Ces anciennes versions de Windows s'appuyaient principalement sur une application web de mise à jour de Windows pour fonctionner, plutôt que sur des outils de mise à jour intégrés comme ceux utilisés dans les versions actuelles de Windows. Microsoft a supprimé la version du site qui pouvait analyser et mettre à jour Windows 95 et 98 à la mi-2011. Le site Windows Update Restored est une version légèrement modifiée du code original de Microsoft, et le site lui-même n'utilise aucun type de cryptage SSL ou TLS, de sorte que les anciennes versions d'Internet Explorer peuvent toujours y accéder sans modification.Vous aurez besoin d'au moins Internet Explorer 5 pour accéder aux sites de mise à jour Windows Update Restored. Ce navigateur n'est plus disponible directement auprès de Microsoft, mais le site Windows Update Restored propose des liens de téléchargement pour IE5 et IE5.5 dans toutes les langues prises en charge.Voici ce que déclare le site Web en question :Source : Windows Update Restored Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?Si vous êtes un fan des anciennes versions de Windows, quel est votre avis sur ce site ?