Microsoft annonce que Windows 11 est désormais prêt pour (presque) tout le monde qui répond aux exigences minimales

Démarrer : Démarrer met tout ce dont vous avez besoin sur votre PC au centre avec un ensemble d'applications épinglées et une section « Recommandé » alimentée par le cloud qui affiche vos fichiers récemment ouverts à partir de votre PC et sur vos appareils comme votre smartphone avec OneDrive.

Barre des tâches : la barre des tâches est également centrée avec de belles nouvelles animations. Essayez d'épingler, de lancer, de changer, de réduire et de réorganiser vos applications sur la barre des tâches pour voir les belles nouvelles animations.

Centre de notifications et paramètres rapides : le coin inférieur droit de la barre des tâches comporte un bouton pour le centre de notifications (WIN + N) et les paramètres rapides (WIN + A). Le centre de notifications abrite toutes vos notifications dans le système d'exploitation et une vue du calendrier d'un mois complet. Les paramètres rapides vous permettent de gérer rapidement et facilement les paramètres courants du PC, tels que le volume, la luminosité, le Wi-Fi, le Bluetooth et Focus Assist. Directement au-dessus de vos paramètres rapides, vous verrez des commandes de lecture multimédia lors de la lecture de musique ou de vidéos dans Microsoft Edge ou en streaming de musique dans des applications comme Spotify.

Explorateur de fichiers : Microsoft a modernisé l'explorateur de fichiers avec un look épuré et une toute nouvelle barre de commandes. Il a également introduit des menus contextuels lors d'un clic droit dans l'explorateur de fichiers ou sur votre bureau. Les développeurs d'applications pourront étendre les nouveaux menus contextuels. Microsoft travaille à publier prochainement une documentation pour les développeurs d'applications sur la façon de procéder avec leurs applications.

Thèmes : en plus des tout nouveaux thèmes par défaut pour Windows 11 pour les modes sombre et clair, il comprend également quatre thèmes supplémentaires pour vous permettre de personnaliser Windows au mieux. Tous les nouveaux thèmes ont été conçus pour compléter la barre des tâches centrée. Microsoft a également ajouté de nouveaux thèmes de contraste pour les personnes malvoyantes, comme la sensibilité à la lumière. Pour changer de thème, faites un clic droit sur votre bureau et choisissez "Personnaliser".

Sons : les sons de Windows 11 ont été conçus pour être plus légers et plus atmosphériques. Ils sont également légèrement différents selon que votre thème Windows est en mode sombre ou en mode clair. Le son de démarrage pour Windows fait également son retour dans lequel vous entendrez lorsque votre PC démarre à l'écran de verrouillage et est prêt à vous connecter.

Widgets : ils vous rapprochent des informations que vous souhaitez et dont vous avez besoin. Cliquez simplement sur l'icône des widgets dans la barre des tâches, balayez depuis la gauche à l'aide du toucher, ou appuyez sur WIN + W sur votre clavier, et vos widgets glissent de la gauche sur votre bureau.

Snap layout : passez simplement votre souris sur le bouton Agrandir d'une fenêtre pour voir les dispositions disponibles, puis cliquez sur une zone pour accrocher la fenêtre. Vous serez ensuite guidé pour aligner les fenêtres sur le reste des zones de la mise en page avec l'aide à l'accrochage guidé. Pour les écrans plus petits, un ensemble de 4 mises en page instantanées vous sera proposé. Vous pouvez également appeler le menu volant des mises en page d'accrochage avec le raccourci clavier WIN + Z.

Groupes de capture : les groupes de capture sont un moyen de revenir facilement à vos fenêtres capturées. Pour l'essayer, assemblez au moins 2 fenêtres d'applications sur votre écran. Survolez l'une de ces applications ouvertes dans la barre des tâches pour trouver le groupe d'instantanés et cliquez pour revenir rapidement en arrière.

Bureaux : accédez à vos bureaux via la vue des tâches (WIN + Tab) dans la barre des tâches. Vous pouvez réorganiser et personnaliser les arrière-plans pour chacun de vos bureaux. Vous pouvez également passer la souris sur la vue des tâches dans la barre des tâches pour un accès rapide à vos bureaux existants ou pour en créer un nouveau !

Taux de rafraîchissement dynamique : le taux de rafraîchissement dynamique permet à votre PC d'augmenter automatiquement le taux de rafraîchissement lorsque vous écrivez ou faites défiler (ce qui signifie que vous obtiendrez une expérience plus fluide) et de le réduire lorsque vous n'en avez pas besoin afin que votre ordinateur portable puisse économiser de l'énergie. Vous pouvez l'essayer sur votre ordinateur portable via Paramètres > Système > Affichage > Affichage avancé, et sous "Choisir une fréquence de rafraîchissement", sélectionnez une fréquence de rafraîchissement "Dynamique". Le mécanisme est en cours de déploiement pour certains ordinateurs portables exécutant les dernières versions de Windows 11 Insider Preview et seuls les ordinateurs portables dotés du matériel d'affichage et du pilote graphique appropriés auront la fonctionnalité disponible.

