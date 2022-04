L’assistant vocal Cortana ne sera plus inclus dans la première expérience de démarrage, ni épinglé à la barre des tâches.

Fond d’écran de bureau ne peut pas être déplacé vers ou depuis l’appareil lorsqu’il est connecté sur un compte Microsoft.

Internet Explorer est désactivé. Microsoft Edge est recommandé à la place et inclut le mode IE qui peut être utile dans certains scénarios. Pour mémoire, Microsoft a commencé par déployer la version stable du nouveau Microsoft Edge basé sur le projet Chromium en janvier 2020. Selon Microsoft, il offre d'excellentes performances, de nombreuses fonctionnalités « utiles » et surtout il peut utiliser toutes les extensions existantes de Chrome.

Les capacités de gestion des organisations pour fournir des expériences personnalisées sur Démarrer ou sur la barre des tâches sont limitées :

Démarrer prend en charge la possibilité pour les organisations de remplacer la disposition du menu Démarrer, mais ne prend pas en charge le verrouillage de la disposition à partir de la modification de l'utilisateur. Les épinglages et les commandes sur la barre des tâches peuvent être contrôlées par les organisations.

Le Panneau de saisie mathématique est supprimé. Le moteur de reconnaissance d’écriture mathématique s’installe à la demande, et inclut le contrôle de saisie mathématique ainsi que le module de reconnaissance. L’entrée manuscrite mathématique dans les applications telles que OneNote n’est pas affectée par ce changement.

Le mode Multi-App Kiosk n'est plus disponible. Windows 11 ne prend en charge que l'utilisation d'une seule application en mode kiosque.



Les actualités et centres d’intérêt sont supprimés de la barre des tâches. Les widgets fourniront des fonctionnalités qui peuvent être utilisées à la place. « Au fur et à mesure que les gens passent plus de temps sur leur PC Windows, à travailler, à apprendre, à se connecter et à créer, nous facilitons l'accès à un contenu personnalisé qui est disponible en un coup d'œil et mis à jour tout au long de la journée », expliquait Microsoft dans un billet publié le 22 avril 2021 qui annonçait que la fonctionnalité allait être déployée « dans les semaines à venir ». « Il devrait être facile de rattraper le retard sur les choses qui nous tiennent à cœur. Pourtant, nous sommes souvent coincés à jongler avec les appareils, à sauter entre les sites Web et à parcourir les sources avant d'obtenir enfin ce que nous recherchons : un contenu pertinent et de haute qualité. Les actualités et les centres d'intérêt de la barre des tâches Windows simplifient ce processus avec une expérience pratique et personnalisée centrée autour de vous ».





de l’écran de verrouillage et les paramètres associés sont supprimés. La fonctionnalité Mode S, qui empêche les administrateurs et les utilisateurs standard d'installer des applications depuis l'extérieur du Store et bloque de nombreux outils d'administration Windows, ne sera disponible que pour l'édition Windows 11 Home.

« Démarrer une réunion » dans Skype est remplacé par « Conversation ».

L’outil Capture d’écran reste disponible, mais les anciennes conception et fonctionnalité de la version Windows 10 ont été remplacées par celles de l’application précédemment connue sous le nom de Capture d’écran et croquis.

Le menu Démarrer est considérablement modifié dans Windows 11, y compris les principales dépréciations et suppressions suivantes :

Les groupes et dossiers d’applications nommés ne sont plus pris en charge et la disposition ne peut pas être redimensionnée. Les applications et sites épinglés ne migreront pas lors de la mise à niveau à partir de Windows 10. Les vignettes dynamiques ne sont plus disponibles. Pour un contenu dynamique visible, consultez la nouvelle fonctionnalité Widgets.

Le mode tablette est supprimé, laissant place à de nouvelles fonctionnalités et capacités pour attacher ou détacher le clavier.

La barre des tâches est modifiée, notamment :

Les contacts ne s’affichent plus dans la barre des tâches. Certaines icônes peuvent ne plus apparaître dans la barre d’état système des appareils mis à niveau, y compris les anciennes personnalisations. L’alignement au bas de l’écran est le seul emplacement autorisé. Les applications ne peuvent plus personnaliser les zones de la barre des tâches.

L'une des décisions qui pourraient être les plus surprenantes est la suppression de la fonction Chronologie, qui était autrefois la vedette des démos de Windows 10. Selon une note d'assistance sur la documentation du développeur de Microsoft pour la fonctionnalité, les utilisateurs de Windows 10 qui se connectent avec un compte Microsoft ne pourront plus télécharger de nouvelle activité dans Chronologie à partir de juillet 2021. Mais la fonctionnalité sera complètement obsolète avec la mise à jour Windows 11.



