La part de marché de Windows 7 grimpe à près de 10 % avec un afflux soudain d'utilisateurs, alors que Windows 10 entre dans ses dernières semaines de support

Alors que Microsoft sapprête à enterrer Windows 10 ce mois d'octobre 2025, lOS star de la décennie passée refuse obstinément de disparaître. Pire encore pour Redmond : sa part de marché remonte au détriment de Windows 11, pourtant présenté comme la version incontournable du futur. En France comme ailleurs, la transition patine, et les raisons de cette inertie sont multiples.
Le support de Windows 10 prend fin dans seulement deux semaines, et avec l'arrivée d'un nouveau mois, Statcounter dispose de nouvelles données sur le marché Windows et les performances des différentes versions. Ce mois-ci, les données sont plutôt étranges : Statcounter rapporte que Windows 10 a chuté à son plus bas niveau en sept ans, tandis que Windows 7 connaît un afflux soudain d'utilisateurs.
À seulement deux semaines de la fin du support, la part de marché de Windows 10 a chuté à 40,5 %, son niveau le plus bas depuis octobre 2017, lorsque Windows 7 était encore la version Windows la plus populaire. En ce qui concerne Windows 7, Statcouter signale une remontée jusqu'aux niveaux d'avant janvier 2023 (date à laquelle Microsoft a mis fin au programme de mises à jour de sécurité étendues), avec une part de marché actuelle de 9,61 %. Il est difficile d'imaginer que des millions d'ordinateurs passent soudainement d'un système d'exploitation en fin de vie à une version encore plus ancienne. À ce stade, on ne peut donc que spéculer sur les raisons de cette hausse inattendue. Quant à Windows 11, Statcounter indique que la part mondiale du système s'élève à 49,05 %, soit un peu moins qu'en août 2025.
Il convient de noter que Statcounter ne peut pas être précis à 100 % et que seul Microsoft, grâce à ses nombreuses données télémétriques, peut fournir des données plus ou moins précises. Statcounter utilise ses trackers sur 1,5 million de sites web, il y a donc une marge d'erreur. Néanmoins, les données de Statcounter sont utiles pour suivre les tendances et les performances de divers services au fil du temps. Il convient donc de prendre ces informations avec des pincettes.
Microsoft mettra fin au support standard de Windows 10 le 14 octobre 2025. Après cette date, les utilisateurs sont encouragés à inscrire gratuitement leurs appareils au programme Extended Security Updates, qui leur accordera douze mois supplémentaires de mises à jour de sécurité et leur laissera suffisamment de temps pour planifier une mise à niveau vers une version prise en charge. Parallèlement, les utilisateurs professionnels peuvent bénéficier de trois ans de mises à jour de sécurité payantes.
Pourtant, un homme du sud de la Californie a poursuivi Microsoft pour avoir prévu de mettre fin au support de l'ancienne version de son système d'exploitation Windows, largement utilisé. Il affirme que la fin de Windows 10 s'inscrit dans la stratégie de Microsoft visant à forcer les clients à acheter de nouveaux appareils et à « monopoliser le marché de l'IA générative ». « En d'autres termes, la stratégie commerciale à long terme de Microsoft visant à assurer sa domination sur le marché aura pour effet de compromettre la sécurité des données non seulement des clients de Microsoft, mais aussi des personnes qui n'utilisent peut-être pas du tout les produits Microsoft », ajoute-t-il.
