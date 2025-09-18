Consumer Reports exhorte Microsoft à continuer de prendre en charge Windows 10 au-delà de la date butoir d'octobre 2025 : « cette décision porte préjudice à des millions de consommateurs »

Cher Satya Nadella,Consumer Reports s'inquiète de la décision de Microsoft de mettre fin au support gratuit pour Windows 10 le mois prochain. Cette décision laissera pour compte des millions de consommateurs dont les ordinateurs sont incompatibles avec Windows 11 et les obligera à payer 30 dollars pour une extension d'un an du support, à dépenser des centaines de dollars pour un nouvel ordinateur compatible avec Windows 11, ou à ne rien faire et voir la sécurité et les fonctionnalités de leur ordinateur se dégrader avec le temps. Cette dernière option est particulièrement problématique, car elle risque de nuire au consommateur et de permettre l'utilisation de la machine pour perpétuer des attaques contre d'autres entités, mettant ainsi en danger la sécurité nationale.Il y a quatre ans, lorsque Microsoft a lancé Windows 11, la société a annoncé que le support pour Windows 10, sorti en 2015, prendrait fin le 14 octobre 2025. Microsoft a également déclaré qu'en raison des exigences matérielles de Windows 11, à savoir un module TPM 2.0 (Trusted Platform Module) et un processeur 64 bits, certains consommateurs devraient mettre à niveau leurs ordinateurs, car leurs machines actuelles ne seraient pas capables de faire fonctionner Windows 11. Malgré cette annonce en 2021, des ordinateurs incapables de faire fonctionner Windows 11 étaient encore disponibles à la vente en 2022 et 2023.Même si les partenaires et les détaillants de Microsoft avaient cessé de vendre des machines qui ne pouvaient pas être mises à jour vers Windows 11 au moment du lancement, nos recherches montrent que de nombreux consommateurs continueraient aujourd'hui à essayer d'utiliser des machines incompatibles. D'après une enquête menée par Consumer Reports auprès de 100 606 propriétaires d'ordinateurs portables et de bureau (janvier-mars 2025), plus de 95 % de tous les ordinateurs portables et de bureau achetés depuis le début de l'année 2019 et détenus depuis moins de 5 ans étaient toujours utilisés au moment de l'enquête.De plus, 20 % de nos membres possédant un ordinateur portable Microsoft ont déclaré le posséder depuis au moins 4 ans, contre seulement 13 % de nos membres possédant un ordinateur portable d'une autre marque depuis aussi longtemps. Nous observons des tendances similaires lorsque nous examinons toutes les marques d'ordinateurs compatibles avec le système d'exploitation Windows dans notre échantillon (Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Samsung et Intel), puisque 15 % de nos membres qui possèdent un ordinateur portable ou de bureau compatible avec le système d'exploitation Windows le possèdent depuis au moins 4 ans, contre seulement 12 % de nos membres qui possèdent un ordinateur portable ou de bureau qui n'est généralement pas compatible avec le système d'exploitation Windows. Sur la base de ces résultats, nous émettons l'hypothèse que nos membres qui ont acheté des ordinateurs compatibles avec le système d'exploitation Windows ont tendance, en moyenne, à les conserver plus longtemps que les propriétaires d'autres ordinateurs. Il est donc clair que les consommateurs ont acheté des machines avant que Microsoft n'annonce les besoins matériels pour Windows 11, en espérant pouvoir les utiliser lors de la prochaine transition vers le système d'exploitation Microsoft.La décision de rendre Windows 11 incompatible avec le matériel existant, et de le faire avec seulement quatre ans de préavis, est incompatible avec les attentes des consommateurs et l'histoire de Microsoft. Microsoft s'est longtemps concentré sur la rétrocompatibilité de Windows, en veillant à ce qu'il puisse fonctionner sur du matériel plus ancien. Cela signifie que les consommateurs pouvaient s'attendre à pouvoir utiliser