IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Windows 12 devrait sortir cette année sous forme d'OS entièrement modulaire, accessible via un abonnement et axé sur une stratégie IA
Qui provoque déjà un rejet massif de Windows 11

Le , par Patrick Ruiz
152 commentaires

6PARTAGES

7  0 
Windows 12 devrait sortir cette année sous forme dOS entièrement modulaire, accessible via un abonnement et axé sur une stratégie IA
Qui provoque déjà un rejet massif de Windows 11

Windows 12 devrait sortir cette année si lon sen tient à la dernière annonce de report faite par Microsoft à mi-parcours de la précédente. Cette nouvelle mouture de système dexploitation de la famille Windows arrive sous forme entièrement modulaire, accessible via un abonnement et surtout axée sur une stratégie autour de lintelligence artificielle qui provoque déjà un rejet massif de Windows 11 qui en pose les bases.

Et pour cause, lentreprise pousse lunivers Windows vers un futur où lintelligence artificielle devient un acteur autonome du système, capable dexécuter des tâches pour lutilisateur, dinteragir avec les dossiers, dautomatiser des flux de travail, de gérer des actions du quotidien. En gros, Microsoft fonce vers un système dexploitation qui rend les utilisateurs dépendants de la disponibilité de linfrastructure cloud de Microsoft et qui accentue le sentiment que leur PC ne leur appartient plus. En effet, un système dexploitation est conçu pour faire tourner un ordinateur et non pour chercher à mettre lutilisateur à lécart comme semble vouloir le faire Microsoft avec ses agents dintelligence artificielle.

La majorité des utilisateurs veulent avoir le contrôle de leur PC, ne pas avoir leurs données personnelles mises en danger par la mise à contribution de ces agents dintelligence artificielle et disposer dun système dexploitation sans bogue à chaque nouvelle mise à jour. En effet, la présence dun agent IA autonome force à repenser totalement la manière dont Windows gère lautorisation, la supervision et le contrôle des actions exécutées par un logiciel.

Dabord, il existe un paradoxe évident. Pour être utile, lagent doit avoir accès aux fichiers de lutilisateur. Mais plus laccès est large, plus limpact dune compromission est grave. LIA devient une sorte de super-utilisateur spécialisé, capable dagir avec vitesse, constance et précision. Si elle est trompée, sa « productivité » peut se retourner contre lutilisateur. Cette combinaison de facteurs explique le rejet massif de Windows 11 par les utilisateurs dont certains sont désormais en recherche active dalternatives.



Microsoft agace de plus en plus les utilisateurs avec sa vision de l'intelligence artificielle

Microsoft a investi davantage dans l'IA que la plupart des entreprises, avec plus de 13 milliards de dollars injectés dans OpenAI et 650 millions de dollars dans Inflection AI. L'entreprise intègre de plus en plus de fonctionnalités d'IA dans tous ses produits, que les utilisateurs en veuillent ou non. Microsoft impose des expériences basées sur Copilot malgré les nombreuses lacunes de l'assistant, ce qui agace de plus en plus les utilisateurs de Windows.

L'idée d'un système d'exploitation Windows doté d'une IA agentique capable d'exécuter des commandes vocales risque de faire grogner beaucoup de gens  les utilisateurs se sont montrés très critiques sur l'idée dans les commentaires , mais il est difficile de savoir si cela se concrétisera réellement d'ici à 2030.

Microsoft a fait beaucoup de promesses ambitieuses avant l'arrivée de Copilot, mais, comme pour les ordinateurs portables Copilot+, certaines de ces promesses n'ont pas été tenues. Microsoft a également l'habitude de vanter les mérites d'une fonctionnalité d'IA avant de se heurter à une telle levée de boucliers que l'entreprise doit la retirer ou la modifier  la saga Recall, qui permet de faire des captures d'écran, par exemple, est toujours d'actualité.

La réputation dont jouit Windows aujourd'hui n'est pas positive. Pour la plupart des gens, Windows n'est actuellement pas un produit ou une plateforme attrayante. Cela dit, Windows 11 continue de gagner des parts de marché et devrait bientôt dépasser Windows 10 en tant que plateforme Windows la plus utilisée. Mais il semble de plus en plus probable que Windows 11 n'atteindra jamais les sommets atteints par Windows 10 à son apogée.

Par ailleurs, Microsoft semble être confronté à un exode des utilisateurs de Windows. Dans un article publié en juin 2025, Yusuf Mehdi, vice-président exécutif de Microsoft, a écrit que Windows équipe plus d'un milliard d'appareils actifs dans le monde. Ce chiffre semble impressionnant, mais il est en baisse par rapport aux années précédentes. Le rapport annuel de Microsoft pour 2022 faisait état de plus de 1,4 milliard d'appareils sous Windows 10 ou 11.

Cela suggère que Windows a perdu environ 400 millions d'utilisateurs au cours des 3 dernières années. Pendant ce temps, davantage d'organisations, de gouvernements et de communautés locales adoptent Linux. KDE accuse Microsoft de « chantage technologique », et invite les utilisateurs à passer à Linux.

