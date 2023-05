Bien que Microsoft ait changé sa position en permettant à quiconque d'installer manuellement Windows 11 indépendamment de l'unité centrale, une mise à niveau automatique n'est possible que si trois composants critiques de l'ordinateur répondent aux exigences nécessaires pour exécuter la mise à niveau - l'unité centrale, la mémoire vive et la TPM. De plus, les futures mises à jour de Windows 11 ne sont pas garanties si vous ne remplissez pas les conditions requises.