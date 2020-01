Windows Terminal v.0.8 est disponible en téléchargement et apporte des effets CRT en mode expérimental Ainsi que des améliorations au niveau de l'interface utilisateur 0PARTAGES 3 0 Conformément à son calendrier, Microsoft a publié Windows Terminal v.0.8. Passons en revue quelques fonctionnalités :



Recherche



La fonctionnalité de recherche a été ajoutée au terminal! La liaison de clé par défaut pour appeler la liste déroulante de recherche est {"command": "find", "keys": ["ctrl+shift+f"]}. Vous avez la possibilité de personnaliser cette liaison de touches dans votre profiles.json si vous préférez des appuis de touches différents ! La liste déroulante vous permet de rechercher de haut en bas à travers le tampon ainsi qu'avec la correspondance de casse.





Effets terminaux rétro (expérimental)



Pour les nostalgiques des effets CRT de style rétro, cette nouvelle fonctionnalité expérimentale inclut les lignes de balayage classiques que vous auriez pu voir avant que le monde ne passe aux moniteurs plats et à la technologie LCD. Pour l'ajouter, vous devez ajouter l'extrait de code suivant sur n'importe lequel de vos profils "experimental.retroTerminalEffect": true .



Mises à jour des paramètres



Panneaux et onglets améliorés, raccourcis clavier



Lorsque vous ouvrez un nouveau volet ou un nouvel onglet avec une liaison de touches, vous pouvez désormais spécifier quel profil en utilisant le nom du profil "profile": "profile-name" , le guide "profile": "profile-guid" , ou l'index "index": profile-index . Si aucun n'est spécifié, le profil par défaut est utilisé.



De plus, vous pouvez remplacer certains aspects du profil tels que l'exécutable de ligne de commande du profil "commandline": "path/to/my.exe" , le répertoire de départ "startingDirectory": "my/path" ou le titre de l'onglet "tabTitle": "new-title" .



Voici quelques exemples sur la façon d'implémenter cette fonctionnalité :

{"keys": ["ctrl+a"], "command": {"action": "splitPane", "split": "vertical"}} , ouvre le profil par défaut dans un nouveau volet vertical ;

, ouvre le profil par défaut dans un nouveau volet vertical ; {"keys": ["ctrl+b"], "command": {"action": "splitPane", "split": "vertical", "index": 0}} , ouvre le premier profil dans la liste déroulante dans un nouveau volet vertical ;

, ouvre le premier profil dans la liste déroulante dans un nouveau volet vertical ; {"keys": ["ctrl+c"], "command": {"action": "splitPane", "split": "horizontal", "profile": "{00000000-0000-0000-0000-000000000000}", "commandline": "foo.exe"}} , ouvre le profil avec le guide 00000000-0000-0000-0000-000000000000 à l'aide de l'exécutable de ligne de commande de foo.exe dans un nouveau volet horizontal ;

, ouvre le profil avec le guide 00000000-0000-0000-0000-000000000000 à l'aide de l'exécutable de ligne de commande de foo.exe dans un nouveau volet horizontal ; {"keys": ["ctrl+d"], "command": {"action": "newTab", "profile": "profile1", "startingDirectory": "c:\\foo"}} , ouvre le profil avec le nom profile1 commençant dans le répertoire c:\foo dans un nouvel onglet ;

, ouvre le profil avec le nom profile1 commençant dans le répertoire c:\foo dans un nouvel onglet ; {"keys": ["ctrl+e"], "command": {"action": "newTab", "index": 1, "tabTitle": "bar", "startingDirectory": "c:\\foo", "commandline":"foo.exe"}} , ouvre le deuxième profil dans la liste déroulante à l'aide de l'exécutable de ligne de commande de foo.exe avec un titre d'onglet de barre commençant dans le répertoire c: \ foo dans un nouvel onglet.

Paramètres par défaut personnalisés



Vous pouvez maintenant modifier votre profiles.json pour avoir vos propres paramètres de profil par défaut. Avec cette nouvelle architecture, vous pouvez définir une propriété une fois et la faire appliquer à tous vos profils. Ce nouveau paramètre permet de minimiser les paramètres redondants entre les profils. Pour ajouter cette fonctionnalité, vous pouvez modifier l'objet profiles dans votre profiles.json pour avoir les propriétés "defaults" et "list" au format suivant:



Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

"profiles": { "defaults": { "fontFace": "Cascadia Code", "colorScheme": "Vintage" } "list": [ { "commandLine": "cmd.exe", "guid": "{00000000-0000-0000-0000-000000000000}", "name": "cmd" }, { "guid": "{11111111-1111-1111-1111-111111111111}", "name": "PowerShell Core", "source": "Windows.Terminal.PowershellCore" } ] },



Améliorations de l'interface utilisateur



Dimensionnement des onglets



Vous avez maintenant la possibilité de modifier le comportement de vos largeurs d'onglets. Un nouveau paramètre a été ajouté appelé "titleWidthMode". Ce paramètre propose deux comportements de largeur d'onglet différents: "equal" et "titleLength". "equal" rendra tous vos onglets de largeur et de taille égales à mesure que des onglets supplémentaires sont ajoutés, comme dans une expérience de navigateur traditionnelle. "titleLength" dimensionnera chaque onglet à la longueur du titre de l'onglet.