Et vous ?

Microsoft peut-elle réellement garantir quun agent IA autonome restera contrôlable dans un environnement où les menaces évoluent plus vite que les patchs ?

Êtes-vous prêts à laisser une IA agir à votre place dans un système dexploitation sans comprendre exactement ce quelle fait ?

Lautomatisation intelligente dans Windows 11 doit-elle être le choix par défaut, ou au contraire réservée à des utilisateurs experts ?

Est-il raisonnable de confier à une IA un accès direct à nos documents personnels alors que les attaques de phishing deviennent toujours plus sophistiquées ?
Vous avez lu gratuitement 927 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

152 commentaires
Commenter Signaler un problème
GLDavid
Avatar de GLDavid
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 04/03/2026 à 14:21
Bonjour

Je travaille dans la revue de parcs informatiques pour des industries pharmaceutiques.
Ces sociétés sont soumises à une très forte contrainte réglementaire (FDA 21CFR part 11, GAMP5). Certaines préfèrent rester en Windows 10 LTSC (support jusqu'en 2029).
Certaines même sont allergiques à Windows 11 mais ont-elles le choix?
Avec Windows 12, je me demande ce que va proposer Microsoft pour de telles sociétés avec de l'IA, en veux-tu en voilà, sinon une modularité qui impliquerait un abonnement en fonction de tes besoins.
Et derrière qu'est-ce qu'il y aurait de plus ? Les fabricants d'instruments scientifiques devront redévelopper du matos pour satisfaire Windows 12?
Les conséquences promettent d'être assez excitantes car le marché pharma peut dire à Microsoft "Vous déconnez grave, on refuse l'upgrade".
Linux? Oui, oui et encore oui ! (en niveau compliance, c'est toujours positif).

@++
4  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 04/03/2026 à 11:24
Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
J'attends d'avoir plus d'information au sujet de ce système d'abonnement.
Si il y a une option "tu paies ta licence et après tu ne paies plus rien du tout, mais tu n'as pas accès à Copilot" ça pourrait aller.
Par définition, quand on parle d'un abonnement, cela ne correspond pas à "tu paies ta licence et après tu ne paies plus rien"!!!
3  0 
AnteMeridiam
Avatar de AnteMeridiam
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 04/03/2026 à 13:03
Ils peuvent toujours proposer un abonnement pour faire toourner l'OS sur leur erveur, avec affichage à distance.
Bien entendu, ce serait stupide d'un point de vue commercial, mais ça m'étonnerait pas du tout à peine.
2  0 
sergio_is_back
Avatar de sergio_is_back
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 04/03/2026 à 18:36
De mon point de vue, un système d'exploitation n'est conçu que pour faire fonctionner une machine informatique, c'est ce que fait Unix, FreeBsd, DOS, CP/M, Aix, etc...
Le fait de proposer une interface graphique conviviale comme Windows et les distributions Linux c'est juste un plus

Après que l'utilisateur choisisse d'y installer un agent IA avec abonnement, OK c'est ça responsabilité
Mais celui qui n'en veut pas ne doit pas être contraint

Ce qu'on peut reprocher à Windows depuis la version 7, et pourtant l'API Win32 est très agréable à utiliser lorsqu'on la maîtrise, c'est un ajout sans cesse de fonctionnalités indésirables qui dégradent la performance générale et la stabilité
Si tous les efforts qui ont été consentis à développer ces infâmes bidules, télémétrie, menu à tuiles, nouvel explorateur de fichiers bogué, nouvelle barres des taches moins bien que l'ancienne, WLS (de nombreuses VM existent et fonctionnent mieux) avaient été concentrés sur la correction de bugs et la sécurité...
... Aujourd'hui Windows serait au top de sa forme

Ça fait deux ans que je suis définitivement sous Linux, je n'utilise plus Windows qu'en VM pour des développements client, mais franchement Linux + KDE Plasma 6.6, c'est un meilleur Windows que Windows
Interface totalement sous contrôle, personnalisable à outrance, performante, sans bloatware

Tous les matériels que je suis amenés à tester sont supportés

C'est pas encore parfait mais on est est pas loin

J'attends avec impatience le nouveau gestionnaire de session KDE qui va prendre en charge les authentifications LDAP
Ça c'est encore un peut galère à configurer en entreprise mais ça bouge, ça devrait arriver en version stable avec Plasma 6.7, c'est déjà bien avancé
C'est la grosse dernière brique qui manquait pour que les professionnel passent en nombre sous KDE
2  0 
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 04/03/2026 à 10:00
J'attends d'avoir plus d'information au sujet de ce système d'abonnement.
Si il y a une option "tu paies ta licence et après tu ne paies plus rien du tout, mais tu n'as pas accès à Copilot" ça pourrait aller.

