Microsoft a mis la sécurité au cœur de son nouveau système d'exploitation Windows 11, comme en témoignent les exigences matérielles lors du lancement du système d'exploitation l'automne dernier. La semaine dernière, le géant technologique de Redmond a annoncé que d'autres fonctionnalités de sécurité sont en route. « Dans une prochaine version de Windows 11, vous verrez d'importantes mises à jour de sécurité qui ajouteront encore plus de protection, de la puce au cloud, en combinant du matériel et des logiciels modernes », a écrit David Weston, vice-président de la sécurité des OS et de l'entreprise chez Microsoft, dans un billet de blogue mardi.L'une de ces améliorations majeures est Smart App Control, qui est apparu dans une récente version de Windows 11 et qui bloque les applications malveillantes, non fiables et potentiellement indésirables. Les premières sont signalées par Microsoft, mais la partie "intelligente" du système intervient pour les autres, en tenant compte des signatures numériques, de l'utilisation des applications et du service de sécurité en ligne de Microsoft. Il ne semble pas y avoir un moyen d'établir une liste blanche des applications ni de les débloquer une fois qu'elles sont bloquées.En termes simples, Smart App Control utilise des techniques similaires à celles de SmartScreen, les protections intégrées par Microsoft dans Edge, pour protéger votre PC. Alors que SmartScreen utilise divers signaux pour vous avertir qu'un site Web pourrait attaquer votre PC par le biais d'un logiciel malveillant ou d'une attaque d'hameçonnage, Smart App Control est intégré au système d'exploitation Windows 11 pour fournir des protections similaires contre les applications malveillantes que vous pouvez télécharger sans vraiment savoir si elles sont sûres ou non.Chaque nouvelle application exécutée sous Windows 11 est comparée à ces renseignements sur les menaces afin de déterminer si elle est potentiellement dangereuse ou non. Les adopteurs précoces de Windows 11, cependant, seront essentiellement pénalisés. Si vous achetez un nouveau PC avec Windows 11 préinstallé, Smart App Control sera automatiquement installé. Ce n'est pas le cas sur les appareils plus anciens. « Les appareils fonctionnant avec des versions antérieures de Windows 11 devront être réinitialisés et faire l'objet d'une installation propre de Windows 11 pour bénéficier de cette fonctionnalité », écrit Weston.En effet, Microsoft a toujours affirmé que son propre Microsoft Store était contrôlé et fournissait des applications sûres et fiables. Mais Windows a toujours permis aux utilisateurs de "charger latéralement" des applications et des jeux tiers, et ce sont ces applications, utilitaires et jeux que Microsoft contrôlera désormais de plus près. Selon d'autres sources, Smart App Control agirait également d'une manière étrange, qui risquerait de susciter la "colère" de certains utilisateurs de Windows 11. Une fois installée, Smart App Control entre en mode évaluation, apprenant si elle peut vous aider, mais ne bloquant rien, jusqu'à ce qu'elle s'active automatiquement.Elle peut être activée ou désactivée manuellement à partir de l'application Windows Security. D'après ces sources, le plus étrange est que, si elle est désactivée, elle ne peut être réactivée à nouveau sans une réinitialisation complète du PC et une installation propre de Windows 11. Par ailleurs, Microsoft intègre aussi Microsoft Defender SmartScreen dans le système d'exploitation, ce qui permettra de protéger les utilisateurs contre les attaques d'hameçonnage. On peut supposer que cette protection sera disponible, quel que soit le client de messagerie que vous utilisez.Microsoft ajoutera également un chiffrement accru sur les appareils Windows 11, bien que l'entreprise ne précise pas s'il sera réservé aux éditions Windows 11 Enterprise ou à Windows 11 dans son ensemble. Une nouvelle fonction de chiffrement des données personnelles accessible aux applications et aux services informatiques laissera les données des utilisateurs chiffrées lorsqu'un utilisateur n'est pas connecté. Les utilisateurs doivent s'authentifier avec "Windows Hello for Business" pour accéder aux données, en liant les clés de chiffrement des données aux identifiants sans mot de passe d'un utilisateur.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des exigences de Smart App Control ?