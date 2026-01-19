Qui fait suite à des rapports selon lesquels toutes les fonctionnalités de Windows 11 sont défectueuses
L'auteur fait une prédiction sur un ton humoristique en ce qui concerne l'avenir de Microsoft et de son système d'exploitation. La prédiction est que, d'ici 15 ans, Microsoft abandonnera Windows au profit d'une distribution Linux à thème Windows. La prédiction sappuie sur de précédents rapports faisant état de la défectuosité de toutes les fonctionnalités de Windows 11 et donc de plaintes à répétition des utilisateurs de cette version de la famille de systèmes dexploitation de Microsoft.
Lauteur de la prédiction souligne, comme rapporté par dautres utilisateurs, que le système d'exploitation se dégrade, avec des bugs internalisés comme faisant partie de l'expérience informatique. Cest lune des raisons pour lesquelles il ne considère plus Windows comme une option viable pour le travail sérieux, notant que l'expertise de Microsoft pour maintenir et améliorer le système est insuffisante. Il décrit lutilisation de Windows en 2025 comme un jeu du chat et de la souris où Microsoft essaie despionner lutilisateur au travers de fonctionnalités indésirables comme lintelligence artificielle Copilot intégrée à lExplorateur de fichiers.
Linux saméliore pendant ce temps
Les résultats de l'enquête Steam Hardware & Software Survey de Valve pour décembre 2025 indiquaient que l'utilisation de Linux sur Steam comptait pour 3,19 %. Une récente mise à jour fait plutôt état d'une revue à la hausse, soit 3,58 %. Cette poussée est possible grâce à la Steam Deck de Valve. Cest un ordinateur personnel optimisé pour le gaming.
Lidée avec ce dernier est de faire comprendre aux utilisateurs quil est possible de bénéficier sur Linux dune expérience de gaming similaire à celle sur Windows. La plateforme sappuie pour cela sur SteamOS un OS basé sur Linux et optimisé pour le jeu ainsi que sur Proton un outil qui permet de faire tourner les jeux Windows sur Linux.
Au travers de la Steam Deck, Valve a réussi un mouvement que peu anticipaient : faire de Linux non pas un « OS pour power users » mais un environnement préconfiguré, sans friction, où Proton la couche de compatibilité basée sur Wine exécute la quasi-totalité des jeux Windows avec un niveau de performance souvent comparable, voire supérieur.
Le Deck agit alors comme une forme d'évangélisation douce. Lutilisateur lambda découvre quil joue en réalité sous Linux. Il découvre ensuite quil peut basculer en « mode bureau », profiter dune distribution complète, installer flatpaks, développeurs, IDE, applications professionnelles. Le gaming devient alors la porte d'entrée vers un usage élargi.
Pour lindustrie des technologies de linformation, ce phénomène représente un cas décole en matière dadoption technologique : un produit matériel a réussi à embarquer un OS libre au cur dun usage de masse.
Les jeux sous Linux ont considérablement progressé grâce à la mise à contribution simultanée de SteamOS et de la Steam Deck, ce qui permet désormais à près de 90 % des jeux Windows de fonctionner sous Linux.
Lauteur de la prédiction y voit une raison pour les utilisateurs de Windows de migrer en masse vers Linux. Les utilisateurs « normaux » qui recherchent un PC rapide et abordable ont tendance à acheter ce que les joueurs achètent s'ils ne choisissent pas un MacBook ou un appareil mobile. Une fois que les joueurs passeront à Linux, les magasins commenceront à vendre des machines pré-construites avec Linux, ciblant ce marché.
Des initiatives comme les distributions Linux taillées sur mesure pour les utilisateurs de Windows sont susceptibles de renforcer cette dynamique. Zorin OS 18, qui vient de dépasser les 2 millions de téléchargements en moins de trois mois, la plupart provenant dutilisateurs Windows, en fait partie.
Cette dynamique devrait forcer Microsoft à lancer une distribution Linux avec un thème Windows, selon lauteur de la prédiction. Celle-ci fera suite à la distribution CBL-Mariner 1.0, où CBL signifie Common Base Linux. CBL-Mariner est un produit des ingénieurs Linux de Microsoft et est utilisé comme distribution interne par leurs équipes d'ingénieurs pour le cloud, la périphérie et d'autres besoins au sein de l'entreprise. Il ne s'agit pas d'une distribution à usage général comme Ubuntu ou Fedora, bien qu'elle soit open source.
