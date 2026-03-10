Le 10 mars 2026, Microsoft commence à déployer la troisième mise à jour Patch Tuesday de cette année pour ses systèmes Windows 11 et Windows 10. Alors que Windows 10 n'obtient rien en matière de fonctionnalités, Windows 11 bénéficie de quelques nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge d'Emoji 16 dans le panneau Emoji et un tout nouvel outil « Perform speed test », qui n'est rien de plus qu'un simple raccourci vers Bing.com.
Microsoft est une entreprise qui pèse plus de 3 000 milliards de dollars, et l'on pourrait s'attendre à ce qu'un géant technologique développe un outil natif pour quelque chose d'aussi basique qu'un test de vitesse Internet, n'est-ce pas ? Eh bien, les utilisateurs sont stupéfaits ou consternés par la fonctionnalité.
Cette fonctionnalité fait les gros titres depuis un certain temps déjà, car elle a été initialement déployée au cours de la dernière semaine de février avec la mise à jour facultative Windows 11 KB5077241. Elle est désormais déployée progressivement auprès de tous les utilisateurs avec une mise à jour de sécurité. Mais l'affirmation selon laquelle Windows 11 serait doté d'un outil intégré permettant de vérifier votre vitesse Internet est exagérée.
La fonctionnalité présente tout de même quelques points positifs
Une fois la fonctionnalité déployée sur votre ordinateur, vous remarquerez un nouveau bouton « Perform speed test » (Effectuer un test de vitesse) lorsque vous cliquerez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Ethernet ou Wi-Fi dans la barre des tâches. Lorsque vous cliquez sur « Effectuer un test de vitesse », la fonctionnalité lancera votre navigateur par défaut et vous redirige vers Bing.com avec la requête « test de vitesse Internet ».
Cette implémentation présente deux avantages. Tout d'abord, elle respecte les paramètres de votre navigateur par défaut, car le raccourci ouvre un lien Web standard de type d'URL https/html (Paramètres > Applications > Applications par défaut > Choisir les applications par défaut par type de lien). Ensuite, l'outil de mesure de la vitesse Internet de Bing fonctionne. Il télécharge une partie aléatoire du fichier et la transfère vers les serveurs SpeedTest.
Pour ceux qui ne le savent pas, Microsoft a conclu un partenariat avec SpeedTest, propriété d'Ookla, qui a récemment été rachetée par Accenture. Lorsque Microsoft a conclu ce partenariat avec Ookla, il a abandonné son propre outil de test de vitesse Internet basé sur Azure sur Bing et l'a remplacé par SpeedTest.
« Microsoft doit vraiment cesser de proposer des fonctionnalités Web mal conçues, en particulier dans des endroits tels que la barre des tâches que nous utilisons quotidiennement. Ce qui rend cela encore plus frustrant, c'est que Microsoft a déjà mis au point le type d'expérience que les utilisateurs sont en droit d'attendre ici », a écrit un critique. Un autre a ajouté : « Microslop. L'IA a peut-être écrit cette fonctionnalité à la place des ingénieurs ».
Une manuvre cynique visant à générer du trafic vers Bing.com
De nombreux utilisateurs pensaient qu'il s'agissait d'un ajout utile et d'une initiative intelligente de la part de Microsoft. Cependant, comme l'ont découvert ceux qui ont immédiatement adopté la mise à jour de mars pour Windows 11, il s'agit simplement d'un lien vers Bing. Cela est décevant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est fastidieux de devoir lancer votre navigateur pour effectuer un test de vitesse. Un outil natif réduirait les efforts.
De plus, il s'agit clairement d'un choix opportuniste visant à générer du trafic vers Bing.com. Un point positif tout de même : l'outil respecte votre choix de navigateur par défaut (au lieu d'ouvrir Bing dans Edge pour un double coup dur des produits Microsoft, ce que la société a fait par le passé). Le plus gros...
