles dans le Bloc-notes existant.Vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre, modifier la configuration de la page, etc. De même, le menu déroulant Édition comprend diverses options telles que : annuler, couper, copier, coller, etc. Les coins arrondis, qui sont une caractéristique de conception dans Windows 11, sont également visibles. Cette nouvelle application Bloc-notes est dotée d'une page de paramètres dédiée. Vous pouvez vous rendre sur la page des paramètres pour modifier l'expérience d'édition des fichiers en basculant entre différentes tailles et styles de police à partir du menu déroulant. Vous pouvez même passer du mode sombre au mode clair.Vous pouvez également continuer à utiliser le mode par défaut qui appliquera automatiquement les paramètres de personnalisation du système. Microsoft a également apporté des améliorations à l'édition et au rendu du texte. Par exemple, il y a un nouvel outil "Rechercher sur la page" et la société a ajouté la prise en charge de l'annulation multiniveaux. De même, le nouveau rendu du texte devrait améliorer la prise en charge du mode sombre et des polices de nouvelle génération. Pour l'instant, il n'est pas possible de revenir à l'expérience classique du Bloc-notes, c'est-à-dire à l'expérience sur Windows 10.Cela dit, il est important de comprendre que Notepad pour Windows 11 est toujours en cours de développement et que l'expérience globale est légèrement boguée. En effet, Microsoft n'a annoncé aucun changement par rapport à la version du 7 décembre, de sorte que le nouveau Bloc-notes pour Windows 11 présente encore certains problèmes connus sur lesquels il travaille. Les problèmes connus sont présentés ci-dessous :Microsoft indique également qu'il optimise les performances du Bloc-notes pour les "très gros fichiers". Il a invité les utilisateurs à faire part de leurs commentaires sur le Feedback Hub. La version du Bloc-notes déployée pour les Insiders est 11.2111.0.0, et est disponible pour les utilisateurs des canaux Dev et Beta. Vous pouvez l'obtenir dès maintenant en consultant les mises à jour sur le Microsoft Store.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?