2 0

De mon point de vue, un système d'exploitation n'est conçu que pour faire fonctionner une machine informatique, c'est ce que fait Unix, FreeBsd, DOS, CP/M, Aix, etc...Le fait de proposer une interface graphique conviviale comme Windows et les distributions Linux c'est juste un plusAprès que l'utilisateur choisisse d'y installer un agent IA avec abonnement, OK c'est ça responsabilitéMais celui qui n'en veut pas ne doit pas être contraintCe qu'on peut reprocher à Windows depuis la version 7, et pourtant l'API Win32 est très agréable à utiliser lorsqu'on la maîtrise, c'est un ajout sans cesse de fonctionnalités indésirables qui dégradent la performance générale et la stabilitéSi tous les efforts qui ont été consentis à développer ces infâmes bidules, télémétrie, menu à tuiles, nouvel explorateur de fichiers bogué, nouvelle barres des taches moins bien que l'ancienne, WLS (de nombreuses VM existent et fonctionnent mieux) avaient été concentrés sur la correction de bugs et la sécurité...... Aujourd'hui Windows serait au top de sa formeÇa fait deux ans que je suis définitivement sous Linux, je n'utilise plus Windows qu'en VM pour des développements client, mais franchement Linux + KDE Plasma 6.6, c'est un meilleur Windows que WindowsInterface totalement sous contrôle, personnalisable à outrance, performante, sans bloatwareTous les matériels que je suis amenés à tester sont supportésC'est pas encore parfait mais on est est pas loinJ'attends avec impatience le nouveau gestionnaire de session KDE qui va prendre en charge les authentifications LDAPÇa c'est encore un peut galère à configurer en entreprise mais ça bouge, ça devrait arriver en version stable avec Plasma 6.7, c'est déjà bien avancéC'est la grosse dernière brique qui manquait pour que les professionnel passent en nombre sous KDE