Expériences Windows 11 présentées comme susceptibles d'intéresser les utilisateurs professionnels

Microsoft a discrètement mis à jour son tableau de bord de santé des versions et déclaré Windows 11 « conçu pour un déploiement à grande échelle ». Rendez-vous sur le tableau de bord de santé des versions pour Windows 11 et vous verrez que Microsoft a effectué une mise à jour discrète le 17 mai 2022. Après avoir noté que « Windows 11 est conçu pour un large déploiement », Microsoft poursuit en disant :« Si vous utilisez Windows 10, vous pouvez déterminer si votre appareil est éligible pour la mise à niveau à l'aide de l'application PC Health Check ou en vérifiant les spécifications, fonctionnalités et exigences informatiques de Windows 11. Notez que vous devez également exécuter Windows 10, version 2004 ou ultérieure, et ne pas avoir de conservation de protection appliquée à votre appareil. Nous encourageons l'utilisation d'un compte Microsoft (MSA) pour tirer le meilleur parti de votre expérience Windows 11 ».L'adoption du dernier système d'exploitation de Microsoft a stagné ces derniers mois, car les passionnés qui pouvaient mettre à niveau l'ont fait, et ceux qui n'ont pas satisfait à la liste draconienne des exigences matérielles de Microsoft sont restés pour la plupart sur Windows 10.Une vague de mises à niveau d'entreprise doit encore se matérialiser, de nombreuses organisations choisissant de s'en tenir à ce qu'elles connaissent, bien que l'étiquette indiquant que Windows 11 est prêt pour un « déploiement à grande échelle » facilitera l'ajout de la mise à niveau à la feuille de route de l'entreprise.Windows 10 2004 ou version ultérieure (sans sauvegarde) est requis pour une mise à niveau et Microsoft aimerait beaucoup que les utilisateurs se connectent avec un compte Microsoft « pour tirer le meilleur parti de votre expérience Windows 11 ».La prochaine version majeure de Windows 11 (22H2, prévue plus tard cette année) pourrait se débarrasser complètement des comptes locaux, ce qui signifie qu'une connexion Microsoft ou d'entreprise sera nécessaire pour être opérationnel.La seule protection actuellement retenue, selon Microsoft, est un problème de compatibilité avec la technologie Intel Smart Sound et Windows 11. Pour atténuer le problème, il faut un pilote audio mis à jour.Microsoft n'imposera pas Windows 11 aux utilisateurs cette fois-ci, à part afficher un bref message dans Windows Update. C'est pratique, car les changements dans le système d'exploitation pourraient être un peu choquants pour certains utilisateurs. Les utilisateurs ont des réactions mitigées au menu Démarrer mis à jour, et d'autres modifications de l'interface utilisateur, telles que des modifications de la barre des tâches et un arrondi des angles, ne sont pas chaleureusement accueillies par tous.Microsoft a publié la première Preview de Windows 11 en juin 2021. Voici quelques-uns des changements qui ont accompagné cette version :En avril, Microsoft a mis en avant des fonctionnalités et expériences à venir susceptibles d'intéresser les utilisateurs professionnels.Les services informatiques ont eu l'une des entreprises les plus complexes pendant la pandémie : maintenir le patrimoine numérique de l'ensemble des employés connecté, à jour et performant dans un contexte où les administrateurs informatiques eux-mêmes travaillaient à distance. Une situation qui n'a pas échappé à Microsoft. Wangui McKelvey, General Manager, Microsoft 365, estime « qu'avec la diversité des appareils utilisés dans le paysage des appareils d'entreprise, y compris les PC physiques et Windows 365 Cloud, l'informatique devait vraiment être des super-héros pour assurer la sécurité et la productivité de tous les terminaux ».Windows Autopatch a été présenté en tant que fonctionnalité de Windows Enterprise E3, permettant aux professionnels de l'informatique d'en faire plus pour faire moins. Ce service maintiendra à jour automatiquement les logiciels Windows et Office sur les terminaux inscrits, sans frais supplémentaires. Microsoft estime que les administrateurs informatiques peuvent gagner du temps et des ressources pour générer de la valeur. Le deuxième mardi de chaque mois sera « juste un autre mardi ». Pour savoir comment tout cela fonctionne, regardez cette vidéo :Les clients peuvent actuellement gérer leurs appareils Windows, Mac, iOS et Android avec Microsoft Endpoint Manager. Cependant, soit ils laissent les postes de travail Linux non gérés, soit ils les gèrent avec une solution différente. Les organisations doivent s'assurer que leurs appareils Linux sont conformes et sécurisés, et les administrateurs informatiques doivent atténuer les problèmes de conformité et déployer des logiciels et des mises à jour sur tous les types d'appareils, y compris Linux.Aussi, l'année dernière, Microsoft annonçait que Endpoint Manager ajouterait des contrôles de gestion et de conformité pour les postes de travail Linux, en plus des autres terminaux qu'il protège déjà, avec un aperçu qui était prévu pour début 2022.Windows 11 va s'accompagner d'une nouvelle fonction de communication qui permet au service informatique d'envoyer des messages organisationnels ciblés directement aux utilisateurs sur diverses surfaces, comme sur le bureau, l'écran de verrouillage ou juste au-dessus de la barre des tâches. Windows 11 va s'accompagner d'une nouvelle fonction de communication qui permet au service informatique d'envoyer des messages organisationnels ciblés directement aux utilisateurs sur diverses surfaces, comme sur le bureau, l'écran de verrouillage ou juste au-dessus de la barre des tâches. Imaginez pouvoir partager des messages utiles pour l'intégration de nouveaux employés ou des rappels pour une formation importante qui pourraient autrement se perdre dans les e-mails. À partir du centre d'administration Endpoint Manager, le service informatique peut créer des messages, fournir des liens ou des URL personnalisés, configurer la fréquence d'affichage et, bien sûr, définir l'ensemble d'utilisateurs ciblés pour le message en fonction de l'intégration avec Microsoft Azure Active Directory (Azure AD).Source : Microsoft