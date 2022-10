Ces conseils quelque peu surprenants figurent dans un document d'assistance intitulé Options to Optimize Gaming Performance in Windows 11. Microsoft précise toutefois que cette opération ne doit être effectuée que pour les jeux et que la sécurité doit être réactivée par la suite.Selon la société, deux paramètres peuvent avoir un impact sur les performances de jeu : l'intégrité de la mémoire et la plate-forme de la machine virtuelle. En les désactivant, vous devriez pouvoir profiter d'une meilleure expérience de jeu, bien que sur une machine moins sécurisée.Le message indique : "".La société poursuit son explication :Source : MicrosoftQuel est votre opinion sur le sujet ?