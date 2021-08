Un nouvelle identité sonore et nouveau design épuré pour un usage simple et fluide de son appareil, en toute tranquillité, sur PC comme sur tablette. Un bouton « Démarrer » centré pour accéder rapidement à tout ce dont vous avez besoin, en un clic. Grâce à la puissance du Cloud et de Microsoft 365, les documents récents seront affichés quels que soient la plateforme ou l’appareil. De nouvelles fonctions « Ancrage de Disposition », « Ancrage de Groupes » et « Bureaux »pour vous aider à travailler en multitâches tout en optimisant l’espace disponible à l’écran. Microsoft Teams est directement intégré à la barre des tâches pour vous connecter plus rapidement à vos proches et à vos collègues. Les Widgets vous rapprochent de l’actualité et de l’information qui comptent pour vous. Windows 11 permet la meilleure expérience gaming jamais proposée sur PC en intégrant les dernières technologies disponibles comme DirectX 12 Ultimate, le DirectStorageou encore l’Auto HDR. Avec le Xbox Game Pass pour PC et le Xbox Game Pass Ultimate, vous avez également accès facilement à plus de 100 jeux PC à un prix attractif. Un Microsoft Store repensé pour visionner des contenus, créer, jouer, travailler et apprendre plus rapidement et en toute sécurité. Microsoft Store bénéficie d'un tout nouveau design facilitant la recherche et la découverte de vos applications, jeux, émissions et films préférés dans un emplacement de confiance. Nous sommes impatients de poursuivre notre voyage pour apporter des applications Android à Windows 11 et au Microsoft Store grâce à notre collaboration avec Amazon et Intel ; cela commencera par une préversion pour Windows Insiders au cours des prochains mois. Un Windows plus inclusif que jamais avec des améliorations qui ont été conçues pour et par des personnes en situation de handicap. Un Windows créateur d’opportunités pour les développeurs et les éditeurs de logiciels indépendants en leur permettant d’intégrer leurs applications au Windows Store. Nous ouvrons le Store pour permettre à davantage de développeurs et de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) d'apporter leurs applications au Store, en améliorant le développement d'applications natives et Web avec de nouveaux outils de développement, et en vous permettant de rafraîchir plus facilement l'apparence de tous nos conceptions et expériences d'applications. Des expériences de frappe et d’écriture optimisées pour plus d’efficacité et de fluidité avec le tactile, le stylet et la saisie vocale. Une nouvelle version conçue pour le travail hybride tout en protégeant vos données et ce, sur tous les appareils. Windows 11 est le système d'exploitation pour le travail hybride, offrant de nouvelles expériences qui fonctionnent comme vous travaillez, sont sécurisées par conception et faciles et familières à déployer et à gérer pour le service informatique. Les entreprises peuvent également tester Windows 11 en avant-première dès aujourd'hui dans Azure Virtual Desktop, ou en disponibilité générale en expérimentant Windows 11 dans le nouveau Windows 365.

