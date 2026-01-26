Envoyé par OuftiBoy Envoyé par A force de "changer pour changer", d'ajouter des couches et des couches sur des couches, d'intégrer à l'OS des "software" qui n'ont rien a voir avec l'OS, de se baser sur des fichiers XAML pour l'interface, d'aller de plus en plus vite pour tout changement, d'intégrer Copilote de force partout et dans tout, de réinstaller Edge même si on ne le veut pas, de faire des "mise à jour" même lorsqu'on éteint son PC en précisant qu'on ne veux pas installer des mises à jour, de tout faire reposer sur une connexion internet, j'en passe et des meilleurs.

Envoyé par OuftiBoy Envoyé par Bah, ils devrait repartir de Win 3.11

Visiblement c'est de pire en pire, à chaque mise à jour... Plus ça va, plus Microsoft s'enfonce.Microsoft, en inventant, avec Windows 10, la prise en charge continue (là où avant, ça fonctionnait via des Service Pack occasionnel) à parallèlement introduit les versions LTSB (puis LTSC) pour les situations de production critique, correspondant à toute les situations où l'OS doit être stable, et ne pas avoir de comportement imprévu. Hors ces version fonctionnent comme par hasard sans mise à jour de fonctionnalité, mais uniquement de sécurité. De ce fait, Microsoft a avoué que les versions standards de Windows ne sont absolument pas fiable à cause des mises à jour intempestives et codées avec les pieds+1000. Non seulement j'utilise une version LTSC de Windows, mais en plus, j'ai viré la quasi totalité des éléments XAML, Modern/FluentUI et autre parasite. J'ai aussi viré de très nombreux processus et service n'apportant que de l'instabilité, du tracking et une surcharge du matériel. J'utilise à l'usage quotidien un maximum de logiciel pourvu d'une interface C/Win32 standard, qui est la seule parfaitement compatible avec Windows depuis NT4, la plus rapide et la plus fiable. Tout les OS possèdent des compilateurs et des bibliothèque graphique plus ou moins bien intégrs, sous GNU/Linux, le phénomène est le même et diffère en fonction de plusieurs paramètre. Mais ce qui est cocasse avec Windows, c'est que c'est une technologie considérée comme héritée, apparu avec Windows NT 3.1, qui reste la plus fiable !Selon moi, cette version, qui est la version finale intégralement fondée sur le DOS, était stable, mais fragile en raison de la conception du DOS.Les Windows 9.x sont a oublier, des sortes d'OS mutant d'espace utilisateur 32bits sur un DOS toujours 16 bits. Quand à Windows NT, il a dés le départ été plus robuste. A partir de Windows Vista, il s'est mis à être plus stable et plus sécurisé, en grande parti grâce aux progrès hardware, à l'UAC et à l'abandon progressif d'ActiveX, mais malheureusement, il marque aussi le début des conneries de réinvention permanente de roue en terme de bibliothèques graphiques, et à une utilisation de langage managé (type .NET) pour des programmes qui n'auraient pas du l'être. Windows 8 marque quand à lui la première tentative d'introduction d'un écosystème inespéré du mobile, pour ce qu'il y a de pire (lourdeur, absence de choix, fichiers systèmes opaques et verrouillés, pas de personnalisation...). Quand à Windows 10, il marque le début de l'hère des mises à jours catastrophique, de l'absence de choix pour l'utilisateur, et du Windows ultra-bloaté par divers fonctionnalités aussi lourdes qu'inutile, en grande partie à cause de la généralisation de l'écosystème mobile introduit avec Windows 8 (Windows 11 semble juste être un Windows 10 avec les même défauts en 10 fois pire)