On dirait que Microsoft fait de gros efforts pour pousser le maximum d'utilisateurs vers Linux.
Des gens vont avoir de moins en moins la flemme de migrer vers un autre OS.
3  2 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 04/03/2026 à 16:10
Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Avec l'IA il y a généralement un abonnement gratuit.

Il serait tout à fait possible de faire :
- Licence Windows 12 sans abonnement (pas d'IA)
- Licence Windows 12 + abonnement (IA)
Non, mais je rêve! Depuis quand est-ce que microsoft a offert quelque chose de gratuit?
1  0 
GLDavid
Avatar de GLDavid
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 04/03/2026 à 16:30
Citation Envoyé par calvaire Voir le message
Je minterroge de la pertinence de windows dans ce contexte.
Tous les projets industriels que j'ai géré qui avait de forte contraintes , on utilisait QNX ou VxWorks.
QNX est certifiées pour des normes de sûreté comme IEC 61508, IEC 62304, ce que n'est pas windows en plus.

J'imagine que vous subissez les choix de portage de vos éditeurs de soft ? mais c'est étrange de faire du matériel médicale sensible sur windows, quand je bossais chez general electric, nos outils médicaux était sur VxWorks.
Attention, je ne parle pas de dispositifs médicaux ! Je parle de sociétés pharmas et de la R&D et QC chez elles.
Leurs besoins est d'avoir des instruments scientifiques (HPLC, GC, spectromètres de masse, IR, NMR, electrophorèse, PCR, ...) fonctionnels et (c'est souhaité) avoir une complète traçabilité sur qui fait quoi et quand. Il y a des systèmes associés type LIMS, ELN pour ce faire. Et encore, je te donne l'image rapide.
La quasi totalité de ces systèmes sont faits pour tourner sous Windows. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'un système documenté et supporté.
C'est pourquoi je pense Microsoft 'oublie' cet aspect avec un Windows full IA et purement modulaire. Je m'interroge sur l'impact de ce changement.

@++
1  0 
calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 04/03/2026 à 15:49
Citation Envoyé par GLDavid Voir le message
Bonjour

Je travaille dans la revue de parcs informatiques pour des industries pharmaceutiques.
Ces sociétés sont soumises à une très forte contrainte réglementaire (FDA 21CFR part 11, GAMP5). Certaines préfèrent rester en Windows 10 LTSC (support jusqu'en 2029).
Je minterroge de la pertinence de windows dans ce contexte.
Tous les projets industriels que j'ai géré qui avait de forte contraintes , on utilisait QNX ou VxWorks.
QNX est certifiées pour des normes de sûreté comme IEC 61508, IEC 62304, ce que n'est pas windows en plus.

J'imagine que vous subissez les choix de portage de vos éditeurs de soft ? mais c'est étrange de faire du matériel médicale sensible sur windows, quand je bossais chez general electric, nos outils médicaux était sur VxWorks.
0  0 
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 04/03/2026 à 11:44
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Par définition
Avec l'IA il y a généralement un abonnement gratuit.

Il serait tout à fait possible de faire :
- Licence Windows 12 sans abonnement (pas d'IA)
- Licence Windows 12 + abonnement (IA)

L'IA pourrait être une option payante en plus, comme l'aide à la conduite chez Tesla.

Si tout l'OS fonctionne par abonnement, qu'est-ce qu'il se passe quand l'abonnement se termine ?
Il est fort probable que les gens ne soient pas du tout prêt à payer un abonnement pour un OS. Donc il y a des chances que Windows 12 finisse par être commercialisé normalement (sans abonnement).
Pour l'instant ce n'est qu'une histoire de rumeur.

Si tu forces l'utilisateur : le support de Windows 11 est terminé, il faut passer à Windows 12 mais vous êtes obligé de payer un abonnement.
L'utilisateur va arrêter Windows, parce qu'on ne paie pas un abonnement pour un OS !
Microsoft ne peut pas sortir un OS par abonnement, ça ne peut pas fonctionner.
Par contre un abonnement pour Copilot, pourquoi pas...
2  4 
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 04/03/2026 à 13:34
Citation Envoyé par AnteMeridiam Voir le message
Ils peuvent toujours proposer un abonnement pour faire toourner l'OS sur leur erveur, avec affichage à distance.
Ça aurait du sens !
Microsoft pourrait dire que ça préserve l'environnement, parce que l'utilisateur n'a pas à acheter beaucoup de hardware. (tu pourrais avoir accès à une machine avec 64 Go de DDR5 sans avoir besoin de les acheter)
L'utilisateur pourrait avoir accès à une machine puissante dans une machine pas puissante.

C'est pénible parce que t'as besoin d'internet sinon ça ne fonctionne pas, mais d'un autre côté t'aurais accès à ton PC depuis d'autres appareils.
Perso je préfère garder une machine physique, mais je comprend le truc, c'était à la mode en 2012, il y avait des histoires de Gaikai, OnLive et tout ça :
Jeu à la demande
1  3 
Commenter Signaler un problème
 