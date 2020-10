Windows XP et Windows server 2003 font partie du lot de systèmes d’exploitation dont les codes sources sont concernés par cette divulgation. C’est aussi sur ces derniers que les expériences de l’utilisateur NTDEV ont porté. « Ainsi, après une inspection plus approfondie, le code source de XP pourrait ne pas être aussi complet que nous le pensions, car il ne compile pas un fichier critique – winlogon.exe », commente-t-il à propos du code source de Windows XP avant d’ajouter que « j’ai compilé Server 2003 et il semble qu’il soit plus complet que XP. » Dans l’ensemble les noyaux des systèmes d’exploitation issus de la fuite seraient authentiques. Toutefois, de nombreux pilotes sont absents comme le met en avant un autre tweet.L’archive contenait en sus Windows 2000, Windows Embedded (CE 3, CE 4, CE 5, CE 7), Windows NT (3.5 et 4) et MS DOS (3.30 et 6). L’ensemble de plus de quarante gigaoctets est accessible via un lien torrent publié sur 4chan – un forum anonyme pour trolls et autres groupes extrémistes. Le fil y relatif sur la plateforme a depuis fait l’objet d’archivage. Microsoft donne l’accès au code source de ses systèmes d’exploitation aux gouvernements à des fins d’audits de sécurité et à des équipes de recherche universitaires à des fins de recherches scientifiques. C’est de ces milieux que pourraient provenir ces fuites.Si l’on utilise la pâtisserie comme métaphore pour ce cas de génie logiciel alors le code source est comme une recette pour faire un gâteau. Lorsqu'on achète un gâteau, on n'obtient que le produit fini et non la recette (c'est-à-dire le code source). De la même manière que l'on ne peut simplement regarder un gâteau et trouver comment le faire cuire, faire de l'ingénierie inverse sur le code source simplement parce qu'on dispose du logiciel est hyper complexe sinon impossible.Pour diverses raisons, la plupart des logiciels sont comme des boîtes noires : on sait ce qu'ils font et à peu près comment ils le font, mais les détails spécifiques sont généralement masqués. Les logiciels à source ouverte font exception à cette règle, mais Microsoft est dans la filière du logiciel propriétaire ou à code source fermé.Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le code source de ces systèmes d'exploitation serait intéressant. Tout d'abord, le fait d'en disposer permettra à chacun de créer ses propres variantes de ces OS. Il n'y a qu'à faire à nouveau référence à la métaphore de la pâtisserie pour comprendre comment y parvenir. En sus, cela permet aux gens de comprendre comment fonctionnent ces systèmes. Et cela pourrait être utilisé pour de bonnes raisons comme*: créer des logiciels d'émulation de Windows sur les Mac par exemple.Toutefois cette connaissance pourrait aussi être utilisée à des fins malveillantes. En effet, si ces anciennes versions de systèmes d'exploitation ne sont plus très utilisées, le fait est qu'elles peuvent partager d'importantes portions de code avec Windows 10. Du coup, prudence !Source : TwitterQu’en pensez-vous ?