Microsoft note que certaines fonctionnalités similaires sont disponibles dans Microsoft Edge.

Le portefeuille est supprimé.

Si vous attendez la prise en charge de la barre des tâches latérale de Windows 11 avant de passer au dernier système d'exploitation, vous attendrez peut-être longtemps, selon une récente session Microsoft Ask Me Anything (AMA).Lorsque Windows 11 a été présenté la première fois, les modifications les plus controversées étaient le nouveau menu Démarrer placé au centre et la fonctionnalité réduite de la barre des tâches Windows. Par le passé, le menu Démarrer était aligné à gauche sur la barre des tâches et il était possible de déplacer la barre des tâches, de sorte qu'elle pouvait être épinglée en haut, sur les côtés et en bas de l'écran.Microsoft pense que proposer une barre mobile des tâches représente trop de travail pour trop peu d'utilisateurs. Voici comment Tali Roth, responsable produit de Windows Core Experiences chez Microsoft, explique la situation :« Quand il s'agit de quelque chose comme pouvoir déplacer la barre des tâches à différents endroits sur l'écran, il y a un certain nombre de défis qui accompagne ce développement. Lorsque vous pensez avoir la barre des tâches à droite ou à gauche, tout d'un coup, le reflow et le travail que toutes les applications doivent faire pour pouvoir comprendre l'environnement sont tout simplement énormes.« Et quand vous regardez les données, alors que nous savons qu'il y a un ensemble de personnes qui aiment vraiment ce fonctionnement, nous reconnaissons également que cet ensemble d'utilisateurs est vraiment petit par rapport à l'ensemble d'autres personnes qui demandent d'autres fonctionnalités. Donc, pour le moment, nous continuons à nous concentrer sur des choses qui sont plus réclamées.« C'est l'une de ces choses que nous continuons à examiner, et nous continuerons à chercher des commentaires, mais pour le moment nous n'avons pas de plan ou de date fixe pour quand nous développerons, ou si nous devrions réellement développer une barre des tâches latérale ».Vous pouvez regarder l'intégralité de la session AMA qui comprend la discussion sur cette fonctionnalité et la façon dont Microsoft décide quelles fonctionnalités ont été portées de Windows 10 vers Windows 11 sur cette vidéo :La logique derrière l'explication est facile à comprendre. Les passionnés de Windows constituent une communauté assez vocale mais relativement petite dans la base d'installation de Windows avec plus de 1,3 milliard d'appareils. Microsoft doit constamment trouver un équilibre entre la satisfaction de ses fans inconditionnels et le contrôle des priorités pour l'ensemble du public. Souvent, les décisions prises par Microsoft en faveur du plus grand groupe d'utilisateurs nuisent aux passionnés.Mais la chose amusante à propos de la barre des tâches est que le Feedback Hub vient directement s'opposer à ce que Tali Roth a dit. La possibilité de déplacer la barre des tâches est le commentaire le plus apprécié, avec plus de 17 600 pouces levés et 1 200 commentaires. À moins que Microsoft ne dispose d'un autre outil pour obtenir davantage de commentaires des utilisateurs « réguliers », vous pouvez dire qu'un grand nombre de clients Windows 11 souhaitent que Microsoft ramène la fonctionnalité manquante plus que tout le reste.Une autre fonctionnalité de la barre des tâches de Windows 10 manque également, à savoir la possibilité de dissocier les fenêtres ouvertes pour le même programme.Comme il est courant pour ces personnes d'avoir plusieurs instances de la même application ouvertes, qu'il s'agisse d'applications Bloc-notes ou Office, les combiner en une seule icône sur la barre des tâches leur prend trop de temps pour basculer entre plusieurs fenêtres. Pour cette raison, de nombreux utilisateurs de Windows 10 ont déclaré qu'ils ne passeraient pas à Windows 11 tant que la fonctionnalité ne serait pas restaurée.Rappelons que Microsoft avait confirmé en juillet que la barre des tâches de Windows 11 ne prendrait plus en charge le glisser-déposer pour se rétracter quelques semaines plus tard et accepter en novembre de restaurer l'option glisser-déposer pour la barre des tâches de Windows 11 Lors de la mise à niveau vers Windows 11 à partir de Windows 10, ou lors de l’installation d’une mise à jour de Windows 11, certaines fonctionnalités peuvent être abandonnées ou supprimées. Voici une petite liste :Sources : Microsoft AMA (vidéo dans le texte), Feedback Hub Vous est-il déjà arrivé de déplacer la barre de tâches sur Windows ?Que pensez-vous de la décision de Microsoft de la conserver fixe, du moins pour le moment ?La mobilité de la barre de tâches est-elle, selon vous, une propriété importante ? Dans quelle mesure ?