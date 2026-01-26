Les premiers retours ont rapidement convergé vers un symptôme particulièrement inquiétant : après redémarrage, certains systèmes Windows 11 restent bloqués avant même laccès à la session utilisateur. Écran noir, redémarrages en boucle ou blocage sur des écrans intermédiaires, le problème touche directement le processus de boot, cest-à-dire la phase la plus sensible du système dexploitation.
Ce qui rend la situation plus délicate encore, cest la confirmation officielle de Microsoft. Léditeur admet que certaines configurations sont affectées et que, dans des cas précis, la machine peut devenir inutilisable sans intervention manuelle. Pour les particuliers, cela se traduit par une expérience anxiogène. Pour les équipes IT, cest un risque opérationnel majeur, notamment dans des contextes de déploiement massif ou de postes critiques.
Une mécanique de mise à jour de plus en plus contestée
Sur le plan technique, lincident sinscrit dans un contexte plus large. Windows 11 repose sur une accumulation de correctifs mensuels qui modifient à la fois le noyau, les composants de sécurité et les mécanismes de démarrage sécurisé. Chaque mise à jour devient ainsi un exercice déquilibriste entre renforcement de la sécurité et stabilité globale du système.
Le problème, cest que cette cadence ne laisse que peu de marge pour absorber les régressions. Dans ce cas précis, la mise à jour incriminée interagit avec des composants bas niveau, ce qui explique pourquoi le système peut échouer avant même laffichage de linterface graphique. Pour les professionnels, cela rappelle une réalité souvent sous-estimée : plus les mises à jour sont fréquentes et profondes, plus le risque dincident systémique augmente.
Dans les entreprises, ce type de défaillance a un impact disproportionné. Un poste qui ne démarre plus nest pas seulement un désagrément individuel, cest une rupture de service. Support IT mobilisé en urgence, procédures de récupération, parfois réinstallation complète du système, voire restauration dimages disque : le coût réel dépasse largement le simple temps perdu par lutilisateur final.
Les administrateurs systèmes se retrouvent face à un dilemme récurrent. Faut-il retarder systématiquement les mises à jour, au risque dexposer les machines à des failles de sécurité ? Ou continuer à appliquer les correctifs dès leur publication, en acceptant une part de risque opérationnel ? Lépisode actuel renforce largument en faveur de stratégies de déploiement progressif, avec des anneaux de test stricts et des fenêtres de validation plus longues.
La communication de Microsoft sous pression
Microsoft a publié des recommandations temporaires et travaille sur des correctifs complémentaires. Mais, dans les faits, la communication reste prudente et parfois perçue comme tardive par la communauté technique. Les utilisateurs découvrent souvent lexistence du problème après avoir déjà subi la panne, ce qui alimente un sentiment de défiance.
Jusqu'à présent, la société a publié deux mises à jour d'urgence hors calendrier pour Windows 11 afin de corriger les bogues majeurs introduits avec les mises à jour de sécurité de ce mois-ci, mais ce dernier problème qui empêche les PC de démarrer n'a pas encore été résolu.
« Microsoft a reçu un nombre limité de signalements concernant un problème empêchant les appareils de démarrer avec le code d'arrêt "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME" après l'installation de la mise à jour de sécurité Windows de janvier 2026 publiée le 13 janvier 2026 et des mises à jour ultérieures », a confirmé la société dans un bulletin en ligne. « Les appareils concernés affichent un écran noir avec le message "Votre appareil a rencontré un problème et doit être redémarré. Vous pouvez redémarrer." À ce stade, l'appareil ne peut pas terminer le démarrage et nécessite des étapes de récupération manuelles. »
Microsoft indique que ce problème est susceptible d'affecter les utilisateurs qui exécutent Windows 11 versions 24H2 et 25H2 sur des machines physiques, et qu'il explore actuellement des solutions et des contournements potentiels. En attendant, si vous rencontrez ce problème, vous devrez récupérer manuellement votre PC en accédant à l'environnement de récupération Windows et en désinstallant le dernier correctif de sécurité de janvier 2026.