la dernière version de Windows pendant au moins une douzaine d'années, voire plus. Si vous avez acheté un PC avec Windows 7 préinstallé en 2010, vous avez pu le mettre à niveau vers Windows 8 en 2012, puis vers Windows 10 en 2015, et bon nombre de ces appareils pourront encore fonctionner sous Windows 10 en 2025.Lors du lancement de Windows 11 et dans les annonces qui ont suivi, Microsoft a fait valoir que les exigences matérielles renforceraient la cybersécurité des machines Windows. Microsoft affirme que « Windows 11 est le système d'exploitation le plus sécurisé que nous ayons jamais conçu » et a souligné qu'un rapport commandé par Microsoft en 2024 montrait que les nouveaux PC Windows 11 avaient enregistré une baisse de 62 % des incidents de sécurité et une réduction de trois fois des attaques de micrologiciels signalées. C'est louable, sauf qu'il existe encore un grand nombre d'utilisateurs de Windows 10 et un grand nombre de machines existantes qui ne peuvent physiquement pas être mises à niveau vers Windows 11 en raison des fonctionnalités de sécurité basées sur le matériel.En août, 46,2 % des personnes dans le monde utilisaient encore Windows 10, soit environ 646,8 millions de personnes selon les estimations de Microsoft, qui estime à 1,4 milliard le nombre de personnes utilisant Windows comme système d'exploitation. On estime également qu'entre 200 et 400 millions d'ordinateurs dans le monde ne peuvent pas être mis à niveau vers Windows 11. Cela représente un nombre incroyablement élevé de machines Windows 10 bloquées. Dans son propre blog, Microsoft avertit que « même si ces appareils continueront de fonctionner, ils ne recevront plus de mises à jour de sécurité régulières, ce qui les rendra plus vulnérables aux cybermenaces, telles que les logiciels malveillants et les virus ».Il est hypocrite de prétendre que Windows 11 est une mise à niveau essentielle pour renforcer la cybersécurité tout en rendant des centaines de millions d'ordinateurs plus vulnérables aux cyberattaques, d'autant plus que les consommateurs doivent débourser 30 dollars pour une simple extension d'un an afin de préserver la sécurité de leur machine. Microsoft a vanté une option d'assistance gratuite pour les consommateurs, mais pour bénéficier de cette assistance, les consommateurs doivent choisir d'utiliser des produits Microsoft tels que le moteur de recherche Bing ou la console de jeux Xbox afin de gagner les 1 000 points Microsoft Rewards nécessaires pour accéder à l'assistance gratuite. Le fait de lier l'assistance gratuite à des produits Microsoft sans rapport oblige les consommateurs à se plier à des formalités inutiles, simplement pour que Microsoft puisse gagner un peu de parts de marché sur ses concurrents.Consumer Reports demande à Microsoft d'étendre gratuitement les mises à jour de sécurité à tous les utilisateurs qui ne peuvent pas mettre à jour leur machine, tout en s'efforçant d'inciter davantage de personnes à abandonner Windows 10. Lorsque davantage de consommateurs passeront à Windows 11 grâce à des mises à jour logicielles ou parce qu'ils auront acheté une nouvelle machine capable d'exécuter le logiciel, nous demandons également à Microsoft de créer un partenariat afin de recycler ces machines pour les consommateurs qui abandonnent leur matériel.Au cours du dernier quart de siècle, Microsoft a toujours été transparent sur le cycle de vie de 10 ans de ses systèmes d'exploitation, mais en passant de Windows 10 à Windows 11, l'entreprise a rompu la compatibilité ascendante sur laquelle tant de consommateurs comptaient lorsqu'ils achetaient leur ordinateur. Lorsque Microsoft a annoncé fin 2021 qu'il allait exiger des composants matériels spécifiques dont des centaines de millions de PC sur le marché ne disposaient pas, cela a laissé pour compte les consommateurs qui avaient récemment acheté du matériel incompatible. Consumer Reports demande à Microsoft de prolonger la prise en charge de Windows 10 afin de permettre à ces consommateurs de rattraper leur retard.