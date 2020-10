Le code source du système d'exploitation de la firme de Redmond est un mystère pour le public. Seuls les ingénieurs responsables de Windows eux-mêmes ont la possibilité d'y accéder. Cependant, ce code source, qui s'avère être hautement confidentiel, aurait fait l'objet d'une fuite il y a quelques jours En effet, le 25 septembre 2020, les codes sources de divers anciens logiciels Microsoft, dont Windows XP, Windows Server 2003 et d'autres systèmes d'exploitation Microsoft, circulaient sur la plate-forme d'échange de documents Mega et le forum conspirationniste 4chan. Les sources de l'OS ont été mises en ligne sous la forme d'un fichier torrent de 42,9 Go.Mis à part les systèmes d'exploitation Windows XP et Server 2003, le contenu de ce fichier torrent contient également le code source de plusieurs systèmes d'exploitation Microsoft , à savoir Windows 2000, Embedded (CE 3, CE 4, CE 5, CE 7), Windows NT (3.5 et 4), ou encore le code source du premier système d'exploitation Xbox, de MS-DOS (versions 3.30 et 6).Parmi ces codes sources divulgués publiquement sur le net, ceux concernant les fichiers Xbox et Windows NT ont déjà fait l'objet d'une fuite au début de 2020, tandis que d'autres l'ont été il y a quelques années. Cependant, les codes sources de Windows XP, Server 2003 et Windows 2000 sont apparemment les seuls nouveaux éléments qui ont été publiés dans la semaine du 25 septembre.Auparavant,La fuite dans le code source de Windows XP a également permis de faire une découverte, notamment au niveau de l'interface.En effet, le système d'exploitation de Microsoft comportaitIl s'agit de l'un des premiers travaux de Microsoft sur le système d'exploitation et sur quelques thèmes inédits que la société a mis au point au début de son développement XP en 2000.L'un d'entre eux est intituléet est doté d'un design qui rappelle l'interface Aqua d'Apple. Celle-ci a été présentée pour la première fois lors de la Macworld Conference & Expo en 2000. Il est vrai que le thème proposé par Microsoft est incomplet, maisLe thème en question n’a jamais été publié par l’entreprise et il a été utilisé dans le code source initial du système d'exploitation. Son utilisation pour les développeurs Windows consiste en un espace réservé à la conception d'un moteur de thème pour Windows XP. Par ailleurs, le thème lui-même porte une mention « peau de Whistler avec des bonbons pour les yeux » et est désigné comme « à usage interne uniquement ». Une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Windows XP portait à l’époque le nom de code « Whistler ».Pour la version finale de XP, Microsoft a publié le système d'exploitation en 2001 sous le thème Luna bleu et vert. Celui-ci a même été surnommé « Fisher Price-esque » à l'époque de sa sortie. Le moteur de thèmes de Windows XP constituait en effet une mise à jour considérable du système d'exploitation.La période de développement de Windows XP était tombée dans l'ère de la concurrence intense entre la firme de Redmond et Apple sur les systèmes d'exploitation de bureau. Vers la fin des années 2000, l'entreprise multinationale de Cupertino a ridiculisé Microsoft avec des banderoles disant « Redmond, démarrez vos photocopieurs » lors de sa conférence annuelle des développeurs. On se souvient également de la campagne publicitaire lancée par Apple intitulée « Get a Mac », qui mettait l'accent sur les failles de Windows, en particulier de Windows Vista.Windows a été très inspiré par le Mac OS classique dans les années 90 et 2000 et par ce qui est devenu par la suite l'OS X. Par ailleurs, Apple a aussi repris quelques-unes des fonctionnalités de Windows, à savoir le fenêtrage, la navigation, les panneaux de contrôle et la navigation dans les fichiers et les dossiers.Pour rappel, cela fait plus de 13 ans que Windows XP a connu la gloire et Microsoft a cessé d'effectuer des mises à jour de sécurité depuis 2014, à l'exception de quelques cas particuliers. Par conséquent, il est temps pour ceux qui l'utilisent encore de passer à un système d'exploitation mis à jour, dont Windows 8 ou Windows 10. La raison en est qu'il existe maintenant plusieurs façons d'attaquer un PC sous le système d'exploitation en question à cause de vulnérabilités qui ne seront jamais corrigées, et surtout à cause de cette récente fuite de code source.Source : 4chanQu'en pensez-vous ?