Ce nest pas la première fois que Windows 11 est confronté à ce type de crise. Depuis son lancement, le système accumule des mises à jour problématiques, parfois rapidement corrigées, parfois plus longues à stabiliser. À chaque incident, la même question ressurgit : les processus de validation internes sont-ils adaptés à la diversité extrême du parc matériel Windows ?
Quand presque toutes les fonctionnalités clés sont concernées
Lincident actuel sinscrit dans une séquence plus longue et plus inquiétante. Quelques mois auparavant, Microsoft avait déjà dû admettre que la quasi-totalité des fonctionnalités majeures de Windows 11 présentaient des dysfonctionnements après une série de correctifs déployés lors dun Patch Tuesday précédent. Cette reconnaissance faisait suite à une intervention inhabituelle dun acteur externe : NVIDIA.
Le constructeur de GPU avait en effet été contraint de publier en urgence un correctif pour pallier des problèmes introduits par Windows 11, affectant directement la stabilité et les performances graphiques. Le fait quun partenaire stratégique doive corriger les effets secondaires du système dexploitation souligne une rupture préoccupante dans la chaîne de validation logicielle. Ce nest plus seulement Windows qui vacille, mais tout lécosystème matériel qui en subit les conséquences.
Selon les détails rendus publics par léditeur, différents correctifs déployés ces derniers mois entraînent des plantages ou des comportements anormaux. Les symptômes sont variés : un menu Démarrer qui refuse de souvrir, un explorateur de fichiers instable, la barre des tâches qui cesse de répondre, les Paramètres système qui ne saffichent plus, des erreurs dinitialisation de ShellHost ou de StartMenuExperienceHost, voire des crashs répétés dExplorer.exe.
Dans certains scénarios, linterface se retrouve dans un état inutilisable dès la première connexion de lutilisateur. Les environnements non persistants par exemple les solutions VDI utilisées en entreprise sont particulièrement touchés. Ce pattern suggère que le problème ne se situe pas uniquement dans linterface, mais bien dans le chemin de provisioning des applications essentielles au cur de Windows.
Microsoft a expliqué que la source du problème se situe dans certains composants XAML intégrés aux mises à jour récentes. XAML, qui alimente de larges parties de linterface moderne de Windows 11, semble échouer au moment où lOS initialise des vues essentielles pendant la création ou la préparation du profil utilisateur.
Cet échec provoque un effet cascade : si une seule vue XAML critique ne saffiche pas ou ne se charge pas correctement, cest tout le Shell de Windows qui peut sécrouler. Lorsque la barre des tâches, le menu Démarrer ou lexplorateur tombent en panne, lOS reste techniquement « en vie », mais lutilisateur na plus les moyens dinteragir avec la machine autrement quen passant par des outils durgence comme PowerShell ou le Gestionnaire des tâches.
Une promesse de performances de plus en plus contestée
À ces défaillances fonctionnelles sajoute un autre front, tout aussi sensible pour les professionnels : les performances. Windows 11 a été présenté comme la version la plus rapide et la plus sécurisée jamais conçue par Microsoft. Or, les tests comparatifs accumulés depuis sa sortie racontent une autre histoire.
Dans la majorité des benchmarks, Windows 11 affiche des performances inférieures à celles de versions plus anciennes du système, y compris Windows 10. Quil sagisse de calculs CPU, de performances graphiques ou de réactivité globale, lécart est souvent défavorable au nouvel OS. Cette réalité est dautant plus difficile à accepter que Windows 11 impose des prérequis matériels stricts, censés justement garantir un niveau de performance optimal.
Sécurité renforcée, stabilité affaiblie ?
Microsoft justifie en partie ces choix par un renforcement massif de la sécurité. Virtualisation activée par défaut, intégrité de la mémoire, exigences TPM, Secure Boot : Windows 11 multiplie les couches de protection. Sur le papier, la...
