Windows 11 : la mise à jour KB5085516 corrige les interruptions de connexion aux applications Microsoft qui ont été causées par le Patch Tuesday de mars 2026

Le 10 mars 2026, Microsoft a poussé vers les machines sous Windows 11 24H2 et 25H2 la mise à jour cumulative KB5079473, marquant le Patch Tuesday mensuel. Sur le papier, le bilan était plutôt séduisant : correction de dizaines de failles de sécurité dont deux vulnérabilités zero-day, ajout du support des emojis 16, amélioration de la rapidité de la recherche dans l'Explorateur de fichiers, intégration d'un outil de test de débit réseau via Bing, ou encore la disponibilité native de Sysmon, l'outil de surveillance système populaire dans les environnements d'entreprise. De quoi satisfaire à la fois les administrateurs systèmes et les utilisateurs grand public.
Mais quelques jours à peine après le déploiement automatique, Microsoft a dû reconnaître que la mise à jour avait rompu l'authentification aux comptes Microsoft dans un ensemble d'applications parmi les plus utilisées, notamment Teams, OneDrive, Outlook, mais aussi Word, PowerPoint, Excel et même Copilot.
Une erreur réseau sans problème réseau
Le paradoxe de ce bug tient dans sa manifestation : les utilisateurs touchés se voient afficher un message leur indiquant qu'ils doivent se connecter à Internet, alors que leur machine est parfaitement connectée. Le message exact (« You'll need the Internet for this. It doesn't look like you're connected to the Internet », en français « Vous aurez besoin d'Internet pour cela. Il semble que vous ne soyez pas connecté à Internet »), accompagné du code d'erreur 0x800704cf, a semé la confusion chez des milliers de personnes qui ont d'abord cherché la cause du côté de leur fournisseur d'accès ou de leur configuration réseau.
Microsoft a confirmé officiellement que le problème concerne toutes les applications nécessitant une authentification via compte Microsoft, incluant Teams, OneDrive, Microsoft 365 Copilot, l'application Xbox et le Microsoft Store. Les entreprises utilisant Entra ID (anciennement Azure Active Directory) ont été épargnées ; le bug ne touche que les comptes Microsoft personnels, ce qui a notamment protégé les flottes d'entreprises entièrement gérées, tout en laissant des millions d'utilisateurs individuels et de petites structures dans une situation inconfortable.
Dans le cas des applications Office, Word et PowerPoint restaient fonctionnels pour les documents locaux, mais toute fonctionnalité nécessitant une connexion (téléchargement de polices, de modèles, synchronisation cloud) était bloquée.
Les tentatives de contournement rapportées par les utilisateurs sur les forums et le Feedback Hub se sont révélées vaines : réinitialisation des paramètres réseau via l'invite de commandes, vérification des protocoles TLS, réinstallation des applications, modification du DNS, usage d'un VPN aucune de ces méthodes n'a fonctionné, puisque le problème se situe au niveau de l'installation Windows elle-même.
Microsoft minimise, puis corrige onze jours plus tard
La posture initiale de Microsoft face aux remontées des utilisateurs illustre un réflexe bien documenté chez l'éditeur : minimiser l'ampleur du problème avant d'en admettre la réalité. L'entreprise a d'abord affirmé que le bug ne survenait que dans certaines conditions précises de connectivité réseau, et qu'il pouvait se résoudre de lui-même. Le contournement officiel proposé consistait à redémarrer le PC tout en étant connecté à Internet, avec la précision savoureuse que si la machine redémarrait sans connexion active, le problème risquait de réapparaître.
Ce n'est que le 19 mars, soit neuf jours après la mise en ligne de la mise à jour défaillante, que Microsoft a officiellement documenté le problème dans le tableau de bord de santé des versions Windows. Puis, le 21 mars, soit onze jours après le début de l'incident, Microsoft a publié KB5085516, une mise à jour hors cycle qualifiée «d'out-of-band» (OOB), qui porte Windows 11 25H2 au build...
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