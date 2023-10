Windows 11 ajoute la prise en charge native des formats d'archives RAR, 7-Zip et Tar

Microsoft a finalement introduit un support natif pour les archives RAR au début de cette année, trois décennies seulement après l'introduction officielle du format en 1993. Le développement de Windows 11 progresse maintenant à un rythme accéléré, c'est pourquoi la prise en charge d'un grand nombre de nouveaux (anciens) formats d'archives est imminente.Microsoft a récemment publié la, une mise à jour cumulative optionnelle et riche en fonctionnalités pour Windows 11, qui actualise la liste des formats d'archives pris en charge nativement par le système d'exploitation. Windows 11 22H2 et les versions ultérieures peuvent désormais gérer les fichiers compressés dans les types d'archives suivants : .rar, .7z, .tar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.zst, .tar.xz, .tgz, .tbz2, .tzst, .txz. La prise en charge des archives cryptées par mot de passe n'est pas encore disponible.Les programmeurs de Redmond ont ajouté la prise en charge des fichiers d'archive susmentionnés grâce à la bibliothèque, un projet open source conçu pour développer une bibliothèque C portable et efficace capable de "" dans une variété de formats. Libarchive prend en charge d'autres types d'archives (Lzh, Xar) qui pourraient également être intégrés à Windows 11.Source : MicrosoftQuel est votre avis sur cette nouvelle fonctionnalité de Windows 11 ?