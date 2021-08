allez dans "Paramètres > Système > À propos" et vérifiez votre architecture ; ouvrez la page de téléchargement de Microsoft et sélectionnez la bonne version de PC Health Check. Si votre appareil est doté d'une architecture 64 bits, sélectionnez la première version ; double-cliquez sur WindowsPCHealthCheckSetup.msi pour installer l'outil ; dans l'outil PC Health Check, cliquez sur "Check now" pour vérifier la compatibilité.

Ces derniers jours, Microsoft a revu plusieurs détails à propos de Windows 11, notamment les exigences minimales qu'il a fixées en juin dernier lors de la présentation du système d'exploitation. Ainsi, certains anciens processeurs pourront maintenant prendre en charge Windows 11 à sa sortie officielle en novembre ; Microsoft ne prévoit pas de désactiver les "failles" qui permettraient à quiconque d'exécuter Windows 11 et il a aussi publié une version améliorée de l'outil de vérification de la compatibilité de Windows 11 "PC Health Check". Enfin, Windows Update vous indique désormais si Windows 11 peut être installé sur votre PC.Windows 11 a été annoncé en juin 2021 avec de nouvelles caractéristiques de conception qui en feraient une mise à niveau attrayante pour certains utilisateurs. Mais Microsoft avait prévu des exigences strictes pour son nouveau système d'exploitation et de nombreux utilisateurs ne pouvaient tout simplement pas passer à Windows 11 à partir de leur PC existant. Windows 11 est techniquement Windows 10 avec un nouveau design, mais les exigences matérielles pour l'exécuter sont relativement strictes. Pour Windows 10, un appareil doté d'un processeur de 1 GHz, de 1 Go de RAM et de 6 Go de stockage est considéré comme "compatible".Pour Windows 11, vous aurez besoin d'un matériel moderne. Selon la documentation officielle publiée par Microsoft et ses partenaires (HP, Lenovo et Dell), vous aurez besoin d'un processeur de 8e génération ou plus récent pour faire fonctionner le nouveau système d'exploitation. Microsoft prévoit actuellement de prendre en charge la 8e génération d'Intel et les puces Ryzen série 2000 d'AMD, et il semblait que tout était fini pour le matériel plus ancien. Cela dit, Microsoft a annoncé qu'il ne prévoit plus de désactiver les "failles" qui permettraient à quiconque d'exécuter Windows 11. Ainsi, le nouvel OS peut être installé sur du matériel non pris en charge.Windows 11 sera proposé sur les appareils non pris en charge via l'outil Media Creation Tool, l'assistant de mise à mise à jour qui vous aide à installer la toute dernière version de Windows, ou le support d'installation. C'est-à-dire que vous pourrez installer Windows 11 sur un appareil non pris en charge à l'aide de Media Creation Tool ou d'une image d'installation (.ISO). Vous pouvez également utiliser le programme Windows Insider pour exécuter le nouveau système d'exploitation. En d'autres termes, vous n'avez pas vraiment à vous soucier de savoir si votre PC est équipé d'un processeur plus récent ou d'un TPM 2.0.Vous pouvez télécharger et exécuter Windows 11 sur votre appareil tant que vous êtes à l'aise avec les problèmes et le support relativement limité de Microsoft. En ce qui concerne la liste mise à jour des exigences, Microsoft a inclus la prise en charge de certains processeurs de 7e génération, tels que les Core X-series, Xeon W-series et le Core i7-7820HQ. Selon Microsoft, il n'y aura pas d'autres puces ajoutées à la liste, du moins pour l'instant. La société a également confirmé que ses propres produits Surface, comme le Surface Laptop, ne seraient pas mis à niveau vers Windows 11.Il n'y aura pas de traitement spécial pour les produits Surface, car seuls les modèles plus récents seront autorisés à installer le nouveau Windows. Lors d'une session de questions-réponses, Microsoft a précédemment confirmé qu'elle pouvait identifier les appareils présentant des problèmes de compatibilité matérielle ou logicielle. Par ailleurs, Microsoft avait initialement annoncé qu'il ne ferait pas la promotion de Windows 11 sur les appareils non pris en charge. Pour l'instant, vous devez utiliser l'outil PC Health Check pour vérifier les problèmes de compatibilité avec Windows 11.Cependant, Microsoft a finalement ajouté une notification à Windows Update qui vous indique désormais si Windows 11 peut être installé sur votre PC. « Bonne nouvelle - votre PC répond à la configuration minimale requise pour Windows 11. Le moment précis où il sera proposé peut varier au fur et à mesure que nous le préparons pour vous. Remarque : certaines fonctionnalités de Windows 10 ne sont pas disponibles dans Windows 11. Certaines applications et fonctionnalités peuvent avoir des fonctionnalités supplémentaires » est le message que Windows Update vous envoie lorsque votre machine est compatible.Il renvoie également à des articles d'assistance pertinents qui contiennent plus d'informations sur les exigences de Windows 11 et les fonctionnalités supprimées. C'est une étape utile, surtout si vous n'êtes pas familier avec les exigences de Windows 11. Microsoft diffuse actuellement le message de compatibilité ci-dessus aux testeurs du canal Release Preview du programme Windows Insider. Il est probable qu'un message de compatibilité similaire apparaisse sur les appareils qui ne répondent pas aux exigences. Notons que Microsoft essaie d'identifier les problèmes de compatibilité à l'aide de données télémétriques et le processus ne peut pas être trompé.En plus de ces améliorations, Microsoft a également publié une nouvelle version de son contrôle de compatibilité de Windows 11, appelée "PC Health Check", afin de faire plus de lumière sur les appareils incompatibles. Par exemple, l'application mentionnera désormais si Secure Boot est désactivé ou si votre ordinateur de bureau ne prend pas en charge le TPM 2.0. Pour savoir si votre appareil est compatible avec Windows 11, procédez comme suit :Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?