La barre des tâches de Windows est restée inchangée pendant des années, et peu de gens s'en plaindraient. Cependant, Microsoft a travaillé sur un grand changement que les utilisateurs inscrits au programme Windows Insiders ont pu tester au cours des derniers mois, et qui a finalement commencé à être déployé à tous les utilisateurs ce 23 avril, bien que cela puisse prendre un certain temps avant que vous ne l'obteniez. La nouvelle fonction "Actualités et centres d'intérêt" de la barre des tâches permet d'afficher en un clin d'œil un contenu mis à jour tout au long de la journée.Le mini-flux de contenu n'apparaît que lorsque vous activez le widget, et il peut être entièrement personnalisé avec les dernières nouvelles sportives, les gros titres et les informations météorologiques. L'entreprise utilise son réseau Microsoft News pour présenter des informations et du contenu provenant de plus de 4 500 sources, et la société utilisera l'intelligence artificielle pour savoir quelles informations sont pertinentes pour vous lorsque vous renvoyez ou aimez des articles dans le flux. Si vous ne voulez pas de ce nouveau widget, alors il est facile à désactiver, ou vous pouvez simplement garder les informations météorologiques apparaissant dans la barre des tâches. Il est disponible dans un premier temps pour les participants à l'aperçu de la mise à jour cumulative d'avril 2021 pour Windows 10.Microsoft a annoncé qu'une disponibilité plus large aura lieu dans les prochaines semaines lorsque la mise à jour de sécurité de Windows de mai commencera à être déployée. Dans le passé, les nouvelles fonctionnalités de Windows apparaissent généralement dans le cadre d'une nouvelle version de Windows 10, mais la société ajoute cette nouvelle fonctionnalité aux versions de Windows livrées il y a plus d'un an. Ainsi, Microsoft ajoute la fonctionnalité dans Windows 21H1, qui sortira le mois prochain, 20H2 et 2004, tous deux sortis au cours de 2020, et 1909, sorti à l'automne 2019.Si vous ne voyez pas le widget de la barre des tâches immédiatement, vous devrez attendre que l'aperçu de la mise à jour cumulative optionnelle soit disponible pour la version de Windows 10 que vous exécutez. La dernière version, Windows 10 20H2 ne dispose pas encore du correctif nécessaire, de sorte que la grande majorité des utilisateurs de Windows 10 ne verront pas encore le nouveau widget. Mais le widget de la barre des tâches est actuellement disponible sur la version 1909 si vous installez l'aperçu KB5001396.Selon Microsoft, l'objectif de ce widget est de permettre aux utilisateurs d'accéder rapidement aux informations qu'ils doivent normalement trouver manuellement. « Qu'il s'agisse de la météo actuelle, des dernières nouvelles ou des classements sportifs à jour. La fonction "Actualités et centres d'intérêt" vous permet d'accéder en un seul clic à toutes ces informations, directement depuis la barre des tâches et grâce au site Web MSN de Microsoft », a déclaré l'entreprise. Cependant, si certains semblent enthousiastes à l'idée de voir cette fonctionnalité débarquée sur Windows 10, d'autres n'y voient aucun intérêt.Dans le premier lot, les utilisateurs partagent l'avis de Microsoft estimant que ce widget leur évitera d'ouvrir obligatoirement un navigateur pour obtenir des fashs infos. « Il n'y a aucune raison pour que j'arrête ce que je suis en train de faire pour ouvrir une fenêtre de navigateur afin de voir les gros titres, quelques informations météorologiques et le cours des actions si je peux tout obtenir ici », a écrit un utilisateur.Un autre a écrit : « Si cela ressemble à Google et à Google News, qui non seulement regroupe les informations locales, nationales et internationales, mais aussi les intérêts spéciaux pondérés, les résultats sportifs et les mises à jour en direct de certaines informations d'actualité. Je serai très heureux ». Pour les moins enthousiastes, « le nouveau widget de la barre des tâches n'améliore en rien la productivité sur Windows 10 et se présente comme une source de revenus pour Microsoft, car il affichera des actualités relayées par Microsoft News ».« J'ai essayé de voir ce qui était disponible en termes de configuration. Mais si vous voulez en voir plus, il suffit d'ouvrir le navigateur. Alors je l'ai désactivé. Si je veux voir le même contenu, vous pouvez l'avoir en le désactivant et en ouvrant Edge », a déclaré un utilisateur Windows Insider. Un autre estime que : « cette fonctionnalité introduit davantage de complications et de lourdeurs dans un OS qui est déjà compliqué et lourd. Je préfère un OS qui se contente de faire fonctionner l'ordinateur, et laisser ces petites fonctionnalités sympathiques aux applications qui peuvent être téléchargées ou installées par les utilisateurs qui le souhaitent ».Source : Microsoft Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité de la barre des tâches de Windows 10 ?Êtes-vous enthousiaste quant à son arrivée ou vous laisse-t-elle totalement indifférent ? Pourquoi ?