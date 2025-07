Windows 11 : Microsoft normalise (enfin) les rapports sur l'utilisation du processeur dans le gestionnaire des tâches

et ajuste la gestion des notifications sur les configurations multi-écrans



Nouvelle option de colonne Utilitaire CPU pour la page Détails dans le Gestionnaire des tâches.

Nouvelles expériences Copilot+ sur PC

Envoyé par Microsoft Envoyé par Nous sommes en train de déployer le nouvel agent dans les paramètres pour les PC Copilot+ alimentés par AMD et Intel®. Cette expérience est conçue pour aider à résoudre l'une des frustrations les plus courantes que nous avons entendues : trouver et modifier les paramètres de votre PC. Avec cette mise à jour des paramètres, vous pourrez simplement décrire ce pour quoi vous avez besoin d'aide, comme « comment contrôler mon PC par la voix » ou « le pointeur de ma souris est trop petit », et l'agent vous recommandera les bonnes mesures à prendre pour résoudre le problème. Un agent utilise l'IA sur votre PC pour comprendre vos intentions et, avec votre permission, automatiser et exécuter des tâches en votre nom. Veuillez noter que cette expérience fonctionne si votre langue d'affichage principale est l'anglais.



Résultats de recherche de l'agent pour mon pointeur de souris est trop petit dans les paramètres.

Windows 11 25H2 : un patch cosmétique ou un vrai tournant ?

La sortie de Windows 12 est repoussée d'au moins un an alors que Microsoft annonce la version 25H2 de Windows 11



