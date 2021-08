Les demandes les plus recherchées dans Windows 11

Bien que Microsoft ait déclaré qu'elle prendrait en compte certaines de ces suggestions, de nombreuses personnes craignent que leurs demandes soient ignorées et qu'elles se retrouvent avec des fonctionnalités pires que celles auxquelles elles étaient habituées. Ceci d’autant plus que le semaine dernière, Microsoft a supprimé tous les commentaires sur une vidéo très critiquée de la mise à jour de Windows 11 pour essayer de contrôler les utilisateurs mécontents des exigences matérielles du nouvel OS.Cette décision a attisé encore plus la colère des utilisateurs, car tout le monde a désormais l'impression que les avis et les critiques sur le futur système d'exploitation n'ont plus d'importance. Les utilisateurs de Windows semblent désormais convaincus que la configuration requise pour Windows 11 n'est qu'un autre moyen astucieux de vendre davantage de nouveaux appareils. Voici, ci-dessous, les fonctionnalités et les changements les plus demandés par les utilisateurs dans Windows 11 à travers les rapports des retours utilisateurs.Voici, compilé ci-dessous, les modifications de fonctionnalités ou les suggestions les plus demandées dans le Hub de commentaires de Windows 11. « Ramener la possibilité de déplacer la barre des tâches en haut et sur les côtés de l'écran sur Windows 11 ». Le menu de démarrage de Windows 11 comprend maintenant une nouvelle sectionqui prend pas mal de surface qui pourrait être utilisée pour afficher plus d'icônes épinglées ou même des applications couramment utilisées.Avec Windows 11, l’utilisateur ne peut avoir la barre latérale qu'en bas, mais il peut ajuster le menu Démarrer, pour qu'il soit centré ou à gauche. La réponse de Microsoft à cette demande de fonctionnalité est la suivante : « nous continuerons à faire évoluer Windows 11 et ses fonctionnalités en nous basant sur des commentaires comme celui-ci, alors merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous donner votre avis ! »« J'aimerais pouvoir désactiver la section Recommandé dans le menu Démarrer et faire disparaître toute la zone dans Windows 11 », demande utilisateur. Avec 8 463 votes positifs, la possibilité de supprimer complètement cette section est le deuxième changement le plus souhaité par les utilisateurs dans Windows 11. « Il est actuellement possible de masquer le contenu, si vous craignez qu'il ne s'affiche. Pour ce faire, allez danset désactivez l'option Afficher les applications récemment ajoutées et/ou l'option Afficher les éléments récemment ouverts dans Démarrer, Listes de raccourcis et Explorateur de fichiers », indique Microsoft. Microsoft devrait lancer Windows 11 dans le courant du mois d'octobre. Les membres du programme Insider ont déjà pu tester des versions préliminaires du système d'exploitation.Cependant, l'un des principaux problèmes posés par le nouveau système d'exploitation de Microsoft est que la configuration système officielle exige que l'on ait une puce TPM (Trusted Platform Module) 2.0 pour être en mesure de l'exécuter. La troisième fonctionnalité la plus demandée dans Windows 11, avec 7 580 votes positifs, est le retour de l'option de menu contextuel du Gestionnaire de tâches qui apparaissait lorsque vous cliquiez avec le bouton droit de la souris sur la barre des tâches. Dans les versions précédentes de Windows, un clic droit sur la barre des tâches ouvrait un menu contextuel qui permettait de configurer rapidement divers paramètres concernant le bureau et la barre des tâches de Windows, ainsi qu'un lien rapide pour lancer le gestionnaire des tâches de Windows.Microsoft a supprimé cette fonctionnalité dans Windows 11, et seule l'options'affiche désormais lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre des tâches. La réponse de Microsoft à cette demande de fonctionnalité est la suivante : « Merci beaucoup de nous avoir fait part de vos commentaires. Nous continuerons à utiliser vos commentaires pour guider l'avenir de fonctionnalités comme celle-ci. Actuellement, sous Windows 11, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bouton du menu Démarrer pour ouvrir rapidement le Gestionnaire des