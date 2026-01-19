IdentifiantMot de passe
Le , par Patrick Ruiz
Microsoft abandonnera Windows au profit dune distribution Linux à thème Windows, daprès une prédiction
Qui fait suite à des rapports selon lesquels toutes les fonctionnalités de Windows 11 sont défectueuses

L'auteur fait une prédiction sur un ton humoristique en ce qui concerne l'avenir de Microsoft et de son système d'exploitation. La prédiction est que, d'ici 15 ans, Microsoft abandonnera Windows au profit d'une distribution Linux à thème Windows. La prédiction sappuie sur de précédents rapports faisant état de la défectuosité de toutes les fonctionnalités de Windows 11 et donc de plaintes à répétition des utilisateurs de cette version de la famille de systèmes dexploitation de Microsoft.

Lauteur de la prédiction souligne, comme rapporté par dautres utilisateurs, que le système d'exploitation se dégrade, avec des bugs internalisés comme faisant partie de l'expérience informatique. Cest lune des raisons pour lesquelles il ne considère plus Windows comme une option viable pour le travail sérieux, notant que l'expertise de Microsoft pour maintenir et améliorer le système est insuffisante. Il décrit lutilisation de Windows en 2025 comme un jeu du chat et de la souris où Microsoft essaie despionner lutilisateur au travers de fonctionnalités indésirables comme lintelligence artificielle Copilot intégrée à lExplorateur de fichiers.


Linux saméliore pendant ce temps

Les résultats de l'enquête Steam Hardware & Software Survey de Valve pour décembre 2025 indiquaient que l'utilisation de Linux sur Steam comptait pour 3,19 %. Une récente mise à jour fait plutôt état d'une revue à la hausse, soit 3,58 %. Cette poussée est possible grâce à la Steam Deck de Valve. Cest un ordinateur personnel optimisé pour le gaming.

Lidée avec ce dernier est de faire comprendre aux utilisateurs quil est possible de bénéficier sur Linux dune expérience de gaming similaire à celle sur Windows. La plateforme sappuie pour cela sur SteamOS  un OS basé sur Linux et optimisé pour le jeu  ainsi que sur Proton  un outil qui permet de faire tourner les jeux Windows sur Linux.

Au travers de la Steam Deck, Valve a réussi un mouvement que peu anticipaient : faire de Linux non pas un « OS pour power users » mais un environnement préconfiguré, sans friction, où Proton  la couche de compatibilité basée sur Wine  exécute la quasi-totalité des jeux Windows avec un niveau de performance souvent comparable, voire supérieur.

Le Deck agit alors comme une forme d'évangélisation douce. Lutilisateur lambda découvre quil joue en réalité sous Linux. Il découvre ensuite quil peut basculer en « mode bureau », profiter dune distribution complète, installer flatpaks, développeurs, IDE, applications professionnelles. Le gaming devient alors la porte d'entrée vers un usage élargi.

Pour lindustrie des technologies de linformation, ce phénomène représente un cas décole en matière dadoption technologique : un produit matériel a réussi à embarquer un OS libre au cur dun usage de masse.

Les jeux sous Linux ont considérablement progressé grâce à la mise à contribution simultanée de SteamOS et de la Steam Deck, ce qui permet désormais à près de 90 % des jeux Windows de fonctionner sous Linux.

Lauteur de la prédiction y voit une raison pour les utilisateurs de Windows de migrer en masse vers Linux. Les utilisateurs « normaux » qui recherchent un PC rapide et abordable ont tendance à acheter ce que les joueurs achètent s'ils ne choisissent pas un MacBook ou un appareil mobile. Une fois que les joueurs passeront à Linux, les magasins commenceront à vendre des machines pré-construites avec Linux, ciblant ce marché.

Des initiatives comme les distributions Linux taillées sur mesure pour les utilisateurs de Windows sont susceptibles de renforcer cette dynamique. Zorin OS 18, qui vient de dépasser les 2 millions de téléchargements en moins de trois mois, la plupart provenant dutilisateurs Windows, en fait partie.



