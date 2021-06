Je suis le seul qui trouve abominable la mode que les nouveautés d'une version consiste à supprimer des fonctionnalités en masse ? On dirait que c'est ce que fait Microsoft dernièrement. Outre Windows ici, Skype est aussi un exemple criant, chaque nouvelle version enlève une fonctionnalité et on est censé sauter de joie devant tant de génie d'ingénierie logicielle. Je suis le seul qui trouve abominable la mode que les nouveautés d'une version consiste à supprimer des fonctionnalités en masse ? On dirait que c'est ce que fait Microsoft dernièrement. Outre Windows ici, Skype est aussi un exemple criant, chaque nouvelle version enlève une fonctionnalité et on est censé sauter de joie devant tant de génie d'ingénierie logicielle.

1 1

Est ce que tu as déjà dû maintenir un logiciel de plus de 10ans dans lequel rien n'a jamais enlevé mais on a toujours ajouter + maintenu l'existant ? Ca a un coût exorbitant sur le long terme.Personnellement les trucs où on se contente de toujours empiler et jamais rien "nettoyer" je pense pas pouvoir crier au "génie d’ingénierie logicielle", enfin plutôt au "génie de la gestion projet/direction". On pourrait dire la même chose d'une voiture dans laquelle une option n'est plus proposé dans la série d'après.