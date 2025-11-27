Une situation qui sexplique par divers facteurs dont les migrations vers Linux
En juillet 2025, Windows 11 avait brièvement dépassé Windows 10 pour la première fois, donnant limpression que la bascule était enfin engagée. Pourtant, à peine un mois plus tard, ce gain sétait évaporé. HP et Dell, deux acteurs clés du marché PC, avaient eux-mêmes reconnu que la transition pourrait se prolonger jusquen 2026. La cause ? Le tissu des petites et moyennes entreprises, en retard dans le renouvellement de leur matériel et peu pressées de migrer. Un nouveau rapport de Dell confirme cet état de choses.
« Bien que les petites entreprises partagent les mêmes préoccupations que les grandes entreprises, notamment en matière de compatibilité logicielle (46 %), de perturbation des activités (34 %) et de contraintes budgétaires (30 %), elles sont nettement plus nombreuses à considérer cette transition comme inutile (29 % des petites entreprises contre seulement 15 % des moyennes entreprises et 12 % des grandes entreprises). Interrogées sur les principaux obstacles à la transition, 30 % ont cité les « contraintes budgétaires » comme un problème », souligne le rapport qui a porté sur un échantillon dun millier de dirigeant dentreprises.
Les répondants citent des facteurs comme les problèmes de compatibilité matérielle et logicielle parmi les raisons qui expliquent ces retards de transition à Windows 11.
Même Microsoft reconnaît que toutes les fonctionnalités de son système dexploitation sont défectueuses
Microsoft a confirmé plusieurs bogues dans Windows 11 remontant à juillet 2025. Ces bugs auraient été causés par la mise à jour 24H2 (KB5062553), qui a affecté les composants système reposant sur XAML, un langage de balisage utilisé dans Windows pour les composants d'interface utilisateur. Bien que ces problèmes apparaissent principalement lors de la mise en service d'appareils ou du démarrage d'images non persistantes, affectant principalement les déploiements en entreprise et dans l'éducation, il est inquiétant que Microsoft ait mis autant de temps à reconnaître la situation.
Dans son blog, Microsoft a indiqué « qu'après avoir provisionné un PC avec une mise à jour cumulative mensuelle Windows 11, version 24H2, publiée en juillet 2025 ou après (KB5062553), diverses applications telles que StartMenuExperiencehost, Search, SystemSettings, Taskbar ou Explorer peuvent rencontrer des difficultés ». Il est amusant de constater qu'en juillet dernier, la société affirmait que Windows 11 24H2 était la version Windows la plus fiable jamais conçue.
Une situation qui trouve aussi une explication dans les basculements dutilisateurs de Windows vers Linux
Les développeurs du système d'exploitation Zorin OS, basé sur Linux, affirment que leur dernière version, Zorin OS 18, a déjà été téléchargée plus d'un million de fois et, selon les données télémétriques, plus de 78 % de ces téléchargements provenaient de systèmes Windows. Ce n'est pas un indicateur parfait des migrations réelles, mais c'est une donnée frappante à un moment où la base d'utilisateurs de Microsoft est inhabituellement agitée. Alors que la date limite de fin de support de Windows 10 s'éloigne de plus en plus, de nombreux utilisateurs sont encore en train d'évaluer leurs options, et Zorin OS semble être l'un des principaux bénéficiaires.
Le site End of 10 liste 5 bonnes raisons de faire passer un vieil ordinateur à Linux :
- C'est moins coûteux : Un nouvel ordinateur portable coûte beaucoup d'argent. Les repair cafés vous aideront souvent gratuitement. Les mises à jour logicielles sont également gratuites, pour toujours. Vous pouvez bien sûr montrer votre soutien aux deux en faisant des dons !
- Pas de publicité, pas d'espionnage : De nos jours, Windows est accompagné de nombreuses publicités et de logiciels espions qui ralentissent votre ordinateur et augmentent votre facture d'énergie
- Bon pour la planète : La production d'un ordinateur représente plus de 75 % des émissions de carbone au cours de son cycle de vie. Conserver un appareil en état de marche plus longtemps est un moyen extrêmement efficace de réduire les émissions.
- Soutien de la communauté : Si vous avez un problème avec votre ordinateur, le repair café local et le magasin d'informatique indépendant sont là pour vous aider. Vous pouvez en sus trouver un soutien communautaire dans les forums en ligne.
- Contrôle par l'utilisateur : C'est vous qui contrôlez le logiciel, pas les entreprises. Utilisez votre ordinateur comme vous l'entendez, aussi longtemps que vous le souhaitez.
Source : Dell
Et vous ?
Les entreprises devraient-elles retarder leurs migrations vers Windows 11 tant que Microsoft na pas prouvé que ces problèmes sont durablement corrigés ?
Larchitecture moderne de Windows, hyper-dépendante de XAML et de composants dynamiques, est-elle en train de devenir trop fragile pour un OS utilisé en environnement critique ?
Assiste-t-on à une crise de confiance comparable à celle de Windows Vista, mais à léchelle dun OS utilisé massivement en entreprise ?
Windows 11 souffre-t-il davantage de ses exigences matérielles ou de ses choix ergonomiques contestés ?
Zorin OS peut-il réellement remplacer Windows pour un utilisateur non technicien, ou sa facilité est-elle encore surestimée ?
Les distributions Linux actuelles sont-elles désormais suffisantes pour remplacer Windows dans un contexte professionnel ?
Les solutions comme Wine, Proton et Flatpak permettent-elles de combler définitivement le manque dapplications natives ?
La transition vers Linux peut-elle sopérer sans un accompagnement massif en formation et support ?
