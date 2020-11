Windows 10 a connu une progression de sa part de marché qui est passée de 61,26 % sur le mois d’octobre à 64,04 % le mois précédent. Linux (distributions multiples) passe de 1,14% sur le mois d’octobre à 1,65% le mois précédent. Ubuntu détient désormais une part de marché de 0,51%. Dans les chiffres, celle de Windows 7 a connu une baisse de 22,77 % sur le mois d’octobre à 20,41 % le mois précédent. Il n’empêche que cette version du système d’exploitation de Windows pointe à la deuxième place des OS les plus populaires selon Netmarketshare.Sur developpez.net, la tendance est la même quant à ce qui est de l’option des utilisateurs pour Windows 10 et Windows 7. En d’autres termes, les deux versions de systèmes d’exploitation conservent respectivement leurs première et deuxième places avec 82,29 % et 12 %. Android se retrouve au bas du podium avec 8,1 %.Le non-achèvement des migrations de Windows 7 à Windows 8 ou 10 peut expliquer un tel état de choses. La présence de Windows 7 au Royaume-Uni reste en principe très répandue si l’on s’en tient à des statistiques publiées en début d’année et qui faisaient état de ce qu’environ deux tiers des sociétés utilisent encore le système d'exploitation sur certains appareils. La même publication soulignait que 40 % des entreprises US continuaient de s’appuyer sur Windows 7. Parmi ces entités qui n’ont pas encore achevé la migration, figurent les différents gouvernements allemands avec des dizaines de milliers de machines toujours sous Windows 7 En dépit de l’arrêt du support, Microsoft propose encore des services de mise à jour payants, semblables à ceux offerts à l’époque Windows XP et ce jusqu’au 10 janvier 2023, mais ils seront chaque année plus chers. Un forfait de soutien prolongé payant coûte, cette année, 25 $ aux entreprises par appareil fonctionnant sous Windows 7 Enterprise et 50 $ par PC Windows 7 Pro. Le coût du support doublera l'année suivante pour les deux, s’établissant à 100 $ par licence Windows 7 Enterprise et 200 $ par licence Windows 7 Pro.Sources : NetmarketshareContinuez-vous de faire usage de Windows 7 ? Si oui, qu’est-ce qui explique que vous ne soyez pas passé à Windows 8 ou 10 ?