Windows 11 a été officiellement annoncé le 24 juin et des indices ont filtré quant à la date de disponibilité générale du système d'exploitation, laissant penser à une sortie pour octobre 2021.Par exemple, dans les notes de version du pilote DCH GPU 30.0.100.9684, Intel a clairement fait référence à Windows 11 comme « Mise à jour d'octobre 2021 – version 21H2 » . Comme vous le savez probablement, les versions de Windows sont étiquetées « AAMM », où AA représente l'année au format à deux chiffres et MM représente le mois de la version attendue.Puis ce fut au tour d'une division Windows Hardware Compatibility Program. Les « soumissions de pilotes matériels » sont un document de référence que Microsoft utilise pour donner aux OEM une date limite pour les soumissions de pilotes afin qu'ils ne retardent pas le lancement de mises à jour de pilotes importantes qui pourraient provoquer une instabilité après la publication d'une grande mise à jour Windows. Selon le document, les OEM sont désormais tenus de soumettre leurs pilotes finaux pour Windows 11 version 21H2 d'ici la fin septembre, afin que l'entreprise ait suffisamment de temps pour les inclure dans Windows Update pour Windows 11.Plus précisément, Microsoft a annoncé une date limite pour les OEM pour soumettre des pilotes du 24 septembre 2021, en déclarant :« Les systèmes basés sur Windows 11, version 21H2 peuvent être livrés avec des pilotes qui ont atteint la compatibilité avec Windows 10, version 2004 jusqu’au 24 septembre 2021.« Les partenaires cherchant à assurer la compatibilité des systèmes livrés avec Windows 11, version 21H2 Release peuvent installer en usine des pilotes pour les composants ayant atteint la compatibilité avec Windows 10, version 2004 jusqu’au 24 septembre 2021.« L’errata 81316 est disponible pour filtrer l’échec "Vérification du logo système" observé lors du test de systèmes basés sur Windows 11, version 21H2 avec des pilotes qualifiés Windows 10, version 2004. Pour postuler, téléchargez le dernier package de filtre d’errata ».Cette fois-ci, Microsoft a officiellement annoncé que le déploiement va se faire à compter du 5 octobre :« Afin d’offrir une expérience optimale aux utilisateurs, la mise à jour gratuite de Windows 11 s’effectuera progressivement à partir du 5 octobre avec pour objectif que l’ensemble des PC éligibles disposent de la mise à jour gratuite d’ici à la mi-2022. Les appareils éligibles les plus récents seront les premiers à en bénéficier, suivis des appareils d’ores et déjà commercialisés en fonction de leurs capacités matérielles, de leur ancienneté et d’autres facteurs ayant une incidence sur la mise à jour. Avec nos partenaires Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung et nos appareils Surface, nous avons fait en sorte que la majorité des PC disponibles sur le marché soient prêts pour Windows 11 et ce, pour une large gamme d’appareils et de prix.« Si vous disposez d’un PC Windows 10 éligible, Windows Update vous informera de sa disponibilité. Vous pouvez également vérifier si Windows 11 est prêt pour votre appareil en allant dans Paramètres > Windows Update et en sélectionnant "Vérifier les mises à jour" ».L'entreprise en a profité pour donner 11 raisons qui, selon elle, pourrait inciter à passer à la nouvelle version :Microsoft ne fournira pas de support pour les applications Android sur Windows 11 à temps pour le lancement du système d'exploitation le 5 octobre. Alors que les applications Android fonctionnant sur Windows 11 sont l'une des grandes nouvelles fonctionnalités du système d'exploitation, Microsoft ne commencera à offrir une préversion de cette fonctionnalité que dans les mois à venir.« Nous sommes impatients de poursuivre notre voyage pour apporter des applications Android à Windows 11 et au Microsoft Store grâce à notre collaboration avec Amazon et Intel ; cela commencera par un aperçu pour Windows Insiders au cours des prochains mois », déclare Aaron Woodman, directeur général du marketing Windows chez Microsoft.Cela signifie probablement que les applications Android n'arriveront pas sur Windows 11 avant 2022, car Microsoft teste d'abord la fonctionnalité avec Windows Insiders avant de la déployer généralement des mois plus tard. Bien que les applications Android ne soient pas là le premier jour, Windows 11 inclura toujours l'intégration promise de Microsoft Teams, un nouveau design avec un menu Démarrer mis à jour, des groupes, des bureaux pour un multitâche amélioré et une application Microsoft Store grandement améliorée.De plus, Microsoft a fait une mise à jour de l’application PC Health Check pour vérifier la compatibilité de votre PC avec Windows 11 :« Nous avons également fait évoluer l’outil PC Health Check – Contrôle d’intégrité du PC Windows – permettant de vérifier l’éligibilité d’un PC à Windows 11. La liste des processeurs 64 bits compatibles a été élargie aux processeurs Intel Core X et Xeon W, ainsi que certains appareils équipés de l’Intel Core 7820HQ. Son interface simplifiée fournit des informations matérielles comme la RAM, le type de stockage, le nombre d’années d’utilisation ou encore la date de la dernière vérification de mise à jour de Windows.« Si votre PC n’est pas compatible, PC Health Check vous indiquera les éléments qui doivent être changés ou modifiés pour profiter de Windows 11 ».Source : blog Windows