tâches. En outre, vous pouvez également appuyer sur les touchespour ouvrir directement le Gestionnaire des tâches ».Jusqu'à présent, Microsoft n'a pas dit grand-chose sur la date de sortie de Windows 11 à part indiquer qu'il serait prêt pour les fêtes de fin d'année. Cela dit, il semble que la seule façon de mettre la main sur la version RTM cette année sera d'acheter un nouvel ordinateur avec celui-ci préinstallé ; toute personne cherchant à passer de Windows 10 à Windows 11 devra attendre l'année prochaine.Notons tout de même que des indices ont déjà laissé supposer que Windows 11 serait disponible pour octobre 2021 . Ou du moins c'est le plan actuel. Selon les teasers publiés par Microsoft, une liste de produits de Walmart et de nouvelles notes de version publiées par Intel, Windows 11 sera très probablement lancé en octobre, peut-être au cours de la troisième ou de la quatrième semaine du mois. Dans les notes de version du pilote DCH GPU 30.0.100.9684, Intel a clairement fait référence à Windows 11 comme « Mise à jour d'octobre 2021 – version 21H2 ». Comme vous le savez probablement, les versions de Windows sont étiquetées « AAMM », où AA représente l'année au format à deux chiffres et MM représente le mois de la version attendue.En dépit de tous ces préoccupations des utilisateurs qui seront très certainement prises en compte par Microsoft, Windows 11 est annoncé avec de nombreuses améliorations et fonctionnalités nouvelles. Avec ce système d’exploitation, Microsoft facilite l'installation du sous-système Windows pour Linux dans Windows 11 et effectue un rétroportage de cette fonctionnalité dans Windows 10 à partir de la version 2004. Le sous-système Windows pour Linux a énormément évolué au fil des ans, et avec WSL2, les choses sont devenues vraiment impressionnantes. Mais pour profiter de tout ce que le WSL2 a à offrir, l’utilisateur doit l'avoir installé, et c'est quelque chose que Microsoft a reconnu comme étant inutilement compliqué. L'entreprise a donc fait quelque chose. Dans les dernières Preview Windows 11 et Windows 10, l’utilisateur n’a plus pas besoin de parcourir des cercles sans fin pour installer WSL2 ; une seule commande suffit désormais :WSL 2 inclut donc un véritable noyau Linux qui permet d’exécuter davantage de logiciels Linux sous Windows et offrant de meilleures performances que WSL 1. WSL 2 utilise les fonctionnalitéspour créer une machine virtuelle légère avec un noyau Linux minimal. Il faut s’attendre à une meilleure compatibilité avec les logiciels Linux, y compris la prise en charge de Docker, et « une augmentation spectaculaire des performances du système de fichiers ». Lorsque Microsoft a publié la première version préliminaire de Windows 11, elle a également publié une application appeléequi permet aux utilisateurs de vérifier si leur matériel est compatible.Selon les statistiques publiées par AdDuplex le mois dernier, Windows 11 compte déjà plus d'installations que vous ne le pensez . Les statistiques publiées par AdDuplex suggèrent un intérêt grandissant pour la nouvelle version du système d'exploitation. Windows 11 n’a même pas été officiellement publié, mais il est déjà installé sur un nombre surprenant de PC. Le niveau d’intérêt pour la dernière version du système d’exploitation de Microsoft est tel qu’un grand nombre de personnes profitent du programme Windows Insider pour essayer les versions préliminaires avant le lancement. Les derniers chiffres d’utilisation de Windows d’AdDuplex incluent Windows 11, et ils constituent une lecture intéressante.Les chiffres indiquent que Windows 11 est installé sur plus de systèmes que prévu à ce stade précoce du jeu : près de 1 %. AdDuplex a utilisé les informations d’environ 60 000 PC, collectant les données d’environ 5 000 applications qui utilisent AdDuplex SDK version 2 et supérieure pour générer les statistiques. La société sélectionne les faits saillants suivants du dernier lot de chiffres : « Plus de 26 % des PC exécutent la mise à jour 21H1 de Windows et 0,9 % sont déjà sous Windows 11 ».Que pensez-vous des exigences des utilisateurs Windows ?Quel est votre avis sur Windows 11 ?Microsoft facilite l'installation du sous-système Windows pour Linux dans Windows 11. Que pensez-vous de cette fonctionnalité ?