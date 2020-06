La fin de vie de Microsoft a été annoncée le 14 janvier de l’année en cours. Dans un billet de blog, la société a expliqué ce jour-là que « Microsoft s'est engagé à fournir 10 ans de support produit pour Windows 7 lors de sa sortie le 22 octobre 2009. Cette période de 10 ans est maintenant terminée, et Microsoft a mis fin au support de Windows 7 afin que nous puissions concentrer notre investissement sur le support de nouvelles technologies et de nouvelles expériences formidables ».Depuis cette date, l'assistance technique et les mises à jour logicielles de Windows Update qui aident à protéger les PC ne sont plus disponibles pour le produit. Par conséquent, Microsoft a fortement recommandé de passer à Windows 10 pour éviter une situation où vous auriez besoin d'un service ou d'une assistance qui ne sont plus disponibles. En d’autres termes, si une nouvelle vulnérabilité de sécurité ou un bogue logiciel est découvert dans Windows 7, Microsoft n'est plus obligé de publier un quelconque correctif pour corriger le problème sur le système non pris en charge. Cela pourrait donc porter préjudice aux individus et aux organisations qui dépendent encore du système d’exploitation Windows 7.Bien sûr, jusqu’en 2023, Microsoft fournit Windows 7 Extended Security Updates comme « module complémentaire », un support payant pour que les entreprises devant répondre à des problématiques de temps dans le déploiement de Windows 10, quand un parc informatique est par exemple important et hétérogène, puissent bénéficier des correctifs de sécurité. La première année (janvier 2020 à 2021), ce module coûtera 25 $ par appareil pour cet ensemble d'utilisateurs. La deuxième année (janvier 2021 à 2022), le prix augmente jusqu'à 50 $ par appareil. Et la troisième année (janvier 2022 à janvier 2023), le prix de revient sera de 100 $ par appareil. Pour pouvoir bénéficier de ce niveau de tarification, les clients peuvent exécuter la version Pro tant qu'ils sont considérés comme des « clients actifs » de Windows Enterprise dans le cadre d'une licence en volume.Pour les inconditionnels de Windows 7, le YouTubeur the Hacker 34 a partagé une perspective de l'apparence qu’aurait pu avoir le système d'exploitation s’il était toujours en développement. Son concept Windows 7 Édition 2020 propose un nouveau menu Démarrer, un Action Center compact et utilise un nouveau langage de conception appelé Fluentmorphism.L'apparence de l'interface du système d'exploitation peut être modifiée à l'aide d’Accent Colors (couleurs d'accentuation) et il existe également l'inévitable mode sombre. Son concept met à jour l'Explorateur de fichiers en donnant la possibilité d’y ajouter des onglets et introduit un nouveau mode tablette qui vient centrer tous les affichages. Il propose également des animations et des design plus consistants. Notons au passage que le navigateur web dans sa perspective est Microsoft Edge.Source : concept Windows 7 2020 EditionQue pensez-vous de ce concept Windows 7 2020 Edition ? Est-elle cohérente ?La préférez-vous à Windows 10 ?Quels sont les éléments qui vous intéressent le plus ?Microsoft gagnerait-il à s’en inspirer ? Dans quelle mesure ?