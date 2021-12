Dans le cadre de la refonte de Windows 11, Microsoft a introduit une nouvelle application Paramètres Windows, qui comprend également une pageremaniée. La pagevous permet de configurer le type de fichier par défaut pour vos apps, notamment le navigateur et le lecteur de musique. Pour les navigateurs, Microsoft a supprimé l'option permettant d'utiliser des navigateurs tiers pour tout.Actuellement, lorsque vous essayez de remplacer le navigateur par défaut par Chrome ou Firefox, vous devez modifier manuellement le type de fichier pour tous les formats possibles liés au Web. Cela inclut HTM, HTML, HTTP, HTTPS, SHTML, WEBP, SVG et même PDF. Si vous oubliez de cocher la case de toutes les options nécessaires, vous ne pourrez pas utiliser Chrome ou Firefox comme navigateur par défaut.Ce changement compliqué est apparu comme agaçant, les utilisateurs affirmant que Microsoft tente de forcer sa préférence. Après que les utilisateurs ont repéré le changement, Microsoft a également reçu un retour de bâton de la part de ses rivaux comme Google et Opera.Hiroshi Lockheimer, SVP chez Google, a déclaré que ce nouveau changement [de navigateur par défaut] venait de "". On est loin du "choix". Les responsables de Firefox ont également critiqué Microsoft pour avoir forcé "".Microsoft a confirmé par la suite que la société est à l'écoute des commentaires des consommateurs, et que des changements seront apportés pour façonner l'avenir du système d'exploitation.Heureusement, Microsoft a finalement décidé de revenir sur le paramètre compliqué du navigateur par défaut de Windows 11 dans une nouvelle mise à jour de l'aperçu.Dans Windows 11 Build 22509 , Microsoft a discrètement activé un nouveau bouton à bascule qui vous permet de modifier le paramètre du navigateur par défaut pour tous les formats de fichiers/connexions liés au Web, y compris HTTP et HTTPs.Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessus, il y a un nouveau bouton "Définir par défaut" sur la page des paramètres, ce qui devrait faciliter la définition de Chrome ou Firefox comme navigateur par défaut sur l'OS.Il convient de noter que Microsoft n'a pas encore annoncé officiellement cette nouvelle option de navigateur "définir par défaut" et l'on ne sait pas quand elle sera disponible pour les utilisateurs en dehors du programme bêta.Source : MicrosoftQu'en pensez-vous ?