Le terminal avait à l'origine le comportement de largeur de tabulation par défaut réglé sur "titleLength". Cette version modifie le comportement par défaut en "equal". Si vous souhaitez modifier votre comportement de largeur d'onglet en mode "titleLength", vous pouvez ajouter l'extrait de code suivant à la propriété "globals" de votre fichier profiles.json: "tabWidthMode": "titleLength" Voici un exemple du comportement des deux modes de largeur de tabulation:





Télécharger Windows Terminal v.0.8 (GitHub)



Source :



Voir aussi :



Microsoft annonce la fin du support de Windows 7 et fait ses adieux au système d'exploitation alors que plus de la moitié des entreprises n'ont pas encore fini de passer à Windows 10

Microsoft corrige la vulnérabilité cryptographique critique découverte par la NSA dans Microsoft Windows

Voici des aperçus de concepts d'un système d'exploitation Windows 11 avec des designs repensés bien que Microsoft n'ait rien communiqué à propos Conformément à son calendrier, Microsoft a publié Windows Terminal v.0.8. Passons en revue quelques fonctionnalités :La fonctionnalité de recherche a été ajoutée au terminal! La liaison de clé par défaut pour appeler la liste déroulante de recherche est {"command": "find", "keys": ["ctrl+shift+f"]}. Vous avez la possibilité de personnaliser cette liaison de touches dans votre profiles.json si vous préférez des appuis de touches différents ! La liste déroulante vous permet de rechercher de haut en bas à travers le tampon ainsi qu'avec la correspondance de casse.Pour les nostalgiques des effets CRT de style rétro, cette nouvelle fonctionnalité expérimentale inclut les lignes de balayage classiques que vous auriez pu voir avant que le monde ne passe aux moniteurs plats et à la technologie LCD. Pour l'ajouter, vous devez ajouter l'extrait de code suivant sur n'importe lequel de vos profilsLorsque vous ouvrez un nouveau volet ou un nouvel onglet avec une liaison de touches, vous pouvez désormais spécifier quel profil en utilisant le nom du profil, le guide, ou l'index. Si aucun n'est spécifié, le profil par défaut est utilisé.De plus, vous pouvez remplacer certains aspects du profil tels que l'exécutable de ligne de commande du profil, le répertoire de départou le titre de l'ongletVoici quelques exemples sur la façon d'implémenter cette fonctionnalité :Vous pouvez maintenant modifier votre profiles.json pour avoir vos propres paramètres de profil par défaut. Avec cette nouvelle architecture, vous pouvez définir une propriété une fois et la faire appliquer à tous vos profils. Ce nouveau paramètre permet de minimiser les paramètres redondants entre les profils. Pour ajouter cette fonctionnalité, vous pouvez modifier l'objet profiles dans votre profiles.json pour avoir les propriétés "defaults" et "list" au format suivant:Avec l'extrait de code ci-dessus, tous les profils utiliseront la police Cascadia Code et auront le jeu de couleurs Vintage.Vous avez maintenant la possibilité de modifier le comportement de vos largeurs d'onglets. Un nouveau paramètre a été ajouté appelé "titleWidthMode". Ce paramètre propose deux comportements de largeur d'onglet différents: "equal" et "titleLength". "equal" rendra tous vos onglets de largeur et de taille égales à mesure que des onglets supplémentaires sont ajoutés, comme dans une expérience de navigateur traditionnelle. "titleLength" dimensionnera chaque onglet à la longueur du titre de l'onglet.Le terminal avait à l'origine le comportement de largeur de tabulation par défaut réglé sur "titleLength". Cette version modifie le comportement par défaut en "equal". Si vous souhaitez modifier votre comportement de largeur d'onglet en mode "titleLength", vous pouvez ajouter l'extrait de code suivant à la propriété "globals" de votre fichier profiles.json:Voici un exemple du comportement des deux modes de largeur de tabulation:Télécharger Windows Terminal v.0.8 ( Windows Store Source : Microsoft