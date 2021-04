Pourquoi les entreprises se tournent vers Rust ?

Faisant référence à un cours récemment publié par Microsoft sur les premiers pas avec Rust, Miguel de Icaza, ingénieur distingué de Microsoft a tweeté : « le "Rustening" a commencé chez Microsoft ». Ce que la plupart des adeptes de Rust sur Twitter voient comme un signe que l'entreprise augmente encore ses faveurs pour son langage de prédilection. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que Microsoft se tourne vers Rust pour gérer les 70 % de vulnérabilités de Microsoft qui, selon l'entreprise, proviennent de l'utilisation du langage de programmation C++, peu sûr pour la mémoire, dans ses logiciels.La comparaison entre Rust et C++ reste un sujet d'actualité, car ces langages de programmation sont en concurrence dans des domaines comme le développement système et l'embarqué. Du point de vue technique, les deux langages partagent de nombreuses similitudes dans leur syntaxe. Cependant, Rust et C++ présentent des différences significatives. Pour certains analystes, le C++ possède des bases plus solides en ce qui concerne la communauté et les informations générales sur ses principes. En outre, par rapport au C++, Rust est un nouveau venu dans le monde de la programmation, et de nombreux développeurs hésitent à s'y intéresser.Ce développement ne semble pas être du goût de Linus Torvalds, ingénieur logiciel, créateur principal et développeur du noyau Linux, pour lui, le C++ est un langage horrible , le créateur du noyau Linux n’a d’ailleurs pas hésité à traiter également le C++ de langage de merde. Dans un post publié sur son blog le 14 avril, l’équipe de développement de Google a annoncé qu’elle participe à l'évaluation du langage Rust pour le développement du noyau Linux. Suite à cette déclaration, Linus Torvalds a déclaré lors d’une interview que des discussions sur le sujet seraient beaucoup plus importantes qu'un long post de Google sur le langage. Interrogé sur la suggestion d'un internaute qui a indiqué que, « la solution ici est simple : il suffit d'utiliser C++ au lieu de Rust », Linus Torvalds n'a pas pu se retenir et aurait traité le C++ de « langage de merde ».Si pour certains internautes, les termes utilisés par Linus Torvalds pour qualifier le C++ sont compréhensibles, pour d’autres par contre, Linus serait simplement rancunier vis-à-vis du C++. « Quand le mec dit que le C est mieux que le C++ pour son kernel pour ensuite nous répondre que le C++ est un langage casse-gueule niveau sécurité, c'est l’hôpital qui se moque de la charité. J'ai juste l'impression que Linus a une dent contre le C++, sans jamais donner un seul argument autre qu'un bon ", c'est de la merde" », a déclaré un membre actif du club developpez.com connu sur le pseudonyme intelligide.C++ est un langage de programmation compilé permettant la programmation sous de multiples paradigmes, dont la programmation procédurale, la programmation orientée objet et la programmation générique. Ses bonnes performances, et sa compatibilité avec le C en font un des langages de programmation les plus utilisés dans les applications où la performance est critique. C++ serait même le langage de programmation qui a permis de créer des systèmes d'exploitation comme Microsoft Windows. Si aujourd’hui, Microsoft se tourne vers le langage Rust, une question reste au bout des lèves. En début d’année, AWS, Huawei, Google, Microsoft et Mozilla se sont associées pour lancer la fondation Rust et se sont engagées à lui consacrer un budget d'un million de dollars pour deux ans. Ce budget permettra au projet de développer des services, des programmes et des événements qui aideront les responsables du projet Rust à développer le meilleur Rust possible. Google a également annoncé que l'Android Open Source Project (AOSP) prendra désormais en charge le langage Rust pour le développement de son système d’exploitation mobile. « Outre les langages à mémoire sécurisée comme Kotlin et Java, nous sommes heureux d'annoncer que le projet Android Open Source prend désormais en charge le langage de programmation Rust pour le développement du système d'exploitation Android », a déclaré Google sur son blog.Google a récemment déclaré que : « les défauts de sécurité de la mémoire menacent fréquemment la sécurité des appareils, en particulier pour les applications et les systèmes d'exploitation. Par exemple, sur le système d'exploitation mobile Android, Google dit avoir constaté que plus de la moitié des vulnérabilités de sécurité traitées en 2019 résultaient de bogues de sécurité de la mémoire. Et ce, malgré les efforts considérables déployés par l'entreprise et d'autres contributeurs au projet Open Source Android, pour investir ou inventer diverses technologies, notamment, des allocateurs de mémoire améliorés et de nombreuxet autres outils de vérification du code ».Pour Ashley Williams, Directeur exécutif par intérim de la fondation Rust, le langage « donne du pouvoir » à tout le monde, mais surtout aux gens qui pensent que la programmation système n'est pas pour eux. « L'une des forces motrices les plus puissantes du projet Rust est la croyance simultanée dans le pouvoir de la programmation système et l'engagement à faire en sorte que ce pouvoir soit utilisable par tous », a-t-il déclaré lors de son discours d’ouverture de la RustConf 2020.Selon Shane Miller, responsable de l'équipe Rust chez AWS et également professeur d'université, la raison pour laquelle les ingénieurs choisissent Rust pour créer des services est que cela leur permet d'offrir aux clients des expériences qui répondent à leurs exigences de qualité et de sécurité beaucoup plus rapidement et à moindre coût.Le mois dernier, le tout premier support permettant l'utilisation du langage de programmation Rust dans le noyau Linux est apparu dans l'arbre Linux-Next pour des tests plus étendus avant son inclusion éventuelle dans le noyau principal. Plus tôt ce mois, Miguel Ojeda, développeur du noyau Linux, a lancé une proposition de RFC (Request For Comments) sur la liste de diffusion du noyau Linux.Que pense-vous de l'annonce de Rust preview pour Windows ?À votre avis, l'adoption du langage Rust par les grandes entreprises aura-t-elle un impact sur les autres langages comme le C++ ?Êtes-vous prêt à migrer vers le langage Rust ?