Cette dynamique devrait forcer Microsoft à lancer une distribution Linux avec un thème Windows, selon lauteur de la prédiction. Celle-ci fera suite à la distribution CBL-Mariner 1.0, où CBL signifie Common Base Linux. CBL-Mariner est un produit des ingénieurs Linux de Microsoft et est utilisé comme distribution interne par leurs équipes d'ingénieurs pour le cloud, la périphérie et d'autres besoins au sein de l'entreprise. Il ne s'agit pas d'une distribution à usage général comme Ubuntu ou Fedora, bien qu'elle soit open source.

Source : Prédiction

Et vous ?

Que pensez-vous de cette prédiction ? Est-elle pertinente ?
Voyez-vous aussi le gaming comme une fenêtre au travers de laquelle Linux peut finir par s'imposer face à Windows dans la filière des ordinateurs de bureau ?
5 commentaires
stef-13013
Avatar de stef-13013
Membre actif https://www.developpez.com
Le 19/01/2026 à 9:57
Un peu tôt pour un poisson d'avril quand même
4  0 
Jazzride
Avatar de Jazzride
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 19/01/2026 à 9:53
Pas sérieux car 15 ans en info c'est comme passer du paléolithique au néolithique : une éternité
3  0 
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 19/01/2026 à 11:22
Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
L'auteur fait une prédiction sur un ton humoristique en ce qui concerne l'avenir de Microsoft et de son système d'exploitation.
À cause des problèmes de Windows 11 plein de fans de Linux espèrent que beaucoup d'utilisateurs vont passer de Windows à Linux.
Le gars fait une blague à ce sujet.

En gros c'est "Linux est plus stable, il est simple à utiliser et il y a plein de jeux Steam compatible Linux".
L'utilisateur lambda et le joueur pourraient effectivement migrer vers Linux.

Après "Old Habits Die Hard" comme ils disent.
Quand t'as l'habitude de Windows, t'as la flemme de changer.
Par contre pour quelqu'un qui s'en fout un peu, il pourrait passer de Windows 11 à Linux Mint sans remarquer plus que ça.
Plein de gens n'utilisent qu'un navigateur. Utiliser Firefox sous Windows ou sous Linux c'est un peu la même chose.

C'est chouette "Cinnamon" (il y en a plein de bons environnements de bureau (KDE, Xfce, MATE...) le seul qui était nul c'était Unity) :


==============
Citation Envoyé par Jazzride Voir le message
15 ans en info
Bof...
Je trouve que Windows 11 n'est pas si éloigné que Windows 7. (bon après j'utilise un thème Windows 7, c'est peut-être pour ça)
3  0 
smarties
Avatar de smarties
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 19/01/2026 à 14:52
Entre :
- Windows qui engendre des crashs avec les plantages et les autres désagréments (IA, OneDrive, ...)
- le contexte géopolitique (souveraineté numérique de la Chine, UE, ... qui augmente)
- les coûts (liés au changements à cause de TPM 2, la RAM qui se raréfie avec l'IA)
- ...

Il est difficile de prédire comment sera la part de Windows dans quelques années mais il est certain que Windows va continuer de reculer.

Quand aujourd'hui quelqu'un se plaint d'un PC lent, je l'oriente vers Linux car dans 90% des cas il n'a pas besoin de plus. Il y a aussi des alternatives gratuites ou non à des logiciels pro qui fonctionne bien sous Linux.
2  0 
Artemus24
Avatar de Artemus24
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 19/01/2026 à 13:24
Salut à tous.

Difficile de connaitre l'avenir de Windows, même dans un an.
Microsoft, s'il veut conserver Windows, doit faire des efforts sur ce que recherche avant tout les utilisateurs.
Un OS plus léger et fiable sera déjà un bon début.

Je n'ai pas bien compris le fait que l'on ne fasse plus la distinction entre une version personnelle et une version entreprise.
Les besoins ne sont pas les mêmes et avoir des fonctionnalités qui ne nous servent à rien, red l'OS obèse pour rien.

Si Microsoft continue sa politique désastreuse sur Windows, dans quinze ans, il sera certain que cet OS n'existera plus.
1  0 

 