Les nouvelles mises à jour comprennent quelques changements mineurs mais significatifs pour les utilisateurs expérimentés de Windows. Tout d'abord, Microsoft modifie le fonctionnement de la barre des tâches sur les écrans secondaires, permettant aux utilisateurs de cliquer dessus pour afficher le calendrier et le centre de notifications sur tous les écrans, et non plus seulement sur l'écran principal.Microsoft modifie également la façon dont les différents onglets du Gestionnaire des tâches mesurent l'utilisation du processeur afin de la rendre plus cohérente (et moins absurde).En résumé, le gestionnaire des tâches actuel utilise différentes méthodes pour calculer l'utilisation du processeur dans les différents onglets. L'onglet Processus, en particulier, utilisait une méthode de calcul de l'utilisation du CPU qui ne tenait pas compte du nombre de cœurs de CPU dans un système, ce qui permettait aux processus d'indiquer qu'ils utilisaient « 100 % » de votre CPU même s'ils n'utilisaient en réalité qu'un seul cœur. Les onglets Performances et Utilisateurs utilisent une méthode de calcul différente qui tient compte du nombre total de cœurs dans un système.Le nouveau gestionnaire des tâches utilise des « mesures standard pour afficher la charge de travail du processeur de manière cohérente sur toutes les pages et s'aligner sur les normes de l'industrie et les outils tiers », en calculant l'utilisation du processeur dans l'onglet Processus de la même manière que dans les autres onglets.Microsoft a testé ce changement de façon intermittente pendant quelques mois, depuis février, puis l'a désactivé « pour résoudre certains problèmes ». Les versions de cette semaine sont les premières à réactiver le changement, ce qui suggère que Microsoft est sur le point de le déployer pour le grand public. Pour les personnes qui souhaitent afficher les anciens chiffres d'utilisation du CPU dans le Gestionnaire des tâches pour une raison quelconque, une nouvelle colonne « Utilitaire CPU », désactivée par défaut, peut être ajoutée à l'onglet « Détails ».Microsoft continue de déployer des fonctionnalités d'IA, en particulier pour les PC qui répondent aux critères des fonctionnalités Copilot+ de l'entreprise. Ces bêtas permettent une « recherche alimentée par un agent » pour les PC Intel et AMD Copilot+, qui continuent de bénéficier de la plupart de ces fonctionnalités quelques semaines ou mois plus tard que les PC Qualcomm Snapdragon+. Cet agent est la dernière tentative de Microsoft pour améliorer l'application Paramètres, dense et labyrinthique, en permettant une recherche en langage naturel qui sait comment répondre à des requêtes telles que « le pointeur de ma souris est trop petit » ou « comment contrôler mon PC par la voix » (exemples de Microsoft). Comme d'autres fonctionnalités de Copilot+, cette fonction s'appuie sur l'unité de traitement neuronal (NPU) de votre PC pour effectuer tous les traitements localement sur l'appareil. Microsoft a également ajouté un didacticiel pour la fonction « Cliquer pour faire » qui suggère différentes actions à effectuer en fonction des images, du texte et d'autres contenus affichés à l'écran.Enfin, Microsoft modifie la fenêtre « Second Chance Out of Box Experience » (également appelée “SCOOBE”), l'écran de configuration que vous verrez périodiquement sur un PC Windows 11, même si vous l'utilisez depuis des mois ou des années. Cet écran tente d'enregistrer votre PC dans Windows Backup, de remplacer votre navigateur par défaut par Microsoft Edge et son moteur de recherche par défaut par Bing, et d'importer les favoris et l'historique dans Edge à partir de n'importe quel navigateur que vous avez essayé d'utiliser auparavant.La plupart de ces fonctionnalités sont diffusées simultanément dans les canaux Dev et Beta du programme Windows Insider (du moins stable au plus stable, les quatre canaux sont Canary, Dev, Beta et Release Preview). Les fonctionnalités du canal Beta ne sont généralement pas loin d'être intégrées dans les versions publiques de Windows, de sorte que les non-Insiders peuvent probablement s'attendre à ce que la plupart de ces éléments apparaissent sur leur PC au cours des prochaines semaines. Microsoft se prépare également à publier la mise à jour Windows 11 25H2, la grande mise à jour annuelle de cette année, qui activera une poignée de fonctionnalités que l'entreprise déploie déjà discrètement sur les PC équipés de la version 24H2.La mise à jour Windows 11 25H2 devrait intégrer ces nouveautés. Elle s’annonce comme une version de « consolidation » avant un éventuel Windows 12.Mais là encore, la question demeure : est-ce suffisant pour séduire les utilisateurs professionnels, ou ceux restés fidèles à Windows 10 ?Les utilisateurs avancés attendent davantage que des corrections superficielles. La fragmentation de l’interface, les options du Panneau de configuration toujours réparties entre les menus modernes et l’ancien panneau classique, les menus contextuels incohérents, les options de personnalisation réduites… tous ces éléments restent problématiques.Depuis 2023, des rumeurs annonçaient l'arrivée d'une nouvelle version majeure du système d'exploitation Windows de Microsoft. Lors de la conférence Build 2023, Microsoft avait conforté ces rumeurs lorsqu'il a brièvement montré une présentation indiquant "next-gen of Windows", qui pourrait être un terme faisant référence à Windows 12. Les rumeurs affirmaient que Windows 12 pourrait être lancé dès l'automne 2024 et devait moderniser l'OS avec l'IA Cependant, en 2025, aucune information n'est encore disponible sur Windows 12. Et ceux qui espèrent une sortie de Windows 12 devront attendre au moins un an : Microsoft a finalement confirmé que la prochaine version de Windows est la version 25H2 de Windows 11. Pour les critiques, cette annonce est une évidence qui questionne : pourquoi Microsoft a pris tant de temps à l'annoncer publiquement ?« Aujourd'hui, Windows 11 version 25H2 est devenu disponible pour la communauté Windows Insider, avant une disponibilité plus large prévue pour la seconde moitié de 2025 », a annoncé Jason Leznek de Microsoft . « Préparez-vous à une réinitialisation du cycle de vie du support de 36 mois pour les éditions Enterprise et Education et du cycle de vie de 24 mois pour les éditions Pro, Pro Education et Pro for Workstation ».Source : Microsoft Ces améliorations sont-elles suffisantes pour justifier le passage à Windows 11 pour les utilisateurs qui sont encore sur Windows 10 ?Le fait que Microsoft corrige de telles lacunes des années après la sortie du système montre-t-il un manque de vision ou une attention aux détails qui prend du temps ?Quelles autres fonctionnalités de base devraient être corrigées ou améliorées en priorité selon vous ? Par exemple, la gestion des applications par défaut ou la barre de recherche.Pensez-vous que Microsoft est trop lent dans l'intégration des fonctionnalités demandées par les utilisateurs, par rapport à d'autres systèmes d'exploitation comme macOS ou Linux ?