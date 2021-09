Alienware Desktop ;

Linux peine à s’imposer dans la filière des ordinateurs de bureau

Dell travaille également sur des outils pour aider les utilisateurs (consommateurs et clients commerciaux) à obtenir Windows 11 par le biais du processus de mise à niveau gratuite. Les clients commerciaux peuvent également acheter des PC avec « Windows 10 Pro préinstallé avec licence Windows 11 Pro incluse ». Cela permettra aux entreprises de passer à Windows 11 Pro lorsqu'il sera prêt. « Les clients qui achètent un PC Windows éligible sur Dell.com se verront désormais offrir une mise à niveau gratuite vers Windows 11 lorsqu'il sera disponible. Cela inclut les ordinateurs portables de jeu Dell XPS 13, Alienware x15, Alienware x17, et plus encore », a déclaré Dell dans un communiqué de presse. Dell a partagé une longue liste d’ordinateurs portables et de bureau qui seront testés pour la mise à niveau vers Windows 11 dès la sortie de ce système d'exploitation.Voici, ci-dessous, la liste des séries Dell pris en charge :En plus d’offrir le support de Windows 11, Dell offre également une page d'apprentissage de Windows 11 sur son Site officiel. Les utilisateurs de Windows peuvent télécharger l'application PC Health Check afin de vérifier si leur ordinateur répond aux exigences minimales pour exécuter Windows 11.L'industrie informatique d'aujourd'hui ne peut être imaginée sans Linux. Même-ci, il est clairement établi que Linux peine à s’imposer dans la filière des ordinateurs de bureau. La Fondation Linux consacre son temps et ses ressources à la normalisation et au soutien de la croissance et de l'adoption commerciale de Linux. Créée en 2000, l'organisation a réussi à faire participer de grands groupes technologiques comme Intel, AT&T, Google, IBM, Samsung, Huawei, Microsoft, VMWare au développement du noyau Linux. Ces entreprises versent également une somme importante à la Fondation Linux pour leur adhésion. Le travail de la Fondation Linux n’a pas manqué de porter des fruits et cela s’observe avec l’adoption sans cesse croissante des systèmes Linux. En août de cette année, l’équipe Elementary OS a annoncé la disponibilité de la version 6 avec la promesse d’une plus grande inclusion et accessibilité pour les utilisateurs issus d’autres univers logiciels (Windows, macOS, etc.)Pendant des années, la simple installation d'une distribution Linux était une tâche ardue. De nos jours, cependant, cela peut être plus rapide et plus facile que d'installer Windows. C’est en tout cas ce à quoi il faudra s’attendre avec la distribution Linux Elementary OS . Avec cette distribution par exemple, les petits fabricants d'équipement d'origine (OEM) ou organisations qui installent manuellement le système d'exploitation sur les appareils (plutôt que d'utiliser un serveur d'imagerie, par exemple) peuvent le faire rapidement et facilement, en éteignant l'appareil une fois installé et en l'envoyant directement à l'utilisateur.Cela signifie également que les OEM ou les organisations qui utilisent une approche basée sur l'image peuvent configurer une installation personnalisée du système d'exploitation (par exemple en installant tous les pilotes matériels supplémentaires), supprimer le compte OEM, et en faire une image ; une fois démarrée sur le matériel, l'installation initiale fonctionnera pour un nouvel utilisateur comme sur une nouvelle installation standard. Il existe également des fabricants et vendeurs d’ordinateurs de bureau livrés avec Linux. System76 est l’un des fabricants et vendeurs d’ordinateurs portables, de bureau et des serveurs exécutant un système d’exploitation basé sur Linux. System76 a annoncé cette semaine la sortie de l’ordinateur portable System 76 Pangolin équipé de processeurs mobiles AMD Ryzen est disponible.Lenovo, entreprise chinoise fabriquant principalement des ordinateurs et serveurs informatiques, certifie également certains produits avec un sous-ensemble limité de configurations matérielles pour les utilisateurs qui déploient Linux sur un ordinateur de bureau ou un poste de travail mobile. L’entreprise offre cette certification à plusieurs modèles d’ordinateurs grand public ThinkPad X, X1, L et T : ThinkPad X13 (Intel et AMD) ; ThinkPad X13 Yoga ; ThinkPad X1 Extreme Gen 3 ; ThinkPad X1 Carbon Gen 8 ; ThinkPad X1 Yoga Gen 5 ; ThinkPad L14 ; ThinkPad L15 ; ThinkPad T14 (Intel et AMD) ; ThinkPad T14s (Intel et AMD) ; ThinkPad T15p ; ThinkPad T15. Les ordinateurs de la série L viendront préinstallés avec Ubuntu 18.04. Ceux des séries X et X1 sortiront des maisons Lenovo avec Ubuntu 20.04 LTS préinstallé.Source : Dell Quel est votre avis sur la promesse de Dell d'apporter le support sur Windows 11 ?Selon vous, que peut faire la fondation Linux pour rattraper son retard sur Microsoft ?Windows 11 : Microsoft annonce un déploiement progressif de son système d'exploitation à partir du 5 octobre, il n'inclura pas la prise en charge des applications Android au lancement