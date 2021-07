Microsoft confirme en quelque sorte la sortie de Windows 11 RTM (Release To Manufacture) pour octobre

Démarrer : Démarrer met tout ce dont vous avez besoin sur votre PC au centre avec un ensemble d'applications épinglées et une section «*Recommandé*» alimentée par le cloud qui affiche vos fichiers récemment ouverts à partir de votre PC et sur vos appareils comme votre smartphone avec OneDrive.

Barre des tâches : la barre des tâches est également centrée avec de belles nouvelles animations. Essayez d'épingler, de lancer, de changer, de réduire et de réorganiser vos applications sur la barre des tâches pour voir les belles nouvelles animations.

Centre de notifications et paramètres rapides : le coin inférieur droit de la barre des tâches comporte un bouton pour le centre de notifications (WIN + N) et les paramètres rapides (WIN + A). Le centre de notifications abrite toutes vos notifications dans le système d'exploitation et une vue du calendrier d'un mois complet. Les paramètres rapides vous permettent de gérer rapidement et facilement les paramètres courants du PC, tels que le volume, la luminosité, le Wi-Fi, le Bluetooth et Focus Assist. Directement au-dessus de vos paramètres rapides, vous verrez des commandes de lecture multimédia lors de la lecture de musique ou de vidéos dans Microsoft Edge ou en streaming de musique dans des applications comme Spotify.

Explorateur de fichiers : Microsoft a modernisé l'explorateur de fichiers avec un look épuré et une toute nouvelle barre de commandes. Il a également introduit des menus contextuels lors d'un clic droit dans l'explorateur de fichiers ou sur votre bureau. Les développeurs d'applications pourront étendre les nouveaux menus contextuels. Microsoft travaille à publier prochainement une documentation pour les développeurs d'applications sur la façon de procéder avec leurs applications.

Thèmes : en plus des tout nouveaux thèmes par défaut pour Windows 11 pour les modes sombre et clair, il comprend également quatre thèmes supplémentaires pour vous permettre de personnaliser Windows au mieux. Tous les nouveaux thèmes ont été conçus pour compléter la barre des tâches centrée. Microsoft a également ajouté de nouveaux thèmes de contraste pour les personnes malvoyantes, comme la sensibilité à la lumière. Pour changer de thème, faites un clic droit sur votre bureau et choisissez "Personnaliser".

Sons : les sons de Windows 11 ont été conçus pour être plus légers et plus atmosphériques. Ils sont également légèrement différents selon que votre thème Windows est en mode sombre ou en mode clair. Le son de démarrage pour Windows fait également son retour dans lequel vous entendrez lorsque votre PC démarre à l'écran de verrouillage et est prêt à vous connecter.

Widgets : ils vous rapprochent des informations que vous souhaitez et dont vous avez besoin. Cliquez simplement sur l'icône des widgets dans la barre des tâches, balayez depuis la gauche à l'aide du toucher, ou appuyez sur WIN + W sur votre clavier, et vos widgets glissent de la gauche sur votre bureau.

Snap layout : passez simplement votre souris sur le bouton Agrandir d'une fenêtre pour voir les dispositions disponibles, puis cliquez sur une zone pour accrocher la fenêtre. Vous serez ensuite guidé pour aligner les fenêtres sur le reste des zones de la mise en page avec l'aide à l'accrochage guidé. Pour les écrans plus petits, un ensemble de 4 mises en page instantanées vous sera proposé. Vous pouvez également appeler le menu volant des mises en page d'accrochage avec le raccourci clavier WIN + Z.

Groupes de capture : les groupes de capture sont un moyen de revenir facilement à vos fenêtres capturées. Pour l'essayer, assemblez au moins 2 fenêtres d'applications sur votre écran. Survolez l'une de ces applications ouvertes dans la barre des tâches pour trouver le groupe d'instantanés et cliquez pour revenir rapidement en arrière.

Bureaux : accédez à vos bureaux via la vue des tâches (WIN + Tab) dans la barre des tâches. Vous pouvez réorganiser et personnaliser les arrière-plans pour chacun de vos bureaux. Vous pouvez également passer la souris sur la vue des tâches dans la barre des tâches pour un accès rapide à vos bureaux existants ou pour en créer un nouveau*!

Taux de rafraîchissement dynamique*: le taux de rafraîchissement dynamique permet à votre PC d'augmenter automatiquement le taux de rafraîchissement lorsque vous écrivez ou faites défiler (ce qui signifie que vous obtiendrez une expérience plus fluide) et de le réduire lorsque vous n'en avez pas besoin afin que votre ordinateur portable puisse économiser de l'énergie. Vous pouvez l'essayer sur votre ordinateur portable via Paramètres > Système > Affichage > Affichage avancé, et sous "Choisir une fréquence de rafraîchissement", sélectionnez une fréquence de rafraîchissement "Dynamique". Le mécanisme est en cours de déploiement pour certains ordinateurs portables exécutant les dernières versions de Windows 11 Insider Preview et seuls les ordinateurs portables dotés du matériel d'affichage et du pilote graphique appropriés auront la fonctionnalité disponible.

