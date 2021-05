Adobe Flash Player ne sera plus pris en charge le 31 décembre 2020.

L'application de cette mise à jour supprimera Adobe Flash Player de votre appareil Windows.

Une fois cette mise à jour appliquée, cette mise à jour ne peut pas être désinstallée.

Nous publions cette mise à jour de suppression avant la fin du support pour aider les clients à tester et à valider leurs environnements pour tout impact qui pourrait survenir par la suppression d'Adobe Flash Player. De plus, si une autre mise à jour de sécurité pour Adobe Flash Player est publiée, les clients qui utilisent cette mise à jour de suppression se verront toujours proposer la mise à jour de sécurité.

En juin 2017, Adobe a donné sa feuille de route concernant son plug-in à succès Flash qui a fait les beaux jours de l’interactivité sur le web : « Adobe envisage de mettre fin à la vie Flash. Plus précisément, nous arrêterons la mise à jour et la distribution de Flash Player à la fin de 2020 et encouragerons les créateurs de contenus à migrer tout contenu Flash existant vers ces nouveaux formats ouverts ».Adobe a expliqué ce choix par le fait que depuis des années l'entreprise a joué « un rôle de premier plan dans l’avancement de l’interactivité et du contenu créatif — de la vidéo, des jeux et plus encore — sur le Web » avec son plug-in Flash. « Lorsqu’un format n’existait pas, nous l’avons inventé — par exemple avec Flash et Shockwave. Et au fil du temps, au fur et à mesure que le web a évolué, ces nouveaux formats ont été adoptés par la communauté, et dans certains cas ils ont servi de base aux standards ouverts et sont devenus une partie essentielle du Web ».« Mais étant donné des standards ouverts comme HTML5, WebGL et WebAssembly ont mûri au cours des dernières années, la plupart [de ces standards] offrent maintenant plusieurs possibilités et fonctionnalités que les plug-ins ont lancées et sont devenues une alternative viable pour le contenu sur le Web. Au fil du temps, nous avons vu les applications d’aide évoluer pour devenir des plug-ins, et plus récemment, plusieurs de ces fonctionnalités de plug-ins ont été incorporées dans des standards Web ouverts. Aujourd’hui, la plupart des fournisseurs de navigateurs intègrent directement dans les navigateurs des fonctionnalités qui étaient fournies uniquement par les plug-ins et rendent les plug-ins obsolètes ». En conséquence, Adobe s’est résolu à abandonner la continuité de son plug-in Flash ».Bien entendu, cette annonce ne s’est pas faite de façon unilatérale puisque des éditeurs de navigateurs ont fait des annonces relatives à ce sujet. Par exemple, Google a expliqué que « Chrome continuera à éliminer Flash au cours des prochaines années, d’abord en demandant votre permission pour exécuter Flash dans plus de situations et finalement en le désactivant par défaut. Nous supprimerons complètement Flash de Chrome vers la fin de 2020. »En octobre 2020, Microsoft a déployé une mise à jour facultative de suppression d'Adobe Flash Player qui s'applique à : Windows 10 version 1909 (toutes les éditions), Windows 10 version 1903 (toutes les éditions), Windows Server 2019 (toutes les éditions), Windows 10 version 1809 (toutes les éditions), Windows Server version 1809, Windows 10 version 1803 (toutes les éditions), Windows Server version 1803, Windows 10 version 1709 (toutes les éditions), Windows Server version 1709, Windows 10 version 1703 (toutes les éditions), Windows Server 2016, Windows 10 version 1607 (toutes les éditions), Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, Windows 8.1, Windows Server 2012.Dans un billet sur son support technique, Microsoft a expliqué :En juillet, Microsoft va aller encore plus loin : KB4577586, la mise à jour pour la suppression d'Adobe Flash Player, deviendra obligatoire pour toutes les versions de Windows 10.La mise à jour en question ne supprimera pas les installations tierces du lecteur Flash, uniquement les versions qui ont été fournies avec Windows lui-même. Le changement semble peu susceptible d'avoir un impact significatif sur la plupart des gens – Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox et Apple Safari ont chacun mis fin à la prise en charge de Flash au 1janvier 2021.Bien qu'Internet Explorer 11 (et le mode IE dans Microsoft Edge) prenne en charge l'installation directe des lecteurs Flash téléchargés en tant que plug-in, Adobe Flash Player lui-même possède un « kill-switch » intégré qui lui fait refuser la lecture du contenu Flash si la date du système est postérieure au 12 janvier 2021.En plus de toutes les versions de Windows 10, KB4577586 est disponible et sera installé en tant que mise à jour de sécurité sur Windows 8.1, Windows Server 2012 et Windows Embedded 8 Standard.En juin 2020, Adobe a confirmé qu'il va cesser de distribuer et de mettre à jour Flash Player après le 31 décembre 2020. Adobe va continuer de publier des correctifs de sécurité Flash Player réguliers, de maintenir la compatibilité du système d'exploitation et du navigateur, et d'ajouter des fonctionnalités et des capacités déterminées par Adobe jusqu'à la fin de 2020. Depuis le 31 décembre, Adobe a supprimé les pages de téléchargement de Flash Player de son site et le contenu Flash ne peut plus être exécuté dans Adobe Flash Player.Adobe recommande toujours d'utiliser les logiciels les plus récents, pris en charge et à jour. Les clients ne doivent pas utiliser Flash Player après la date de fin de vie, car il ne sera pas pris en charge par Adobe. L'entreprise a expliqué que toute autre version de Flash Player disponible en téléchargement sur un site Web tiers n’est pas autorisée par Adobe. Les téléchargements non autorisés sont une source courante de logiciels malveillants et de virus. Adobe a rappelé ne pas être responsable des versions non autorisées de Flash Player, précisant que l'utilisation par les clients de ces versions est entièrement à leurs propres risques.Source : Microsoft Que pensez-vous de cette décision ?Disposez-vous encore de jeux Flash ou d'une réserve de fichiers .SWF ?Faites-vous faire tourner Flash sur une machine virtuelle ?Que pensez-vous des standards ouverts comme HTML5, WebGL et WebAssembly ?