Windows 11 n'a même pas été officiellement publié, mais il est déjà installé sur un nombre surprenant de PC.Le niveau d'intérêt pour la dernière version du système d'exploitation de Microsoft est tel qu'un grand nombre de personnes profitent du programme Windows Insider pour essayer les versions préliminaires avant le lancement. Les derniers chiffres d'utilisation de Windows d'AdDuplex incluent Windows 11, et ils constituent une lecture intéressante.Les chiffres proviennent d'une enquête auprès d'utilisateurs d'ordinateurs il y a quelques jours à peine, le 26 juillet. Ils montrent que Windows 11 est installé sur plus de systèmes que prévu à ce stade précoce du jeu : près de 1%.AdDuplex a utilisé les informations d'environ 60 000 PC, collectant les données d'environ 5 000 applications qui utilisent AdDuplex SDK version 2 et supérieure pour générer les statistiques. La société sélectionne les faits saillants suivants du dernier lot de chiffres*:« Plus de 26 % des PC exécutent la mise à jour 21H1 de Windows et 0,9 % sont déjà sous Windows 11 ».Bien qu'un peu moins de 1% puisse sembler peu, en particulier compte tenu de la taille relativement petite de l'échantillon, cela reste assez impressionnant pour un système d'exploitation qui n'a même pas été lancé. Les chiffres sont d'autant plus impressionnants avec la nouvelle configuration système requise que Microsoft a mise en place pour Windows 11. Rappelons tout de même que Microsoft a renoncé à ses nouvelles exigences matérielles pendant la phase de prévisualisation de Windows 11, mais l'éditeur prévoit d'appliquer ces nouvelles restrictions au lancement.Windows 11 a été officiellement annoncé le 24 juin, mais la société n'a pas révélé quand le système d'exploitation sera disponible pour les utilisateurs ne faisant pas partie du programme Windows Insider.De plus en plus d'indices suggèrent que Windows 11 devrait être lancé en octobre 2021. Ou du moins c'est le plan actuel. Selon les teasers publiés par Microsoft, une liste de produits de Walmart et de nouvelles notes de version publiées par Intel, Windows 11 sera très probablement lancé en octobre, peut-être au cours de la troisième ou de la quatrième semaine du mois.Dans les notes de version du pilote DCH GPU 30.0.100.9684, Intel a clairement fait référence à Windows 11 comme « Mise à jour d'octobre 2021 – version 21H2 ». Comme vous le savez probablement, les versions de Windows sont étiquetées « AAMM », où AA représente l'année au format à deux chiffres et MM représente le mois de la version attendue.Cette fois-ci, l'indice nous vient de Microsoft, plus précisément de sa division Windows Hardware Compatibility Program. Microsoft a annoncé une date limite pour les OEM pour soumettre des pilotes du 24 septembre 2021, en déclarant :« Les systèmes basés sur Windows 11, version 21H2 peuvent être livrés avec des pilotes qui ont atteint la compatibilité avec Windows 10, version 2004 jusqu'au 24 septembre 2021.« Les partenaires cherchant à assurer la compatibilité des systèmes livrés avec Windows 11, version 21H2 Release peuvent installer en usine des pilotes pour les composants ayant atteint la compatibilité avec Windows 10, version 2004 jusqu'au 24 septembre 2021.« L'errata 81316 est disponible pour filtrer l'échec "Vérification du logo système" observé lors du test de systèmes basés sur Windows 11, version 21H2 avec des pilotes qualifiés Windows 10, version 2004. Pour postuler, téléchargez le dernier package de filtre d'errata ».Publier le système d'exploitation en octobre, c'est à dire dans seulement trois mois, peut sembler quelque peu prématuré pour un système d'exploitation nouvellement dévoilé, mais les utilisateurs de Windows 11 signalent que le système d'exploitation est étonnamment stable et semblent ne pas rencontrer de problèmes majeurs. Néanmoins, cette sortie peut être tributaire de ce que Microsoft va rajouter au système d'exploitation d'ici là.Rappelons que lorsque Microsoft a présenté la première Preview de Windows 11, il y avait des éléments qui n'étaient pas proposés aux Insiders.Voici quelques-uns des changements qui étaient disponibles avec la première Preview :Sources : rapport AdDuplex